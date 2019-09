Rambo 5: Utolsó vér – Szurkoljunk, hogy fel tudjon nőni az eredeti nagyságához

Szinte napra pontosan 37 évvel az első Rambo-film után (amely David Morrell 1972-es, Első vér című regényéből készült) debütál a mozikban az akciófilmek egyik legismertebb és legelismertebb sorozatának ötödik és egyben befejező része, a Rambo – utolsó vér. A megkeseredett és nagyon feldühített vietnami veteránról – többek között Andy Vajna producerségével – készült film eddigi utánlövései meg sem közelítették az eredeti alkotás színvonalát, feszültségét, inkább az erőszakra építettek. Meglátjuk, hogy most sikerül-e felnőni az eredeti műhöz, az előzetes mindenesetre akár biztatónak is mondható.

Ezúttal a főszereplő, John Rambo 70 éves (mellesleg az őt játszó Sylvester Stallone 72), visszavonultan élő nyugdíjas, aki továbbra is poszttraumás stressztől szenved a sok háborús bevetés után. De már nincs kedve harcolni. És persze, hogy mégis muszáj lesz neki, hiszen két lányát, a 29 éves Carment és a 8 éves Melissát elrabolja egy mexikói drogkartell, és nem érdemes feldühíteni egy ilyen pasit, ugye. Végül Carmen segítségével indul az emberrabló banda nyomába, és mutatja be az annak idején a dzsungelben tanult harci fortélyokat. (B. I.)

Bemutató: szeptember 19.

Ad Astra – Út a csillagokba – Brad Pittnek is kijárt már egy űrfilm

Az utóbbi években sok hollywoodi sztár vált magányos sci-fi hőssé a világűrben. Sandra Bullock (Gravitáció), Matt Damon (Mentőexpedíció) és Matthew McConaughey (Csillagok között) már mind egytől-egyig teljesítettek, úgyhogy csak idő kérdése volt, hogy végre Brad Pitt is megkapja a saját exoszférán túli eposzát. Ő és rendező barátja, James Gray, valamint a zseniális operatőr, Hoyte Van Hoytema (Dunkirk, A nő, Csillagok között) nagyszabású művet alkottak, amely egyes vélemények szerint Pitt eddigi legszemélyesebb filmje. Egy új űropera, egyben a 2001: Űrodüsszeia valamint az Apokalipszis most sajátos egyvelege lehet az Ad Astra – szólnak a kritikák. (Mi is írtunk a filmről, ezt itt olvashatja.)

Az Ad Astrában szerepet kapott Liv Tyler, valamint az Űrcowboyok korábbi sztárjai, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones és Loren Dean is, de egyértelmű, hogy Brad Pittnek kell elvinnie a hátán a filmet. Pitt Roy McBride műszaki tisztet alakítja, aki elindul a Neptunusz felé, hogy kiderítse az igazságot a húsz évvel azelőtt eltűnt apjáról, aki korábban idegen életformák után kutatott, és most valószínűleg az ő kísérletei veszélyeztetik az egész univerzumot. A film így lesz a sci-fin túl egy töprengős, drámai apa-fiú történet is, amelyben a fiúnak fel kell tárnia és fel kell dolgoznia mindazt, amit az apja rá és az emberiségre örökül hagyott. Reméljuk, az Ad Astra nem fullad majd bele a nagy heroikus mondaniakarásba. (Cs. H.)

Bemutató: szeptember 19.

Csillagfény távolság – Mire elég a tehetség?

Hamarosan debütál Bársony Katalin dokumentumfilmje, a Csillagfény távolság is, amelyet Szarajevóban emberi jogi díjra is jelöltek. Balázs József zeneszerzőt, zongoristát valószínűleg nem kell bemutatni a hazai jazzrajongóknak: ő az egyik fő mozgatórugója testvére zenekarának, a Balázs Elemér Groupnak, megalapította a Balázs József Quintetet, valamint a roma zenét és a jazzt pikánsan vegyítő East Gipsy Bandet is. Erre az új hangzásvilágra figyelt fel Tim Ries, a Rolling Stones legendás szaxofonosa is.

