[{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több mint 11 tudós tette közzé álláspontját a klímaváltozással kapcsolatban, ám sok problémára nekik sincs megoldásuk.","shortLead":"Több mint 11 tudós tette közzé álláspontját a klímaváltozással kapcsolatban, ám sok problémára nekik sincs megoldásuk.","id":"20191106_Klimavaltozas_szuksegallapotot_hirdetnek_a_tudosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0168fde0-77f2-46ff-acab-8ea9300135d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Klimavaltozas_szuksegallapotot_hirdetnek_a_tudosok","timestamp":"2019. november. 06. 15:15","title":"Klímaváltozás: szükségállapotot hirdetnek a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Terra nevű műholdja látványos fotót készített arról, mi maradt a kaliforniai tűzvész után.","shortLead":"A NASA Terra nevű műholdja látványos fotót készített arról, mi maradt a kaliforniai tűzvész után.","id":"20191106_kalifornia_erdotuz_muholdkep_nasa_terra_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c02450-049d-41db-96cd-13d31bac52f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_kalifornia_erdotuz_muholdkep_nasa_terra_muhold","timestamp":"2019. november. 06. 19:03","title":"Műholdképen látszik, mekkora pusztítást végzett a kaliforniai erdőtűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyáron a jelöltté válását próbálták megakadályozni, októberi választási győzelme óta a követeléseikkel próbálják maguk alá gyűrni Ferencváros új, független polgármesterét az ellenzék képviselő-testületbe jutott pártjai. Baranyi Krisztina az egyik legkomolyabb csörtére éppen egykori, előválasztáson legyőzött momentumos riválisával, Jancsó Andreával kényszerül. ","shortLead":"Nyáron a jelöltté válását próbálták megakadályozni, októberi választási győzelme óta a követeléseikkel próbálják maguk...","id":"20191107_baranyi_krisztina_ferencvaros_mszp_jancso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a08364-8579-4438-8baf-5b44fef6799c","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_baranyi_krisztina_ferencvaros_mszp_jancso","timestamp":"2019. november. 07. 11:40","title":"Támogatói benyújtották a számlát Baranyi Krisztinának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a gyártó első igazi villanyautójának sorozatgyártása, az ID.3 hamarosan a kereskedésekbe is megérkezik.","shortLead":"Megkezdődött a gyártó első igazi villanyautójának sorozatgyártása, az ID.3 hamarosan a kereskedésekbe is megérkezik.","id":"20191107_zwickauban_trabant_helyett_mar_a_legmodernebb_elektromos_vw_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00a4c4a-ad5f-460e-b373-fef55686cf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_zwickauban_trabant_helyett_mar_a_legmodernebb_elektromos_vw_keszul","timestamp":"2019. november. 07. 07:59","title":"Zwickauban Trabant helyett már a legmodernebb elektromos VW készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Klaus Johannisnak, Románia elnökének presztízse nagyobb külföldön, mint odahaza, de így is mindenki biztosra veszi, hogy ő végez az első helyen az elnökválasztási küzdelem első fordulójában vasárnap. ","shortLead":"Klaus Johannisnak, Románia elnökének presztízse nagyobb külföldön, mint odahaza, de így is mindenki biztosra veszi...","id":"20191107_Roman_elnokvalasztas_a_fo_kerdes_hogy_ki_lesz_a_masodik_az_elso_forduloban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e8506d-d88e-4f51-9258-a87de65a687c","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Roman_elnokvalasztas_a_fo_kerdes_hogy_ki_lesz_a_masodik_az_elso_forduloban","timestamp":"2019. november. 07. 17:15","title":"Román elnökválasztás: a fő kérdés, hogy ki lesz a második az első fordulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c4aafa-25df-44f0-8860-48c84d4b6bc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akkuja egy vizespalacknak tűnik csak.","shortLead":"Az akkuja egy vizespalacknak tűnik csak.","id":"20191106_A_legszebb_ebringaban_az_a_legjobb_hogy_nem_is_nez_ki_annak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7c4aafa-25df-44f0-8860-48c84d4b6bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da73f20f-af0c-43d7-bec4-9d60075a3f43","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_A_legszebb_ebringaban_az_a_legjobb_hogy_nem_is_nez_ki_annak","timestamp":"2019. november. 06. 19:22","title":"A legszebb e-bringában az a legjobb, hogy nem néz ki elektromosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Halloween, hálaadásnap, karácsony – ezzel a három ünneppel leírható az amerikai elnökkel szembeni alkotmányos vádemelési eljárás menete. ","shortLead":"Halloween, hálaadásnap, karácsony – ezzel a három ünneppel leírható az amerikai elnökkel szembeni alkotmányos...","id":"201945_egyiranyu_utca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a0c91a-76c8-427e-bcd9-1358c0840a40","keywords":null,"link":"/360/201945_egyiranyu_utca","timestamp":"2019. november. 07. 10:00","title":"Már mindenki biztosra veszi, hogy vádat emelnek Trump ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank 330, Magyarország versenyképességét javítani hivatott javaslatának felében semmiféle lépés nem történt eddig, a csomag megvalósítása 22 százalékon áll.","shortLead":"A jegybank 330, Magyarország versenyképességét javítani hivatott javaslatának felében semmiféle lépés nem történt...","id":"20191106_Megmerte_az_MNB_hogy_a_Fidesz_mennyire_valositja_meg_a_javaslatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae839e9-60e7-4a6b-bb51-eedd7daec0f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Megmerte_az_MNB_hogy_a_Fidesz_mennyire_valositja_meg_a_javaslatait","timestamp":"2019. november. 06. 16:05","title":"Megmérte az MNB, hogy a Fidesz mennyire valósítja meg a javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]