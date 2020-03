Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság egy többszörösen visszaeső férfit, aki kórházi betegektől is lopott – közölte a Tatabányai Törvényszék csütörtökön.","shortLead":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság...","id":"20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508b75fd-6caf-4758-8a21-802e2bd3ad91","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","timestamp":"2020. március. 12. 13:50","title":"Hét év fegyházbüntetésre ítéltek egy visszaeső kórházi tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd6c1dd-62f1-458a-95d9-0693a492cd00","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Daniele Rugani, a Juventus focistája koronavírusos.","shortLead":"Daniele Rugani, a Juventus focistája koronavírusos.","id":"20200311_Koronavirussal_fertozott_a_Juventus_egyik_futballistaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dd6c1dd-62f1-458a-95d9-0693a492cd00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04517651-c547-47ef-bc71-5e420317fd3f","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Koronavirussal_fertozott_a_Juventus_egyik_futballistaja","timestamp":"2020. március. 11. 23:12","title":"Koronavírussal fertőzött a Juventus egyik futballistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A fertőzésveszély miatti vesztegzár sokféle lelki károsodást okozhat a bennlévőknek, de a kockázat egy kis odafigyeléssel jelentősen csökkenthető – állítja a karanténpszichológia. A kérdés különösen aktuális most, amikor idehaza is rendkívüli korlátozó intézkedések jönnek.","shortLead":"A fertőzésveszély miatti vesztegzár sokféle lelki károsodást okozhat a bennlévőknek, de a kockázat egy kis...","id":"20200311_Karanten_koronavirus_pszichologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59442654-3c9b-4220-9e8f-320a5d6ec01e","keywords":null,"link":"/360/20200311_Karanten_koronavirus_pszichologia","timestamp":"2020. március. 11. 10:20","title":"Vészhelyzeti karantén? Kevésbé fáj, ha értelmet találunk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A terv még mindig az, hogy nem mondják le az olimpiát a járvány ellenére sem, de már vizsgálják, mi lehet a megoldás, ha halasztani kellene.","shortLead":"A terv még mindig az, hogy nem mondják le az olimpiát a járvány ellenére sem, de már vizsgálják, mi lehet a megoldás...","id":"20200311_Mar_12_eves_halasztasrol_beszelnek_az_olimpia_szervezoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37b8196-25b1-45ab-92c2-606adf6169ed","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Mar_12_eves_halasztasrol_beszelnek_az_olimpia_szervezoi","timestamp":"2020. március. 11. 06:05","title":"Már 1-2 éves halasztásról beszélnek az olimpia szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abd43d2-d9d2-400b-90b9-219634f61afb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különböző hazai és nemzetközi autósport-rendezvényeket egymás után fújják le, vagy tolják el későbbi időpontra.","shortLead":"A különböző hazai és nemzetközi autósport-rendezvényeket egymás után fújják le, vagy tolják el későbbi időpontra.","id":"20200312_micheliszeket_az_f1et_es_a_hazai_ralit_is_komolyan_erinti_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2abd43d2-d9d2-400b-90b9-219634f61afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603ccea3-fd70-4e9b-a563-1f126a371793","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_micheliszeket_az_f1et_es_a_hazai_ralit_is_komolyan_erinti_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 09:26","title":"Micheliszéket, az F1-et és a hazai ralit is komolyan érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Prukner Gábor szerint nem kell ekkora feneket keríteni a koronavírusnak.","shortLead":"Prukner Gábor szerint nem kell ekkora feneket keríteni a koronavírusnak.","id":"20200312_kaposmero_marcius_15_koronavirus_jarvany_prukner_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43ec9bd-409e-446a-8bf1-f47658abbc86","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_kaposmero_marcius_15_koronavirus_jarvany_prukner_gabor","timestamp":"2020. március. 12. 14:22","title":"Kaposmérő polgármesterét nem érdekli a veszélyhelyzet, ő megtartja az ünnepséget március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált koronavírus-fertőzött. Az iráni férfi feleségével együtt egy hete került be a Szent László kórházba, a nőről azóta kiderült, hogy negatív a tesztje. A Szent István Egyetem hallgatója a hvg.hu-nak azt mondta, meglepte, hogy a repülőtéren egy egyszerű lázmérést jelentett a szűrés, és bár nem voltak tünetei, ő kérte meg a kórházat, hogy végezzék el rajta a tesztet. Az iráni betegek és a személyzet közötti nyelvi akadályokat elismeri, de szerinte mindenki a lehető legjobban igyekszik végezni a munkáját, karanténba helyezett társai pedig a helyzettől félnek. ","shortLead":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált...","id":"20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6479776-510c-4ea3-8227-dd93c5660a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","timestamp":"2020. március. 11. 06:30","title":"Így kerültünk kórházba: a hvg.hu-nak mesélt az iráni koronavírusos diák és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee657495-bb93-439c-a506-370d9535bea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UPC egyik dolgozójáról hajnalban derült ki, hogy koronavírussal fertőzött, hozzá közeli forrásból úgy értesültünk, a férfi délelőtt még otthonában volt. Azóta viszont beszállították a Szent László kórházba. ","shortLead":"Az UPC egyik dolgozójáról hajnalban derült ki, hogy koronavírussal fertőzött, hozzá közeli forrásból úgy értesültünk...","id":"20200312_10_korul_meg_otthonaban_volt_a_legujabb_koronavirusos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee657495-bb93-439c-a506-370d9535bea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66ecd14-2b6a-456b-a3fa-5ea64e752727","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_10_korul_meg_otthonaban_volt_a_legujabb_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 12. 12:40","title":"Délelőtt még nem vitték kórházba a UPC-s koronavírusos beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]