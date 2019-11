Már a tegnapi nap folyamán megszámlálhatatlan üdvözletet, ajándékot kapott születésnapja alkalmából Törőcsik Mari – írja a Bors. A Nemzet Színésze szombaton ünnepli 84. életévét velemi otthonában, ahova hosszú évekkel ezelőtt vonult vissza a fővárosból.

A színésznőre ketten is vigyáznak, és kontrollálják, ki léphet be a házába. Mivel az ajtó legtöbbször zárva van, sokan a Törőcsik Mari otthonától pár háznyira található Pittyes kocsmában rakják le ajándékaikat.

„Csokoládét, virágot vagy kisebb csomagokat hoznak be, volt, aki az egész országot átutazta, ugyanis Miskolcról hozott ajándékot, amit valamelyik gondozója juttat el innen neki. Itt utoljára három hónapja járt Marika, nagyon kedvesen elbeszélgetett a helyiekkel, hiányolják is, de most nincs annyira jól, úgy tudom. Azért is mondtam, hogy Marika, mert itt mindenki tegezheti. Azt mondta, aki velemi lakos, az ne művésznőzzön, és ne magázzon” – mesélte a lapnak a tulajdonos.