De mint a legtöbb zenésznél, Balázs Józsefnél sem egyenes út vezet a sikerhez: apaként, férjként is helyt kell állnia, ráadásul a számlákkal is jócskán meggyűlik a baja. Betörhet-e egy magyar zenész Amerikába, megmutathatja-e tehetségét a jazz hazájában? Egyáltalán, mit jelent a siker ezen a színtéren? Az HBO saját gyártású dokumentumfilmje többek között ezekre keresi a választ: a premier a miskolci Cinefesten lesz, majd szeptember 26-án az HBO GO-n és az HBO-n is elérhetővé válik. (Cz. F.)

Bemutató: szeptember 20.

Akik maradtak – Magányos emberek egymásra találnak a háború utáni Budapesten

Több okunk is van rá, hogy Tóth Barnabás nagyjátékfilmjét ne hagyjuk le erről a listáról. Az egyik ok például maga a rendező – illetve az, hogy a producerek a Testről és lélekről producerei –, a másik ok az újabb esély a magyar Oscarra, és nem utolsó sorban ok a két főszereplő és a közöttük kialakuló kémia is. Vegyük is sorra ezeket röviden.

Tóth Barnabás akkor lopta be magát a szívünkbe, amikor felkerült YouTube-ra az Újratervezés című kisfilmje Pogány Judit és Kovács Zsolt szereplésével. Már akkor kiderült, hogy a rendező nagy empátiával bír a kitalált karakterei felé, a tavalyi Oscar-esélyes Susotázs című rövidfilmje pedig megerősített minket abban, hogy a végső fordulatot Tóth úgy tudja felépíteni, hogy az a film után is ott maradjon az ember gondolataiban.

Ezeket a tapasztalatokat visszük magunkkal majd akkor is, amikor beülünk megnézni az Akik maradtak című filmjét, amely két elveszett ember egymásra találásáról szól a II. világháború utáni Budapesten. Az előzetes alapján úgy tűnik, hogy a nagy korkülönbség ellenére is létre tud jönni a magányos nőgyógyászt alakító Hajduk Károly és a fiatal páciensét játszó Szőke Abigél között az intim egymásra hangolódás – ez pedig jót ígér. (Cs. H.)

Bemutató: szeptember 26.

Joker – Most nem jön Batman, hogy megmentsen

Túl sok éve már, hogy Christopher Nolan lezárta a Batman-szériáját. A denevérjelmezbe bújt Ben Affleck inkább a futószalagon gyártott szuperhősfilmek terméke, de nincsenek jobb helyzetben a DC-univerzum gonosztevői sem. A Suicide Squadot azóta próbáljuk elfelejteni, hogy láttuk – Jared Leto Jokerével egyetemben. Persze nem volt könnyű dolga, hiszen Jack Nicholson és Heath Ledger legendás alakításai után kellett megállnia a helyét.

És most érkezik a mozikba Joker eredetfilmje, amely a különlegesen erős előzetesek alapján az elmagányosodás és a társadalom peremén vergődők drámájának mélységeivel bontja ki a gonosz születését. A pszichológiai thriller forgatókönyvet olyan kultikus Scorsese-filmek inspirálták, mint a Taxisofőr, a Dühöngő bika és A komédia királya, a főszerepet pedig generációjának egyik legtehetségesebb színészére, Joaquin Phoenixre bízták, aki valószínűleg akkor is elviszi a hátán az egész filmet, ha sztori sablonosra sikerült. Erre szerencsére egyre kevesebb az esély, a külföldi kritikusok ugyanis ódákat zengenek a Jokerről, amely bemutatása után el is hozta a Velencei Filmfesztivál fődíját. (S. A.)

Bemutató: október 3.

Drakulics elvtárs – Kádár-kori (vér)szívás mesterfokon

Különös alak tűnik fel az 1970-es évekbeli Magyarországon, hogy véradó mozgalmat indítson. A kubai forradalmat is megjárt Fábián elvtárs nemcsak nyugati múltja miatt gyanús, hiszen szó szerint döglenek utána a nők, irreálisan fiatalnak néz ki, és a csatos üvegből valami sűrű, vörös folyadékot iszogat. Rá is állítják a kémelhárítás embereit, Kádár elvtársat pedig megkísérti az örök élet titka.

