[{"available":true,"c_guid":"e8b2eeff-e358-4d33-b9f9-d75bc1c8de85","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A karbantartás alatt a vendégek bemehetnek olyan elzárt területekre is, ahová a hétköznapokban nincs mód.","shortLead":"A karbantartás alatt a vendégek bemehetnek olyan elzárt területekre is, ahová a hétköznapokban nincs mód.","id":"20200118_Ha_szaraz_labbal_jarna_be_a_miskolctapolcai_barlangfurdot_most_itt_az_alkalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b2eeff-e358-4d33-b9f9-d75bc1c8de85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85908afb-5ddd-47e3-a23f-f96402ab8385","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Ha_szaraz_labbal_jarna_be_a_miskolctapolcai_barlangfurdot_most_itt_az_alkalom","timestamp":"2020. január. 18. 15:59","title":"Ha száraz lábbal járná be a miskolctapolcai barlangfürdőt, most itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Feldmár András pszichoterapeuta, Péterfy Bori színész, énekes és Talal Derki Sundance-díjas, Oscar-jelölt filmrendező is a zsűri tagjai közt a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon.","shortLead":"Feldmár András pszichoterapeuta, Péterfy Bori színész, énekes és Talal Derki Sundance-díjas, Oscar-jelölt filmrendező...","id":"20200117_Feldmar_a_BIDF_zsurijeben_Akiket_megszeretunk_eloszor_idegenek_voltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821d822a-0358-4cfc-a75a-e84e7416dc31","keywords":null,"link":"/kultura/20200117_Feldmar_a_BIDF_zsurijeben_Akiket_megszeretunk_eloszor_idegenek_voltak","timestamp":"2020. január. 17. 13:20","title":"“Akiket megszeretünk, először idegenek voltak” – Feldmár András a dokumentumfilmekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc60619-461e-4b49-b993-d0252e1ca23b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A donormájat egy héten át életben tartó gépet fejlesztettek zürichi kutatók. 