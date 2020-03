Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokkal azelőtt kapta meg a levelet az Országos Mentőszolgálattól, hogy felszólalt a parlamentben.","shortLead":"Nem sokkal azelőtt kapta meg a levelet az Országos Mentőszolgálattól, hogy felszólalt a parlamentben.","id":"20200324_Onkentes_egeszsegugyi_dolgozonak_jelentkezett_a_jobbikos_Rig_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf22b41-d204-4ba3-be93-5e4a2e596bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Onkentes_egeszsegugyi_dolgozonak_jelentkezett_a_jobbikos_Rig_Lajos","timestamp":"2020. március. 24. 20:46","title":"Önkéntes egészségügyi dolgozónak jelentkezett a jobbikos Rig Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcaf8e8d-4747-4aa0-b786-e0428d7abe29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fed kész korlátlan mennyiségben vásárolni állampapírokat – jelentették be hétfőn, az amerikai tőzsdék nyitása előtt.","shortLead":"A Fed kész korlátlan mennyiségben vásárolni állampapírokat – jelentették be hétfőn, az amerikai tőzsdék nyitása előtt.","id":"20200323_Tortenelmi_gazdasagmento_akcio_Egyesult_Allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcaf8e8d-4747-4aa0-b786-e0428d7abe29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ec299-b83f-49eb-840c-d025420dc09e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_Tortenelmi_gazdasagmento_akcio_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. március. 23. 14:35","title":"Történelmi gazdaságmentő akció indul az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel ingyenesen kiterjeszti a Huawei azoknak az eszközöknek a garanciáját, melyeknél a következő hetekben járna le a határidő. Háztól házig szolgáltatást is indítanak.","shortLead":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel ingyenesen kiterjeszti a Huawei azoknak az eszközöknek a garanciáját, melyeknél...","id":"20200323_huawei_garancia_hosszabbitasa_junius_15_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe7ccfe-36c7-4f53-89af-7ec5a4f9287c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_huawei_garancia_hosszabbitasa_junius_15_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 23. 11:03","title":"A koronavírus-járvány miatt 3 hónappal meghosszabbítja a garanciát a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365ea859-556a-478d-8e90-7a5282b23cb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn ellenzéki szavazatok hiányában nem sikerült elérni a négyötödös többséget a Parlamentben, ami a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté szerint szomorú. Lehet, hogy a járvány miatt jövő héten a kétharmados törvény elfogadásához is szükség lesz ellenzéki szavazatra. ","shortLead":"Hétfőn ellenzéki szavazatok hiányában nem sikerült elérni a négyötödös többséget a Parlamentben, ami a Fidesz...","id":"20200324_Elkepzelheto_hogy_a_Fidesznek_ujra_szuksege_lesz_az_ellenzek_segitsegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=365ea859-556a-478d-8e90-7a5282b23cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfb7080-da0a-4004-90df-43ae60dcb890","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Elkepzelheto_hogy_a_Fidesznek_ujra_szuksege_lesz_az_ellenzek_segitsegere","timestamp":"2020. március. 24. 13:06","title":"Elképzelhető, hogy a Fidesznek a kétharmadhoz is szüksége lesz az ellenzék segítségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Nagy László korábban együtt koszorúzott a koronavírusos szegedi rektorral, Rovó Lászlóval. A Parlamentbe maszkban ült be.","shortLead":"B. Nagy László korábban együtt koszorúzott a koronavírusos szegedi rektorral, Rovó Lászlóval. A Parlamentbe maszkban...","id":"20200323_karanten_b_nagy_laszlo_parlament_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d16399-31e0-4ecd-9af4-db7e36aaf643","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_karanten_b_nagy_laszlo_parlament_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 17:01","title":"Elhagyta a karantént egy fideszes képviselő és beült a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5b1a5-7749-41bc-a635-df812bc22f13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz származású műsorvezető, étteremtulajdonos szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem egy próba a társadalomnak, hogy tudja-e tisztelni az időseket.\r

\r

","shortLead":"Az olasz származású műsorvezető, étteremtulajdonos szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem egy próba...","id":"20200324_Gianni_Ujra_meg_kell_most_ismerkedni_a_felesegeinkkel_gyermekeinkkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91c5b1a5-7749-41bc-a635-df812bc22f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a51bc8f-59e2-4b98-acc3-a32a50317baa","keywords":null,"link":"/elet/20200324_Gianni_Ujra_meg_kell_most_ismerkedni_a_felesegeinkkel_gyermekeinkkel","timestamp":"2020. március. 24. 10:11","title":"Gianni Annoni: \"Újra meg kell most ismerkedni a feleségeinkkel, gyermekeinkkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre az sem tisztázott, hogy a német gyártású maszkok belföldre szánt szállítmánya hogyan kerülhetett az afrikai országba. ","shortLead":"Egyelőre az sem tisztázott, hogy a német gyártású maszkok belföldre szánt szállítmánya hogyan kerülhetett az afrikai...","id":"20200324_koronavirus_orvosi_maszk_nemetorszag_kenya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c14151-b948-4e95-ae62-e11430978e5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_orvosi_maszk_nemetorszag_kenya","timestamp":"2020. március. 24. 16:56","title":"6 millió maszkot vesztett el Németország egy kenyai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett meg a négyötödös többség, marad a sürgős tárgyalás.","shortLead":"Nem lett meg a négyötödös többség, marad a sürgős tárgyalás.","id":"20200323_Nemmel_szavazott_az_ellenzek_hetfon_nem_ment_at_a_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c13907c-4ed3-4b51-92ae-49a3d584f613","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Nemmel_szavazott_az_ellenzek_hetfon_nem_ment_at_a_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. március. 23. 16:35","title":"Nemmel szavazott az ellenzék, hétfőn nem ment át a felhatalmazási törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]