Imádom a vámpíros filmeket, szóval azóta várom, hogy mi sül ki Drakulics elvtársból, mióta beharangozták a Kádár-kori szatírát. Mert hát igazán kár, hogy a fantasztikus műfajokkal nálunk inkább az irodalom próbálkozik, pedig lenne itt igény a magyar ugaron kivirágzó fantasyre meg misztikus horrorfilmre is.

Bodzsár Márk (Isteni műszak) új filmjének előzetesét elnézve játékos, kesernyés humorú fekete komédia érkezik a mozikba, ami remélhetőleg szórakoztató öniróniával sorakoztatja fel a vámpírfilmek és a posztszocialista retro legmarkánsabb toposzait. A szereposztás imponáló (Nagy Zsolt, Walters Lili, Nagy Ervin, Rába Roland, Bödőcs Tibor), a halloweenre időzített preimer tökéletes. (S. A.)

Bemutató: október 31.

Marriage Story – Egy válás története hollywoodi fordulatok nélkül

Wes Anderson alkotótársa, a forgatókönyvíró-rendező (A tintahal és a bálna, Frances Ha) Noah Baumbach a saját házasságának felbomlását filmesítette meg két zseniális színésszel, Scarlett Johanssonnal és Adam Driverrel a főszerepben. A Netflixen debütáló Marriage Story ettől nemcsak az idei őszi szezon egyik legmelankolikusabb, de a legszemélyesebb filmje is lett. Baumbach pedig bebizonyítja, hogy még egy eldurvuló szakításról is lehet gyönyörű történetet a képernyőre vinni; olyat, amely a könyörtelen igazsága, a manírok vagy éppen a happy end elhagyása miatt szép igazán.

A Marriage Storyban megszakad a filmbeli párért a szívünk. A színházi rendező Charlie (Driver) és a színésznő Nicole (Johansson) ugyanis tisztelik, talán még szeretik is egymást, mégsem folytatódhat tovább együtt az életük. Két szimpatikus ember vívódását látjuk. Válásukat nem egy félrelépés, egy harmadik személy megjelenése váltja ki, hanem az eltérő életcéljaik, az önbeteljesítés erős és önző vágya. Hiába szurkolunk, hogy a gyerekük kedvéért a szülők együtt maradjanak, vagy, hogy a romantikus pillanataikat tanulják meg jobban értékelni, tudjuk, hogy a dolog aligha menthető, hiszen már ráálltak az eltartó irányba haladó vágányokra. És nekünk, megszakadó szívűeknek ezt végig kell néznünk, bele kell nyugodnunk. (Cs. H.)

Bemutató: november 6.

Az aszfalt királyai – Matt Damon és Christian Bale jutalomjátéka

Nem túl eredeti ötlet autóversenyzős filmet csinálni, de ez esetben egyrészt igaz történetet dolgoz fel a rendező, James Mangold, másrészt itt a két főszereplő, Matt Damon és Christian Bale önmagában is garancia a sikerre. A nemzetközi sajtó nagy része odavan a Ford és a Ferrari legendás összecsapását feldolgozó filmért, mint írják: az „folyamatos izgalomban tartja a nézőt, és egyszerre mesél a barátságról, az apa-fia kapcsolatról és a vállalati mohóságról”.

A történetben a látnoki erővel bíró autótervező, Carroll Shelby (Damon) és a vakmerő, brit autóversenyző, Ken Miles (Bale) együtt próbálnak egy olyan forradalmi versenyautót megépíteni a Ford Motor Companynek, amivel legyőzhetik Enzo Ferrari autóit a Le Mans-i 24 órás versenyen. Az előzetes alapján egy sor nagyon pörgős versenyzős jelenetre számíthatunk, illetve a két főszereplő jutalomjátékára. (B. I.)

Bemutató: november 14.

The Irishman – Ki gondolta volna, hogy ennyire félünk majd Scorsese, De Niro és Pacino közös filmjétől?

A Netflix nagy durranása ősszel a maffia bérgyilkosáról szóló The Irishman, amelyet minden valamire való filmrajongó szorongva vár. Az ellentmondásos érzelmeket több információ is táplálja, hiszen elképesztően izgalmas például, hogy 20 év után újra együtt dolgozik a legendás páros, Robert De Niro és Martin Scorsese. Vagy hogy végre újra egy filmben látjuk De Nirót és Al Pacinót. Hogy teljesen megdöbbentő módon most először forgat együtt, Pacino és Scorsese. És persze, hogy olyan karizmatikus színészóriások is tiszteletüket teszik a képernyőn, mint Joe Pesci és Harvey Keitel.

