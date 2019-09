Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23c1a0d9-184f-4a0e-8db8-13aec40ba73d","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A reality műfaj mára olyan tág kategória lett, hogy értelmetlen lenne azt állítani: a valóságshow-knak leáldozott. A szexre viszont már nem feltétlenül vevők a nézők. ","shortLead":"A reality műfaj mára olyan tág kategória lett, hogy értelmetlen lenne azt állítani: a valóságshow-knak leáldozott...","id":"20190902_valosagshow_love_island_tv_valo_vilag_big_brother","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c1a0d9-184f-4a0e-8db8-13aec40ba73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc061168-5239-4937-ad50-0fb4a830258f","keywords":null,"link":"/elet/20190902_valosagshow_love_island_tv_valo_vilag_big_brother","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:20","title":"Narcisztikus celebjelöltek jövő nélkül – mit eszünk még mindig a valóságshow-kon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafbe383-098a-4884-8d02-a203275f1997","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tolvajokat gyorsan elkapták.","shortLead":"A tolvajokat gyorsan elkapták.","id":"20190902_Lanya_keresztelojere_szervezte_meg_a_betorest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bafbe383-098a-4884-8d02-a203275f1997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896c334f-4075-4db3-bbea-e95a2a241054","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Lanya_keresztelojere_szervezte_meg_a_betorest","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:15","title":"Egy majdnem tökéletes terv: míg a rokon velük ünnepel, ketten kirámolják a házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon kevés idő alatt dobott le magáról sok kilót Joaquin Phoenix, hogy átalakuljon Batman főellenségévé, Jokerré. Állítása szerint a fogyás hozzájárult ahhoz, hogy lelkileg is átlényegüljön. Kezdett megőrülni a diétázástól. ","shortLead":"Nagyon kevés idő alatt dobott le magáról sok kilót Joaquin Phoenix, hogy átalakuljon Batman főellenségévé, Jokerré...","id":"20190902_Joaquin_Phoenix_annyit_fogyott_Joker_kedveert_hogy_majdnem_beleorult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fea501a-a8a1-4a17-b67a-e4df63584128","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Joaquin_Phoenix_annyit_fogyott_Joker_kedveert_hogy_majdnem_beleorult","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:05","title":"Joaquin Phoenix annyit fogyott Joker kedvéért, hogy majdnem beleőrült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f36a1c-0d7c-4f5f-bb46-3bd28abd446d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szinte az összes frakció igennel szavazott az indítványra.","shortLead":"Szinte az összes frakció igennel szavazott az indítványra.","id":"20190903_Az_ukran_parlament_eltorolte_a_kepviseloi_mentelmi_jogot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f36a1c-0d7c-4f5f-bb46-3bd28abd446d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc50342-2385-4b4b-a3b0-69b06cb95ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Az_ukran_parlament_eltorolte_a_kepviseloi_mentelmi_jogot","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:59","title":"Az ukrán parlament eltörölte a képviselői mentelmi jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Képzeljük el, hogy harminc év telt el, és 2050-et írunk! Nemes Orsolya generációkutató könyvében ezt a forgatókönyvet is számba veszi annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a jövő közös erőfeszítéseket kívánó kihívásaira.","shortLead":"Képzeljük el, hogy harminc év telt el, és 2050-et írunk! Nemes Orsolya generációkutató könyvében ezt a forgatókönyvet...","id":"20190901_Milyen_elet_var_rank_2050","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557a48d7-9ba9-426e-a8f2-4861517b56c5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190901_Milyen_elet_var_rank_2050","timestamp":"2019. szeptember. 01. 19:15","title":"Milyen élet vár ránk 2050-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67162899-07bd-4f5d-a9ef-b6171ce45719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévéből kimaradt egyik jelenetet tette fel a YouTube-ra.","shortLead":"A tévéből kimaradt egyik jelenetet tette fel a YouTube-ra.","id":"20190902_Bodocs_Tibor_egyutt_erez_a_diakokkal_kuldott_is_nekik_egy_videot_az_elso_tanitasi_napra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67162899-07bd-4f5d-a9ef-b6171ce45719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3d2e4e-38c3-432d-815e-7481b463df81","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Bodocs_Tibor_egyutt_erez_a_diakokkal_kuldott_is_nekik_egy_videot_az_elso_tanitasi_napra","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:30","title":"Bödőcs Tibor együttérez a diákokkal, küldött is nekik egy videót az első tanítási napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Harvard nem is emlékszik, hogy Maróth náluk járt volna, ahogy abban sincs egyetértés, hogyan alakult ki a genderszak az amerikai egyetemen. Az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Irányító Testületének vezetője azt mondja, érthető, hogy nem értenek egyet. A gender pedig a tudomány szempontjából érdektelen.","shortLead":"A Harvard nem is emlékszik, hogy Maróth náluk járt volna, ahogy abban sincs egyetértés, hogyan alakult ki a genderszak...","id":"20190903_maroth_harvard_gender_studies_peto_andrea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c273d1f7-b38d-4c20-80b9-f9b33b842a03","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_maroth_harvard_gender_studies_peto_andrea","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:57","title":"Maróth vitában a Harvarddal: A gender a tudomány szempontjából érdektelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bahamán végigsöpört és az amerikai kontinens felé tart minden idők egyik legerősebb hurrikánja. A kiürítésekkel emberéleteket mentenek, ám kérdés, hogy az emberi tevékenység mennyiben járulhat hozzá ahhoz, hogy a hurrikánszezonok idején egyre nagyobb pusztításra kell felkészülniük a térségben élőknek.","shortLead":"Bahamán végigsöpört és az amerikai kontinens felé tart minden idők egyik legerősebb hurrikánja. A kiürítésekkel...","id":"20190902_dorian_hurrikan_florida_bahama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c62149f-876b-44e3-8445-22e0814eab14","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_dorian_hurrikan_florida_bahama","timestamp":"2019. szeptember. 02. 21:00","title":"Rekordokat dönt a Dorian hurrikán, ám ennél is rosszabbra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]