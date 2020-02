Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Ott készülnek az OSC vízilabdásai, akik szombaton tértek haza Olaszországból. A kerület vezetése a kormányhivataltól kért iránymutatást, ahonnan az újbudai alpolgármester szerint csütörtökre ígértek hivatalos választ.","shortLead":"Ott készülnek az OSC vízilabdásai, akik szombaton tértek haza Olaszországból. A kerület vezetése a kormányhivataltól...","id":"20200226_koronavirus_xi_kerulet_ujbuda_uszoda_osc_vizilabda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96578808-5adc-4008-bad5-bbcf5b3b1581","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_xi_kerulet_ujbuda_uszoda_osc_vizilabda","timestamp":"2020. február. 26. 18:15","title":"Az újbudai Nyéki Imre Uszodát is bezárhatják a koronavírus-para miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e56ba6a-0591-464a-a52a-a00d0f9f67cb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rosszkor jött a járvány, de lehet, hogy anélkül is korrekció lett volna.","shortLead":"Rosszkor jött a járvány, de lehet, hogy anélkül is korrekció lett volna.","id":"20200226_Nemcsak_a_koronavirus_viszi_padlora_a_reszvenyek_arfolyamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e56ba6a-0591-464a-a52a-a00d0f9f67cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c35256-dc11-4d6c-b24f-49be191786cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200226_Nemcsak_a_koronavirus_viszi_padlora_a_reszvenyek_arfolyamat","timestamp":"2020. február. 26. 14:26","title":"Nem csak a koronavírus küldi padlóra a részvények árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef1169d-b216-41a1-9f51-fc0e2d42f1b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most először történt meg, hogy egy bíróság kimondta: tilos akkor megvalósítani egy nagyberuházást, ha azzal megsértik a klímaegyezmény vállalásait.","shortLead":"Most először történt meg, hogy egy bíróság kimondta: tilos akkor megvalósítani egy nagyberuházást, ha azzal megsértik...","id":"20200227_heathrow_repuloter_klimavedelem_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ef1169d-b216-41a1-9f51-fc0e2d42f1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdf9941-375f-4019-9227-5c50f90eec69","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_heathrow_repuloter_klimavedelem_birosag","timestamp":"2020. február. 27. 13:16","title":"Bíróság mondta ki: tilos a Heathrow repülőtér bővítése, mert sérti a párizsi klímaegyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szlávik János infektológus szerint a légúti járványok általában elmúlnak a melegebb idővel, márpedig mindjárt itt a tavasz. ","shortLead":"Szlávik János infektológus szerint a légúti járványok általában elmúlnak a melegebb idővel, márpedig mindjárt itt...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_szlavik_szent_laszlo_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e50656-6d65-4b3f-8fe3-f49840ffd6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_jarvany_szlavik_szent_laszlo_korhaz","timestamp":"2020. február. 26. 14:57","title":"Európa akár meg is úszhatja a komolyabb koronavírus járványt, állítja a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062ca77f-1792-4faa-838e-656b2d5191af","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan ismerjük a tehetetlenséget, ha mások porciózzák ki az ételadagunkat.","shortLead":"Sokan ismerjük a tehetetlenséget, ha mások porciózzák ki az ételadagunkat.","id":"20200226_Olykor_eleg_egy_kis_doboz_a_fogyashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=062ca77f-1792-4faa-838e-656b2d5191af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7454606-2e0b-413d-ba33-1cc61859b493","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200226_Olykor_eleg_egy_kis_doboz_a_fogyashoz","timestamp":"2020. február. 26. 08:30","title":"Olykor elég egy kis doboz a fogyáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kocsis Istvánt tavaly novemberben, hűtlen kezelés miatt ítélte jogerősen öt év börtönre a Kúria. Nem akar bevonulni.","shortLead":"Kocsis Istvánt tavaly novemberben, hűtlen kezelés miatt ítélte jogerősen öt év börtönre a Kúria. Nem akar bevonulni.","id":"20200227_kocsis_istvan_kegyelem_ader_janos_mvm_itelet_kuria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71013d3b-3415-4136-a165-a822968ec64c","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_kocsis_istvan_kegyelem_ader_janos_mvm_itelet_kuria","timestamp":"2020. február. 27. 11:38","title":"Kegyelmet kért Ádertől a börtönre ítélt egykori MVM-vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2c931a-91f0-4aaf-9a9f-dafa639a5830","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az influenza A vírust azonosították a legtöbb esetben.","shortLead":"Az influenza A vírust azonosították a legtöbb esetben.","id":"20200226_Nem_csokkent_az_influenzasok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c2c931a-91f0-4aaf-9a9f-dafa639a5830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8359c3-e0a5-4f64-9072-768eb09285b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_csokkent_az_influenzasok_szama","timestamp":"2020. február. 26. 19:47","title":"Nem csökkent az influenzások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két járat Olaszország és Románia között repült, a román külügyminisztérium szerint egy 71 éves olasz férfi fertőződött meg, akiről csak Olaszországban derült ki, hogy beteg. A férfi rokonlátogatásra érkezett, de több üzleti tárgyalása is volt. ","shortLead":"A két járat Olaszország és Románia között repült, a román külügyminisztérium szerint egy 71 éves olasz férfi...","id":"20200225_Koronavirusos_beteg_wizz_air_olaszorszag_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772a9c05-6c3c-4fda-9a8e-066aa413e0a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Koronavirusos_beteg_wizz_air_olaszorszag_romania","timestamp":"2020. február. 25. 23:30","title":"Koronavírusos beteget találtak két nemzetközi Wizz Air-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]