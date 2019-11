Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Li Sze Tol nem tudja feldolgozni, hogy egy meccsen alulmaradt a géppel szemben, ezért felhagy gojátékos pályafutásával. ","shortLead":"Li Sze Tol nem tudja feldolgozni, hogy egy meccsen alulmaradt a géppel szemben, ezért felhagy gojátékos pályafutásával. ","id":"20191127_go_jatek_google_deepmind_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccce8333-e15b-4484-bae2-a0bec54a8437","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_go_jatek_google_deepmind_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 27. 19:13","title":"Visszavonul a go egyik legjobb játékosa, mert legyőzte a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lepedőből vágott magának kötelet. ","shortLead":"Lepedőből vágott magának kötelet. ","id":"20191127_ongyilkossag_rab_szombathelyi_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbf8630-4240-4a23-8083-e2a48d4ce192","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_ongyilkossag_rab_szombathelyi_borton","timestamp":"2019. november. 27. 08:40","title":"Öngyilkos lett egy rab a szombathelyi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b697e6-48d2-47c6-a413-80391803d9e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagy igazolással menekülne a Hertha BSC a kiesőzónából.","shortLead":"Nagy igazolással menekülne a Hertha BSC a kiesőzónából.","id":"20191127_jurgen_klinsmann_hertha_bsc_vezetoedzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40b697e6-48d2-47c6-a413-80391803d9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e125a6-7651-40a4-9a5c-79de0dd97542","keywords":null,"link":"/sport/20191127_jurgen_klinsmann_hertha_bsc_vezetoedzo","timestamp":"2019. november. 27. 12:07","title":"Sztáredzőt igazolt a Hertha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98282a50-5cf4-4e30-8c86-dc77c6f365a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő feljelentést tesz az ügyben. ","shortLead":"A képviselő feljelentést tesz az ügyben. ","id":"20191127_demeter_marta_origo_honvedkorhaz_adatvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98282a50-5cf4-4e30-8c86-dc77c6f365a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099ea6bf-659a-4eae-9abf-5d6f772f315b","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_demeter_marta_origo_honvedkorhaz_adatvedelem","timestamp":"2019. november. 27. 14:03","title":"A Honvédkórház parancsnoka egy nappal azelőtt kérte fel Demeter Márta papírját, hogy az az Origóhoz került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormánypártok szerint politikai hisztiről van szó az Isztambuli Egyezmény kapcsán, de az EP-képviselők többsége nem így gondolkozik.","shortLead":"A magyar kormánypártok szerint politikai hisztiről van szó az Isztambuli Egyezmény kapcsán, de az EP-képviselők...","id":"20191128_Az_Isztambuli_Egyezmeny_ratifikalasara_szolitott_fel_az_EP_a_fideszesek_nem_szavaztak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e094d3-5f0b-4738-9873-b3d399ad620d","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Az_Isztambuli_Egyezmeny_ratifikalasara_szolitott_fel_az_EP_a_fideszesek_nem_szavaztak_meg","timestamp":"2019. november. 28. 15:17","title":"Az Isztambuli Egyezmény ratifikálására szólított fel az EP, a fideszesek nem szavazták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A Mátrai Erőmű környéki vízszennyezés nyomába eredt hétfőn a hvg.hu stábja, ahol különös, az erdőn átvezető tömlőre bukkantunk. A Greenpeace azonban a környékbeli vízfolyások vizét is laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá, amelyről szerdán kiderült, hogy a patakokban lényegében szennyvíz folyt. ","shortLead":"A Mátrai Erőmű környéki vízszennyezés nyomába eredt hétfőn a hvg.hu stábja, ahol különös, az erdőn átvezető tömlőre...","id":"20191127_Eromu_riport_greenpeace","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db86914-49d8-4fce-ac3d-9f7836ef713f","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Eromu_riport_greenpeace","timestamp":"2019. november. 27. 15:50","title":"A Mátrai Erőműnél gyakorlatilag szennyvíz folyik a patakokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f58888-1e65-4b05-b6dd-e05963097b33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Super Guppy 26 tonnányi rakomány megmozgatására képes, a \"bepakoláshoz\" a törzs közepén kell kinyitni a rakteret. Ezt használta a NASA az Orion szállítására.","shortLead":"A Super Guppy 26 tonnányi rakomány megmozgatására képes, a \"bepakoláshoz\" a törzs közepén kell kinyitni a rakteret. Ezt...","id":"20191127_nasa_super_guppy_repulogep_orion_urkapszula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17f58888-1e65-4b05-b6dd-e05963097b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c720f3f5-f8ce-4d70-aaa1-b952cb0b58d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_nasa_super_guppy_repulogep_orion_urkapszula","timestamp":"2019. november. 27. 10:03","title":"A világ legkülönlegesebb repülőgépét vettette be a NASA az Orion űrkapszula taxiztatásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világ legnagyobb bankja budapesti iroda nyitását mérlegeli. ","shortLead":"A világ legnagyobb bankja budapesti iroda nyitását mérlegeli. ","id":"20191127_kinai_oriasbank_varga_mihaly_strategiai_egyuttmukodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83aeb68f-2b92-4d2b-ac4b-98209858be77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_kinai_oriasbank_varga_mihaly_strategiai_egyuttmukodes","timestamp":"2019. november. 27. 12:43","title":"Kínai óriásbankkal írt alá stratégiai megállapodást Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]