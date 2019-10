Az Egyesült Államokban vetíti majd néhány mozi a The Irishmant, de egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy ez Magyarországon is így lesz.

Nagy hírt osztott meg a VOX mozimagazin Facebook-oldalán: néhány magyar moziban levetítik majd Martin Scorsese várva várt filmjét, a The Irishmant, ráadásul a Marriage Storyt és a The Two Popest is.

Ahogy azt nagy őszi filmajánlónkban is írtuk, a The Irishman többek között azért is izgalmas, mert 20 év után újra együtt dolgozik Robert De Niro és Scorsese. És végre újra egy filmben látjuk De Nirót és Al Pacinót. Ráadásul teljesen megdöbbentő módon most először forgat együtt, Pacino és Scorsese.

Csakhogy emellett a film egy techhnikai érdekességgel is érkezik: mivel a cselekmény több évtizedet felölel, a főhőst alakító Robert De Nirót különböző életkorúként jelenítik meg. Azaz digitálisan megfiatalitják.

Mivel Scorsese fiatalító ötlete eszementen drága lett volna, egyetlen hollywoodi stúdió sem vállalta, ekkor lépett elő a Netflix. A bátor vállalás hátterében minden bizonnyal az áll, hogy a streamingszolgáltató filmművészeti babérokra tör. Például össze-vissza nyerték magukat Alfonso Cuarón Rómájával.

A mozis vetítés pedig azért fontos, mert csak akkor lehet egy filmet Oscar-díjra jelölni, ha meghatározott számú mozi, meghatározott ideig vetíti az Egyesült Államokban.

A The Irishmant ezért november 1-jétől vetítik néhány amerikai moziban, majd november 27-től felkerül a Netflixre.

Most úgy tűnik, a magyar mozilátogatóknak is esélye lehet nagyvásznon látni Scorsese legújabb dobását.

A magyarországi premierek dátumai:

The Irishman: november 22.

Marriage Story: november 29.

The Two Popes: december 13.

