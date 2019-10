Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt felfüggesztette a győri alapszervezet működését is. ","shortLead":"A párt felfüggesztette a győri alapszervezet működését is. ","id":"20191008_jobbik_gyor_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f52239-7e88-4f28-9715-930a9abe6015","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_jobbik_gyor_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 08. 09:58","title":"Elítéli a Jobbik, hogy a győri szervezete kiugrott az ellenzéki összefogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus úgy véli, ha az ellenzék most nagyon kikap, \"a következő parlamenti választás is elúszott számukra\".","shortLead":"A politológus úgy véli, ha az ellenzék most nagyon kikap, \"a következő parlamenti választás is elúszott számukra\".","id":"20191007_torok_gabor_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b844ccb4-2bc2-4260-860e-e6e0f92226de","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_torok_gabor_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely","timestamp":"2019. október. 07. 16:20","title":"Török Gábor: Ha a Fidesz most nagyot nyer, azzal megnyerheti 2022-őt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út kereszteződésében karambolozott két személyautó.","shortLead":"A Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út kereszteződésében karambolozott két személyautó.","id":"20191008_Ket_auto_utkozott_Kobanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba2d043-c3f2-474d-be42-1f8e65195de4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Ket_auto_utkozott_Kobanyan","timestamp":"2019. október. 08. 12:06","title":"Két autó ütközött, bedugult a Kőbányai út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395e77a8-a61a-41dd-84e6-80f73dc16b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nem akarja kommentálni a győri polgármester körül kipattant botrányt, még akkor sem, ha korrupciós szál és keménydrog-fogyasztás vádja is megfogalmazódott benne.","shortLead":"A Fidesz nem akarja kommentálni a győri polgármester körül kipattant botrányt, még akkor sem, ha korrupciós szál és...","id":"20191007_Fidesz_reakcioja_Borkaira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=395e77a8-a61a-41dd-84e6-80f73dc16b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81163dc1-734f-4b97-b7b5-4492dc47396f","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Fidesz_reakcioja_Borkaira","timestamp":"2019. október. 07. 16:00","title":"A Fidesz szerint Borkai magánügye a szexvideó-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A téma a bevándorlás. Mi más is lehetne.","shortLead":"A téma a bevándorlás. Mi más is lehetne.","id":"20191007_orban_viktor_valasztas_fidesz_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2bd3389-63ab-4ea7-a2f8-67ef6f6b1205","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_orban_viktor_valasztas_fidesz_level","timestamp":"2019. október. 07. 18:35","title":"Orbán levélben kéri a lakosságot, hogy szavazzanak a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A médiaszabadság helyzetéről szóló kurzust másokkal együtt tartja majd Jávor.","shortLead":"A médiaszabadság helyzetéről szóló kurzust másokkal együtt tartja majd Jávor.","id":"20191007_ceu_javor_benedek_mediaszabadsag_helyzete_kurzus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859d7a32-f5a9-4887-bd0a-ab85bd77da13","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_ceu_javor_benedek_mediaszabadsag_helyzete_kurzus","timestamp":"2019. október. 07. 20:53","title":"A CEU-n tart majd kurzust Jávor Benedek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy fest, Kézdivásárhely polgármesterének családja profitált az újbudai kedvezményes krumplivásárból, az önkormányzat vele szerződött.","shortLead":"Úgy fest, Kézdivásárhely polgármesterének családja profitált az újbudai kedvezményes krumplivásárból, az önkormányzat...","id":"20191008_Erdelybe_ment_az_ujbudai_valasztasi_krumplira_szant_8_millio_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d2ff39-0a45-43c0-802b-28f920d07a69","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Erdelybe_ment_az_ujbudai_valasztasi_krumplira_szant_8_millio_forint","timestamp":"2019. október. 08. 09:13","title":"Erdélyből jött a választási krumpli Újbudára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55554e78-e45a-45af-bca9-3735326ec08b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az exit pollok eredménye szerint az eddig kormányzó Koszovói Demokrata Párt (PDK) a harmadik helyen végzett a koszovói előrehozott választáson. A két ellenzéki erő, a Koszovói Demokrata Liga és a Vetevendosje 30-30 százalék körüli végeredményre számíthat. A PDK jelenleg 22 százalékon áll. ","shortLead":"Az exit pollok eredménye szerint az eddig kormányzó Koszovói Demokrata Párt (PDK) a harmadik helyen végzett a koszovói...","id":"20191006_Az_ellenzek_szerepelt_jobban_a_koszovoi_valasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55554e78-e45a-45af-bca9-3735326ec08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a27bc1-0541-4f9d-9635-1c7ab3fe52de","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_Az_ellenzek_szerepelt_jobban_a_koszovoi_valasztason","timestamp":"2019. október. 06. 21:24","title":"Az ellenzék szerepelt jobban a koszovói választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]