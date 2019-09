Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"712b5d4a-a185-4e43-b588-11ae0849056d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük azt állította, hogy a lány beleegyezésével történt minden.","shortLead":"Egyikük azt állította, hogy a lány beleegyezésével történt minden.","id":"20190917_Kozel_hatvan_ev_bortont_kaptak_az_elkabult_lanyt_megeroszakolo_borsodi_ferfiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=712b5d4a-a185-4e43-b588-11ae0849056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c812b38-6be1-4e48-9dc6-454168655780","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Kozel_hatvan_ev_bortont_kaptak_az_elkabult_lanyt_megeroszakolo_borsodi_ferfiak","timestamp":"2019. szeptember. 17. 20:33","title":"Közel hatvan év börtönt kaptak az elkábult lányt megerőszakoló borsodi férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által kifejlesztett Smart Screenshots funkcióval a telefon képernyőképén lévő információk alapján is keresni lehet.","shortLead":"A Google által kifejlesztett Smart Screenshots funkcióval a telefon képernyőképén lévő információk alapján is keresni...","id":"20190916_google_lens_smart_screenshots_kepernyokep_kereses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43efb934-02bd-4cad-94a2-ba3aa573e119","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_google_lens_smart_screenshots_kepernyokep_kereses","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:33","title":"Érdekes kódrészletet találtak a Google alkalmazásban, hasznos új funkció készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar játékvezető részleges combizomszakadást szenvedett.","shortLead":"A magyar játékvezető részleges combizomszakadást szenvedett.","id":"20190917_kassai_viktor_jatekvezeto_serules_europa_liga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df36815-7a2a-4dfa-9732-93381049d9be","keywords":null,"link":"/sport/20190917_kassai_viktor_jatekvezeto_serules_europa_liga","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:35","title":"Kassai Viktor megsérült, a magyar-szlovák játékvezetője ugrik be helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5568678-7cdd-40c0-b97a-b1372efeef55","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A modern technikájú hűtőgép külseje egyenesen az ötvenes-hatvanas évekbe repít vissza bennünket. ","shortLead":"A modern technikájú hűtőgép külseje egyenesen az ötvenes-hatvanas évekbe repít vissza bennünket. ","id":"20190917_keves_menobb_hutogep_letezik_mint_ez_a_retro_gorenje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5568678-7cdd-40c0-b97a-b1372efeef55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e125506e-579a-4c58-b619-99d9f592ac32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_keves_menobb_hutogep_letezik_mint_ez_a_retro_gorenje","timestamp":"2019. szeptember. 17. 06:41","title":"Kevés menőbb hűtőgép létezik, mint ez a retró Gorenje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718ff112-5ed1-409c-b82b-49bf2a5b12a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190916_Fozzon_velunk__argentin_empanada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=718ff112-5ed1-409c-b82b-49bf2a5b12a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8f359e-6973-4bf1-8d3a-55857dba89c5","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Fozzon_velunk__argentin_empanada","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:20","title":"Főzzön velünk! – argentin empanada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fc51de-8462-4a46-9c5d-0cfaa9a45715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple két reklámvideót is készített az iPhone 11 Próhoz. Az új csúcstelefonjukhoz zöldségeket, gumikacsákat és egy esküvői tortát is hozzávágtak.","shortLead":"Az Apple két reklámvideót is készített az iPhone 11 Próhoz. Az új csúcstelefonjukhoz zöldségeket, gumikacsákat és...","id":"20190916_apple_iphone_11_pro_okostelefon_reklam_szelcsatorna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74fc51de-8462-4a46-9c5d-0cfaa9a45715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e315a47a-5488-4d98-b3bb-3f0886a4e42c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_apple_iphone_11_pro_okostelefon_reklam_szelcsatorna","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:33","title":"Szélcsatornába vitte az Apple az iPhone 11 Prót, látványos lett a végeredmény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint nyolcezer felhasználó személyes adatait küldték el véletlenül az UNICEF-nél. Bocsánatot kértek, és állítólag már orvosolták is a hibát.","shortLead":"Több mint nyolcezer felhasználó személyes adatait küldték el véletlenül az UNICEF-nél. Bocsánatot kértek, és állítólag...","id":"20190916_unicef_agora_adatszivargas_gdpr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280d6080-6218-4b51-9c0e-41692c507fd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_unicef_agora_adatszivargas_gdpr","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:03","title":"Mi az e-mailje? Hol dolgozik? Ki a főnöke? 8253 ember adata szivárgott ki a UNICEF-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Cirkáló rakétákról szól az amerikai hírtelevízió új híre.","shortLead":"Cirkáló rakétákról szól az amerikai hírtelevízió új híre.","id":"20190917_dronok_szaud_arabia_olajfinomito_tamadas_iran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e13e4ca-a22e-411f-aa2a-cc0afd410ec1","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_dronok_szaud_arabia_olajfinomito_tamadas_iran","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:16","title":"CNN: Iráni bázisról indíthatták a szaúdi olajfinomító elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]