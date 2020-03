Egyre több popdal-feldolgozás tűnik fel, ami a koronavírus-járványra reagál.

Itt van mindjárt a Simon és Garfunkel duó The Sound of Silence című számának aktualizált változata, aminek eredeti kezdősora a sötétséget, mint öreg barátot, az átírt változatban már a vuhani vírust köszönti.

Született vírusos szöveg Natalie Imbruglia Torn című slágerére is. Ebben a paródiát előadó Hong Kong-i Kathy Mak olyan életbevágó kérdéseket önt dalba, hogy ilyen vírusos körülmények között most hogyan is használja a liftet, vagy hogyan nyisson be az ajtókon.

Egy Stephen Paul Taylor nevű fickó a saját lakásából küldi a világnak a szinti popos megfejtését a vírusról.

A vietnámi Egészségügyi Minisztérium egy oktató-animációs filmet tett közzé a vírusról, ami alatt dübörög a vietnámi pop.

Kevin Lynch vlogger a Knack nevű új hullámos punkzenekar My Sharona című slágerét ültette át My Coronára.

Fergie L.A.LOVE (la la) slágere is megfertőződött Rucka Rucka Ali és DJ Not Nice által. Reméljük nem veszi senki teljesen komolyan a klip üzenetét, de hát nem is lehet egy olyan dalt komolyan venni, amiben az a refrén a „I have Coro / Na na na na na”.

