Michael Palin kikecmergett a hullámokból a tengerparton a tépett ruhájában, és nagy nehezen kinyögte: „It's.” Majd John Cleese hangja bejelentette: Monty Python's Flying Circus, azaz a kettőt összerakva, ez a Monty Python Repülő Cirkusza. És megszólalt az amerikai John Philip Sousa 1893-ban megjelent The Liberty Bell című katonai indulója, s a zene alatt feltűntek Terry Gilliam jellegzetessé vált animációi. A Monty Python televíziós történelmet írt 1969. október 5-én, vasárnap este a brit BBC tévécsatornán.

Pontosabban ez leginkább 50 év távolából látszik így, hiszen a 23 órai kezdésre kevesen maradtak fent. Palin később úgy emlékezett, még az sem biztos, hogy az alkotógárda mind a hat tagja a képernyő előtt ült. Az viszont tuti, hogy izgultak, hiszen a műsort stúdióközönség előtt rögzítették, és előtte az öltözőben Cleese és Palin arról beszéltek, ők lehetnek az elsők, akiknek az előadását síri csendben fogadják, mert annyira szürreális és abszurd. Pedig rögtön lett egy – a pályafutásukban később fontos szerepet játszó – rajongójuk, George Harrison, a Beatles tagja, aki az első epizód után gratuláló táviratot is küldött nekik. A sürgöny azonban elkeveredett, és csak évekkel később értesültek a létezéséről Harrisontól.

A Monty Python humora nem rögtön jött be, de az első szezon nyolcadik epizódjában feltűnt a legemlékezetesebb Monty Python-jelenetként számontartott Halott papagáj (Dead Parrot Sketch). A BBC pedig megrendelte a második, majd harmadik szezont is. Ám ennek a végére lendületet vesztett a csapat, és a végén a perfekcionista Cleese bejelentette távozását. Társai még elkészítették a negyedik, lerövidített szezont, és annak bemutatásával, 1974 decemberében lezárult a Monty Python aktív tévés korszaka.

1975-ben viszont elkezdték az első mozifilmjüket, a Monty Python and the Holy Grailt (Gyalog galopp). Az Arthur királyt és a kerekasztal lovagjait szatirikusan újraértelmező történet vászonra vitele 230 ezer angol fontba került – a pénz egy részét a Pink Floyd és a Led Zeppelin rajongó zenészei adták össze –, és 80 milliót hozott. A New York-i premiert övező hisztériára jellemző, hogy miután a Monty Python tagjai bedobták, hogy a kivájt kókuszdióval érkező első ezer nézőnek dedikálják a filmben a lódobogást imitáló eszközt, rendőri segítséget kellett igénybe venni, akkora volt az aláírásukra váró tömeg.

1979-ben újabb világsiker lett a Life of Brian (Brian élete), ami nem jött volna létre barátjuk, George Harrison finanszírozása nélkül. Még elkészítették az 1983-as, csalódást keltő The Meaning of Life című mozifilmet, aztán végleg szétszéledtek.

