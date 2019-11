Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e2de703-f71b-4719-8536-cee9fd0d3fa5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felértékelődhet a katalán és a baszk nacionalista pártok szerepe.","shortLead":"Felértékelődhet a katalán és a baszk nacionalista pártok szerepe.","id":"20191110_Ismet_kormanyalakitasi_patthelyzetbe_kerulhet_Spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e2de703-f71b-4719-8536-cee9fd0d3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828d7f37-526c-433e-9c35-ede6cb5f90f9","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Ismet_kormanyalakitasi_patthelyzetbe_kerulhet_Spanyolorszag","timestamp":"2019. november. 10. 21:24","title":"Ismét kormányalakítási patthelyzetbe kerülhet Spanyolország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb77354-1b1a-4669-8214-4a8afe2fc23c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sorozatot az összetett negyedik helyén végzett brit kettős, Chris Ingram és Ross Whittock nyerte.

","shortLead":"A sorozatot az összetett negyedik helyén végzett brit kettős, Chris Ingram és Ross Whittock nyerte.

","id":"20191110_turan_frigyes_bagameri_laszlo_rali_eb_erc_nyiregyhaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccb77354-1b1a-4669-8214-4a8afe2fc23c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a68e5de-5d39-4bbe-82b5-b9185f406df8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_turan_frigyes_bagameri_laszlo_rali_eb_erc_nyiregyhaza","timestamp":"2019. november. 10. 17:22","title":"Turánék győztek a magyar rali-Eb-futamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee62dbcd-7efc-40de-8cbd-72aeb1615d1f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Légbuborékok alkotta gáttal gyűjtik össze Amszterdam csatornáiból a műanyaghulladékot még az előtt, hogy az az Északi-tenger vízébe jutna.","shortLead":"Légbuborékok alkotta gáttal gyűjtik össze Amszterdam csatornáiból a műanyaghulladékot még az előtt...","id":"20191110_muanyaghulladek_takaritas_legbuborek_gat_amszterdam_the_great_bubble_barrier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee62dbcd-7efc-40de-8cbd-72aeb1615d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845b31c6-ee8f-40fb-a09f-bb33c4f9a3a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_muanyaghulladek_takaritas_legbuborek_gat_amszterdam_the_great_bubble_barrier","timestamp":"2019. november. 11. 00:03","title":"Zseniális megoldást találtak ki a műanyagszemét ellen, videón a légbuborékgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Motoros és személyautó ütközött össze Debrecenben szombaton este, a Kassai úton történt balesetben a motor vezetője és utasa is a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Motoros és személyautó ütközött össze Debrecenben szombaton este, a Kassai úton történt balesetben a motor vezetője és...","id":"20191110_Kettos_motoroshalal_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5541d6e9-a9aa-472f-ba62-ae75000a488b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_Kettos_motoroshalal_Debrecenben","timestamp":"2019. november. 10. 08:20","title":"Kettős motoroshalál Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaf Scholz német pénzügyminiszter úgy véli, el kell venni a jótékonysági intézményektől járó adó- és egyéb kedvezményeket azoktól a kluboktól és szervezetektől, amelyek csak férfiakat fogadnak be tagként. Ha a miniszter szándéka valóra válik, sport-, zenei és oktatási szervezetek százai kerülhetnek nehéz helyzetbe.","shortLead":"Olaf Scholz német pénzügyminiszter úgy véli, el kell venni a jótékonysági intézményektől járó adó- és egyéb...","id":"20191110_Elveszthetik_az_adokedvezmenyeket_a_nemet_csak_ferfiaknak_klubok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c40ed4-c5c0-4254-a039-317f6454fe4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Elveszthetik_az_adokedvezmenyeket_a_nemet_csak_ferfiaknak_klubok","timestamp":"2019. november. 10. 12:58","title":"Elveszthetik az adókedvezményeket a német „csak férfiaknak” klubok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63528c8f-9d32-48f5-af47-089331548c58","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A Trónok harca utódjaként emlegetik, pedig nem az öldöklés és a politikai intrikák uralják az HBO legújabb fantasy sorozatát. Az Úr sötét anyagaiban az ember lelke állatalakot ölt, és egy kislány az elrabolt barátja után indul a varázslatos északra, ahol az égbolton túlról egy másik világ sejlik át. A mesés felszín mögül pedig húsbavágó morális és filozófiai kérdésekkel sorozzák meg a nézőket.","shortLead":"A Trónok harca utódjaként emlegetik, pedig nem az öldöklés és a politikai intrikák uralják az HBO legújabb fantasy...","id":"20191109_Philip_Pullman_Az_Ur_sotet_anyagai_Eszaki_feny_HBO_fantasy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63528c8f-9d32-48f5-af47-089331548c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6236a170-f7e1-4f10-935e-db73e6b022e5","keywords":null,"link":"/kultura/20191109_Philip_Pullman_Az_Ur_sotet_anyagai_Eszaki_feny_HBO_fantasy","timestamp":"2019. november. 09. 20:00","title":"Nagy eséllyel a feje tetejére áll mindaz, amit a teremtett világról gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","shortLead":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","id":"20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95aae732-ed2c-46db-9150-65f687bc7838","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","timestamp":"2019. november. 09. 17:14","title":"Videón, ahogy kőzáporral fogadják a török járőröző csapatokat a szírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokszor többen voltak voksolni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zsákfaluban, mint ahányan ott élnek.","shortLead":"Sokszor többen voltak voksolni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zsákfaluban, mint ahányan ott élnek.","id":"20191110_valasztasi_csalas_Nyesta_autoval_viszik_a_szavazokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73907428-3a4e-4e67-b6f3-c03aee6d3566","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_valasztasi_csalas_Nyesta_autoval_viszik_a_szavazokat","timestamp":"2019. november. 10. 20:05","title":"Hiába ismételték meg a választást Nyéstán, megint autókkal hordták az embereket szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]