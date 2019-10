Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Véleményszerzőnk szerint bár sok okból is kevesebb tétje van az önkormányzati választásnak, mint korábban, de a hatása igencsak komoly lehet. Véleményszerzőnk szerint bár sok okból is kevesebb tétje van az önkormányzati választásnak, mint korábban, de a hatása igencsak komoly lehet.
Horn Gábor: A választás tétje és a derű reménye
2019. október. 05. 12:30

A hegedűművész Zente gyógyulását támogatta, a hegedűművészt pedig az állam támogatja nagyon bőkezűen: templomi koncertsorozatára 350 millió forint támogatást nyert el idén.
A hegedűművész Zente gyógyulását támogatta, a hegedűművészt pedig az állam támogatja nagyon bőkezűen: templomi koncertsorozatára 350 millió forint támogatást nyert el idén.
A másfél éves Zente díszvendég volt Mága Zoltán koncertjén
2019. október. 05. 12:21

Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint további áremelkedésre kell számítani az afrikai sertsépestis (ASP) járvány hatásai miatt.
Még tovább drágulhat a sertéshús
2019. október. 07. 05:13

Az üzbég Okszana Csuszovityina 44 éves.
Nyolcadik olimpiájára készülhet a tornászlegenda
2019. október. 06. 17:05 Még Sztálin halála után is születtek ítéletek a Rajk-perhez kötődő koncepciós eljárásokban. A 70 éve kezdődött, több száz embert érintő titkos ügyeket követően a párt bőkezű rehabilitációval nyugtatta rossz lelkiismeretét. A 70 éve kezdődött, több száz embert érintő titkos ügyeket követően a párt bőkezű rehabilitációval nyugtatta rossz lelkiismeretét.
Rákosi a Rajk-üggyel indította a lavinát, a mellékperekben még majdnem 100 embert ítéltek el
2019. október. 07. 10:30

A Fidesz pártigazgatója szerint kevesebb forrás juthat Hódmezővásárhelynek. A Fidesz pártigazgatója szerint kevesebb forrás juthat Hódmezővásárhelynek. Szeged miatt háborúzik Kubatov és Lázár
2019. október. 05. 15:26

Trócsányi László megbukott Brüsszelben, Várhelyi Olivér lett az új magyar EU-biztosjelölt; a Dunántúlon is megjelent a sertéspestis; Mészáros Lőrinc cége bejelentkezett az ország ötödének áramellátására. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.
Trócsányi László megbukott Brüsszelben, Várhelyi Olivér lett az új magyar EU-biztosjelölt; a Dunántúlon is megjelent a sertéspestis; Mészáros Lőrinc cége bejelentkezett az ország ötödének áramellátására. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.
És akkor Orbán Viktor meghajolt Brüsszel akarata előtt
2019. október. 06. 07:00

A belvárosi polgármesterjelölt szerint október 13-a után nyilvánosságra hozzák a szerződéseket, amiket most titkol az önkormányzat.
A belvárosi polgármesterjelölt szerint október 13-a után nyilvánosságra hozzák a szerződéseket, amiket most titkol az önkormányzat.
Tüttő Kata: Nincsenek közös cégeink Leisztinger Tamással
2019. október. 07. 08:30