A gigantikusan hosszú, három és fél órás film Charles Brandt „Hallom, szobafestő vagy” – A maffia bérgyilkosa című könyvéből készült, és egy megtörtént esetet dolgoz fel. Frank Sheeran (De Niro) emlékszik vissza arra, hogy bérgyilkosként mi köze volt közeli barátja, a szakszervezeti vezető, Jimmy Hoffa (Pacino) 1975-ös eltűnéséhez. A cselekmény több évtizedet ölel fel, és – itt jön a csavar – ehhez digitálisan fiatalítják vissza a szereplőket, akár 30 évvel is. Az eljárás rém költséges, a stúdiók sorra vissza is dobták Scorsese terveit, az ambiciózus Netflix viszont hajlandó volt 120 milliót kicsengetni egy gengszterfilmért. Hogy milyen lett a végeredmény, egyelőre csak találgatni tudunk, és bőszen reménykedünk, hogy ez a digitális fiatalítósdi nem teszi tönkre (teljesen) a filmet. (S. A.)

Bemutató: 2019. november 27.

Star Wars: Skywalker kora – Vajon tényleg sikerül lezárni?

Ismét összecsap az Ellenállás az Első Renddel, véget ér az ősi konfliktus a sith és a jedi rend között, és végleg lezárul a Skywalker tri-trilógia. Sokak szerint kicsit túltolja az utóbbi években a Disney a sok Star Wars-projektet (filmek, spin-offok, animációk, ráadásul ezek nem is mindig túl sikeresek; noha a nemsokára bemutatandó élőszereplős sorozat még ütős lehet), de ezt a zárófilmet alig várja minden valamirevaló rajongó a galaxison innen és túl. A sztori ott folytatódik majd, ahol Az ébredő Erő és a (Rian Johnson által rendezett) Az utolsó Jedik abbahagyta.

Sok kanyar után végre újra J. J. Abrams vette át a rendezést, sőt a forgatókönyvet is ő jegyzi Chris Terrióval. Feltűnik benne Leia szerepében Carrie Fisher (és nem is számítógépes trükkök segítségével, hanem korábban leforgatott jelenetekkel), akinek karaktere a rendező szerint "a film szíve" lesz, Finn (John Boyega), a Jedi-képességekkel rendelkező Rey (Daisy Ridley), Darth Vader unokája, Kylo Ren (Adam Driver), visszatér Billy Dee Williams Lando Calrissian szerepében és természetesen a Mark Hamill által alakított Luke Skywalker is. (B.I .)

Bemutató: december 19.

Kisasszonyok – Ez lesz az igazi karácsonyi ajándék

„A nőknek van eszük, és van lelkük, nem csak szívük. Vannak vágyaik, és tehetségük. Nem csak szépek!” – csattan fel az előzetesben Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern, Meryl Streep és Timothée Chalamet oldalán. Hát kérhet ennél finomabb csemegét egy mozirajongó karácsonyra?

Greta Gerwig (Lady Bird, Frances Ha) fogta Louisa May Alcott 19. századi regényét, és szépen leporolta a lehető legütősebb szereplőgárda segítségével. A Kisasszonyok a March család lánygyermekeinek története, akik úgy tudnának a legegyszerűbben szabadulni az anyagi problémáktól, ha jól házasodnának: ők azonban erre nem túlzottan fogékonyak. Gerwig adaptációja már a sokadik lesz, 1933-ban Katharine Hepburnnel, 1994-ben Winona Ryderrel is készült már film, 2017-ben pedig egy minisorozat vette elő Alcott sztoriját. Jo, Amy, Beth és Meg karaktere az előzetes alapján nem tér el nagyon az eredetitől, de Gerwiget ismerve – aki már többször is bizonyította, hogy jól ismeri a fiatalok lelkivilágát – biztosan kapunk majd egy jó adag szemtelenséget és humort is a szereplőgárdától. (Cz. F.)

Bemutató: karácsony környéke