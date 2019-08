Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdb86568-138d-4577-aad7-b60f6462ed11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fejlesztés a folyó déli részén valósul meg.","shortLead":"A fejlesztés a folyó déli részén valósul meg.","id":"20190731_Uj_Dunaparti_setanyt_epitenek_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb86568-138d-4577-aad7-b60f6462ed11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35762379-68ef-405b-b7fe-cb604bc03044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Uj_Dunaparti_setanyt_epitenek_Budapesten","timestamp":"2019. július. 31. 08:37","title":"Új Duna-parti sétányt építenek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1972b6d-5e2d-4df6-ab93-aeaa2ef6fa9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugdíjas váci megyés püspök videoblogot indít, és különböző projektjeihez keres társakat.\r

","shortLead":"A nyugdíjas váci megyés püspök videoblogot indít, és különböző projektjeihez keres társakat.\r

","id":"20190730_Videoblogban_keres_tarsakat_Beer_Miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1972b6d-5e2d-4df6-ab93-aeaa2ef6fa9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24a47ee-1037-46cf-9c9f-5ac99ea53306","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Videoblogban_keres_tarsakat_Beer_Miklos","timestamp":"2019. július. 30. 12:05","title":"Videóblogban keres társakat Beer Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5027a6-250e-4621-80f5-5afdc34b9326","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jó mérőszám a jelenlegi rendszer, ami az elektromos módban megtehető kilométerek alapján adja a zöld rendszámot. ","shortLead":"Nem jó mérőszám a jelenlegi rendszer, ami az elektromos módban megtehető kilométerek alapján adja a zöld rendszámot. ","id":"20190801_Jon_a_zold_rendszamos_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5027a6-250e-4621-80f5-5afdc34b9326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9131f2-0fa1-441e-baf6-140d737e791c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Jon_a_zold_rendszamos_szigoritas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:24","title":"Jön a zöld rendszámos szigorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De más érdekes dolgok is szerepelnek az ORFK egyik nyilvános szerződéslistáján.","shortLead":"De más érdekes dolgok is szerepelnek az ORFK egyik nyilvános szerződéslistáján.","id":"20190801_75_millio_forintos_hazat_kapott_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6634ea3c-6aa1-43a0-a0cb-eecf252b4244","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_75_millio_forintos_hazat_kapott_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:38","title":"75 millió forintos házat kapott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Húszezer bejelentésre számítanak a biztosítók.","shortLead":"Húszezer bejelentésre számítanak a biztosítók.","id":"20190730_Ketmilliard_forintot_fujt_el_a_hetvegi_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e171df6-5a5e-475e-8fbc-de2bac4d66a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Ketmilliard_forintot_fujt_el_a_hetvegi_vihar","timestamp":"2019. július. 30. 12:17","title":"Kétmilliárd forintot fújt el a hétvégi vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","shortLead":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","id":"20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951eb945-7894-410c-bd79-b0a099d7dc79","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","timestamp":"2019. július. 30. 17:04","title":"Példás életet élt Svájcban a Frankfurtban embereket a vonat alá lökő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a5c540-5c65-447d-a08a-9ceb33b01998","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett az előzetes a várva várt filmhez.","shortLead":"Megérkezett az előzetes a várva várt filmhez.","id":"20190801_Robert_De_Niro_evtizedeket_fiatalodik_Scorsese_uj_gengszterfilmjeben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1a5c540-5c65-447d-a08a-9ceb33b01998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ebd66e-061a-4e8c-806a-97931b3f8edb","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Robert_De_Niro_evtizedeket_fiatalodik_Scorsese_uj_gengszterfilmjeben__video","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:10","title":"Robert De Niro évtizedeket fiatalodik Scorsese új gengszterfilmjében - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69d8abe-2af1-47d7-9a49-5c1c8c72e282","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A debreceni nőt egyszer akció közben fel is vette egy ipari kamera. ","shortLead":"A debreceni nőt egyszer akció közben fel is vette egy ipari kamera. ","id":"20190801_Kifizette_az_debreceni_no_az_autosokat_aki_15_kocsit_karcolt_vegig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b69d8abe-2af1-47d7-9a49-5c1c8c72e282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f2a5f9-7f21-4cbd-98a3-e6d50889d2e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Kifizette_az_debreceni_no_az_autosokat_aki_15_kocsit_karcolt_vegig","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:23","title":"15 autót karcolt végig egy nő, most kártalanította az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]