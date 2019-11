Végre úgy ábrázolták őket, ahogy az nekik is megfelelt.

Lappokkal, azaz számikkal dolgozott együtt a Disney, hogy körültekintően és jól ábrázolják azt a fiktív északi őslakos törzset, amelyik a Jégvarázs 2-ben feltűnik.

Anne Lajla Utsi a Nemzetközi Számi Filmintézet vezetője, most szakértőként dolgozott együtt a Disneyvel. Szerinte ez a munkafolyamat például szolgálhat a hasonló projektekhez is, amikor őslakosok is érintettek.

Az eset hátterében az áll, hogy amikor a Jégvarázs első részéhez a Disney az őslakos számiktól “kölcsönzött” bizonyos elemeket, azon jónéhányan felháborodtak, sértve érezték magukat.

Nem újdonság, hogy miközben Hollywood hasznot húz az őslakosok egzotikusságából, arra nem veszik a fáradtságot, hogy szakértők bevonásával pontosan, hűen ábrázolják őket és az életmódjukat. Talán az amerikai őslakosok filmes ábrázolása erre a leglátványosabb példa.

Utsi ezt úgy fogalmazta meg a CBC Newsnak, hogy

Az összes őslakos közösségre jellemző, hogy ha valaki kívülről használja a kultúránkat vagy inspirálódik belőle, az nekünk mindig nagy ügy.

A Jégvarázs folytatásánál a Disney megpróbálta kiköszörülni ezt a csorbát, és az alkotók azt remélik, hogy a második animációs film inkább büszkeséggel töltheti majd el a számikat.

Miután a Walt Disney Company, a Nemzetközi Számi Tanács, és a norvég, svéd és finn számi parlamentek sikeresen megegyeztek egymással már el is kezdődhetett az együttműködés.

A Jégvarázs elkészítéséhez a filmesek ellátogattak ugyan Norvégiába, de a számikkal nem vették fel a kapcsolatot. A Jégvarázs 2-nél viszont már számi drámaírók, művészek, történészek, politikai vezetők és vének is segítették őket.

Az együttműködés aztán nem merült ki abban, hogy melyik karakternek hogy nézzen ki a ruhája, hanem azt a történetszálat is érintette, amely a főszereplők, Elsa és Anna őseiről szólt, illetve, hogy a királyságnak milyen kapcsolata volt a fiktív északi törzzsel.

Utsi azért is örül az együttműködésnek, mert ezzel a filmmel nemzetközileg is láthatóvá vált a népük - ráadásul neki a történet is tetszik.

A számik a Lappföld (Sápmi, Sábme, Saemie) nevű területen élő, finnugor nyelvű őslakosok. Ez a terület ma Finnország, Norvégia, Svédország és Oroszország (Kola-félsziget) északi részein helyezkedik el. Hagyományos szállásterületük nagyjából akkora, mint a mai Svédország, de szétszórtan élnek, és nincsenek többen százezernél. Magyarországon kevéssé ismert, de ajánlatos a „számi” név használata, mert a „lapp” nevet a nép tagjai megalázónak írja a Wikipedia.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: