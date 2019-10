Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baktakéki férfi gyerekkori barátja volt a tragédiát okozó autós.","shortLead":"A baktakéki férfi gyerekkori barátja volt a tragédiát okozó autós.","id":"20191007_baktakek_halalos_baleset_gazolas_babakocsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cae5e79-0158-4280-b31a-c3d360722bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_baktakek_halalos_baleset_gazolas_babakocsi","timestamp":"2019. október. 07. 06:17","title":"Megszólalt az apa, akinek babakocsis kisfiát a járdán gázolták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54cc09d-29e4-4ed9-8967-a2fa95fc9fd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1 ötszörös világbajnoka civilben nem csak Mercedeseket szeret vezetni.","shortLead":"A Forma–1 ötszörös világbajnoka civilben nem csak Mercedeseket szeret vezetni.","id":"20191007_a_nap_fotoja_hamilton_szuperdraga_ferrarijaval_pozol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e54cc09d-29e4-4ed9-8967-a2fa95fc9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffa9a4e-22a1-452c-ae68-e88c81c7fddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_a_nap_fotoja_hamilton_szuperdraga_ferrarijaval_pozol","timestamp":"2019. október. 07. 15:21","title":"A nap fotója: Hamilton szuperdrága hibrid Ferrarijával pózol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a933dfa2-dbb5-46be-89ed-ec0f86dfe8b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újságírót nem engedtek be a debreceni menekülttábor területére 2015-ben. Az Emberi Jogok Európai Bírósága újságírói alapvetéseket magyarázva mondta ki, ez jogsértő volt.","shortLead":"Egy újságírót nem engedtek be a debreceni menekülttábor területére 2015-ben. Az Emberi Jogok Európai Bírósága újságírói...","id":"20191008_Strasbourg_jogserto_kizarni_az_ujsagirokat_a_menekulttaborokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a933dfa2-dbb5-46be-89ed-ec0f86dfe8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc3b4bc-b650-4b37-937f-2ba7f16eb2c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Strasbourg_jogserto_kizarni_az_ujsagirokat_a_menekulttaborokbol","timestamp":"2019. október. 08. 13:17","title":"Emberi Jogok Európai Bírósága: Jogsértő kizárni az újságírókat a menekülttáborokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7c73a7-b9fa-4fb1-a0fb-81c4cd591db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin, a Consumer Reports szerint az Apple idei iPhone-jai kivételesen jól sikerültek. Annyira, hogy az iPhone 11 Pro Max a világ jelenlegi legjobb okostelefonja címet is megszerezte.","shortLead":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin, a Consumer Reports szerint az Apple idei iPhone-jai kivételesen jól...","id":"20191007_apple_iphone_11_pro_velemeny_consumer_reports_jelentes_fogyasztovedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca7c73a7-b9fa-4fb1-a0fb-81c4cd591db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa0b322-1721-463e-b925-d1e3106faa70","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_apple_iphone_11_pro_velemeny_consumer_reports_jelentes_fogyasztovedelem","timestamp":"2019. október. 07. 11:03","title":"Új királya van a telefonoknak: a fogyasztóvédők szerint az új iPhone minden másnál jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102","c_author":"Fehér Legal & Tax","category":"brandcontent","description":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k) köszönhetik. Magyarországon is számos olyan uniós országból érkező kkv befektető van jelen, amely nem kis mértékben járul hozzá a származási országa GDP-jének növeléséhez. Adódik tehát a kérdés: a magyar kkv-k Magyarország számára mikor válnak majd ilyen téren is nemzetgazdasági tényezővé? Mikor lesznek a nemzetközi porondon olyan sikeresek, mint nyugat-európai társaik? ","shortLead":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k...","id":"20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fb3ede-a883-4978-b590-e29f358a8b55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","timestamp":"2019. október. 08. 11:52","title":"Külföldön vállalkozni magyarként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8097a0d5-b834-4e05-930b-f301f791ab20","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"„Elég volt. A könyökömön jön ki. Jön egy politikai kalandor, aki a társadalom szerkezetét ismét tövig akarja visszabontani, és közben azt kiabálja, hogy itt repül a kismadár\". Nádas Péter író mondja ezt az elmúlt 30 évről a Plusz-mínusz 30 című kötetben. A többi szerző hangulata is hasonló.","shortLead":"„Elég volt. A könyökömön jön ki. Jön egy politikai kalandor, aki a társadalom szerkezetét ismét tövig akarja...","id":"20191007_Magyar_rendszervaltas_harminc_ev_keseruseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8097a0d5-b834-4e05-930b-f301f791ab20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc92c46b-66e9-4934-890c-ac849b279c4e","keywords":null,"link":"/360/20191007_Magyar_rendszervaltas_harminc_ev_keseruseg","timestamp":"2019. október. 07. 07:00","title":"\"Páratlan és rémisztő a magyarok nemtörődömsége\" – Esszékötet az elmúlt 30 évről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome minden olyan tartalmat blokkol majd a neten, ahol az elhelyezett linkek megnyitása nem lenne biztonságos.","shortLead":"A Chrome minden olyan tartalmat blokkol majd a neten, ahol az elhelyezett linkek megnyitása nem lenne biztonságos.","id":"20191007_google_chrome_79_chrome_80_bongeszo_https_biztonsagos_internetezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b978fd3-8fba-42f7-ad99-39cd1538d354","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_google_chrome_79_chrome_80_bongeszo_https_biztonsagos_internetezes","timestamp":"2019. október. 07. 09:03","title":"Ha Chrome-ot használ, ne lepődjön meg, ha hamarosan váratlan letiltásokba fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint nem történt bűncselekmény.","shortLead":"A hatóság szerint nem történt bűncselekmény.","id":"20191008_brfk_feljelentes_karacsony_gergely_rnhb_konzorcium_patkanyirtas_tender","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a06310-329b-4893-b8cf-3339e7a5cb8e","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_brfk_feljelentes_karacsony_gergely_rnhb_konzorcium_patkanyirtas_tender","timestamp":"2019. október. 08. 08:48","title":"Visszadobta a rendőrség Karácsony feljelentését a patkányirtási tenderről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]