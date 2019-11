Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Egyre több autós szembesül azzal az apró, de annál bosszantóbb ténnyel, hogy sorra szaporodnak azok az autópálya mellett található benzinkutak, ahol a mellékhelyiség használatát pénz megfizetéséhez kötik.” Ezzel a sorral indul a magyar politikatörténet egyik legizgalmasabb írásbeli kérdése.","shortLead":"„Egyre több autós szembesül azzal az apró, de annál bosszantóbb ténnyel, hogy sorra szaporodnak azok az autópálya...","id":"20191109_Megkerdeztek_a_kormanyt_be_akare_avatkozni_amiert_egyre_tobb_a_fizetos_WC_az_autopalyakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7be837-573a-4a19-b777-12e1aa712743","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Megkerdeztek_a_kormanyt_be_akare_avatkozni_amiert_egyre_tobb_a_fizetos_WC_az_autopalyakon","timestamp":"2019. november. 09. 12:54","title":"Megkérdezték a kormányt, be akar-e avatkozni, amiért egyre több a fizetős WC az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3545863-22d3-45a8-9b2d-cabceeaca45b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külön törvénnyel készültek a választásra.","shortLead":"Külön törvénnyel készültek a választásra.","id":"20191110_Romaniai_elnokvalasztas_minden_korabbinal_magasabb_a_kulfoldon_leadott_szavazatok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3545863-22d3-45a8-9b2d-cabceeaca45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8698f2d7-a1da-4870-9632-bf5f2e6276c0","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Romaniai_elnokvalasztas_minden_korabbinal_magasabb_a_kulfoldon_leadott_szavazatok_szama","timestamp":"2019. november. 10. 16:21","title":"Romániai elnökválasztás: minden korábbinál magasabb a külföldön leadott szavazatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újítástól összehangoltabb lesz a mobilos és az asztali böngészős változat.","shortLead":"Az újítástól összehangoltabb lesz a mobilos és az asztali böngészős változat.","id":"20191111_google_terkep_android_beallitasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07818ae-1d70-41c7-86c5-2fe8579709a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_google_terkep_android_beallitasok","timestamp":"2019. november. 11. 08:34","title":"Androidos? Bekerült egy újdonság a Google Térképbe, érdemes megnyomogatnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","shortLead":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","id":"20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e14871-9d03-4c22-afd8-22e16e1eb4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","timestamp":"2019. november. 09. 19:20","title":"Vádat emeltek várpalotai hintabaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„A helyzet pont olyan, mintha Orbán Viktor ügyvédjét, Bajkai Istvánt bízná meg átvilágítással a kormány – a DK ebben az esetben nyilvánvalóan fel lenne háborodva” – írták. ","shortLead":"„A helyzet pont olyan, mintha Orbán Viktor ügyvédjét, Bajkai Istvánt bízná meg átvilágítással a kormány – a DK ebben...","id":"20191109_Kiakadt_a_Momentum_a_Czegledymegbizatasoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc9e90a-6123-4b77-b27d-e929f81d8224","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_Kiakadt_a_Momentum_a_Czegledymegbizatasoktol","timestamp":"2019. november. 09. 12:24","title":"Kiakadt a Momentum a Czeglédy-megbizatásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthonában akarták kirabolni a sértettet, de csak a mobiltelefonját tudták elvinni.","shortLead":"Otthonában akarták kirabolni a sértettet, de csak a mobiltelefonját tudták elvinni.","id":"20191111_Ket_no_megvert_egy_idos_ferfit_a_VII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7f957d-c314-45eb-a678-cd81a493c1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Ket_no_megvert_egy_idos_ferfit_a_VII_keruletben","timestamp":"2019. november. 11. 07:48","title":"Két nő megvert egy idős férfit a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán nyitják rájuk hétvégén az ajtót, mert minden támogató szolgálat csak hét közben dolgozik.","shortLead":"Ritkán nyitják rájuk hétvégén az ajtót, mert minden támogató szolgálat csak hét közben dolgozik.","id":"20191109_Hetvegen_senki_nem_segit_az_egyedul_elo_mozgasserulteknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a117078-d102-4004-b72b-41d60fb9272d","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Hetvegen_senki_nem_segit_az_egyedul_elo_mozgasserulteknek","timestamp":"2019. november. 09. 19:33","title":"Hétvégén senki nem segíti az egyedül élő mozgássérülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Motorossal ütközött egy autó szombaton Sopronban, a motorkerékpár vezetője a kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.","shortLead":"Motorossal ütközött egy autó szombaton Sopronban, a motorkerékpár vezetője a kórházba szállítása után belehalt...","id":"20191109_Balesetben_meghalt_egy_motoros_Sopronban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f86d725-a6eb-4d48-a11e-fadc36d43f8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Balesetben_meghalt_egy_motoros_Sopronban","timestamp":"2019. november. 09. 20:31","title":"Balesetben meghalt egy motoros Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]