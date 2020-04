Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezetők felszólítják a kormányt, hogy vonja vissza az eddigi megszorító intézkedéseket.\r

","shortLead":"A városvezetők felszólítják a kormányt, hogy vonja vissza az eddigi megszorító intézkedéseket.\r

","id":"20200407_Kozos_nyilatkozatban_allnak_ki_az_onkormanyzatok_mellett_az_ellenzeki_polgarmesterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5a5637-9f54-45ef-a3e2-ad8126476962","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Kozos_nyilatkozatban_allnak_ki_az_onkormanyzatok_mellett_az_ellenzeki_polgarmesterek","timestamp":"2020. április. 07. 18:35","title":"Közös nyilatkozatban állnak ki az önkormányzatok mellett az ellenzéki polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8ca39b-3e82-483b-bfc7-9ceb8660c612","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány eredetileg epilepsziás roham miatt került a Semmelweis-klinikára, de az elvégzett vizsgálatok kimutatták, hogy koronavírusos.","shortLead":"A kislány eredetileg epilepsziás roham miatt került a Semmelweis-klinikára, de az elvégzett vizsgálatok kimutatták...","id":"20200409_semmelweis_egyetem_klinika_epilepszia_kislany_pozitiv_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8ca39b-3e82-483b-bfc7-9ceb8660c612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357a7891-aa0e-4597-8ec0-288df08191d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_semmelweis_egyetem_klinika_epilepszia_kislany_pozitiv_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. április. 09. 10:23","title":"Teljesen meggyógyult a magyar kislány, akit koronavírus-fertőzéssel kezeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tender nyertesével már a második szerződését köti a Várkapitányság. Az eredeti keretösszeg itt 8,65 milliard volt.","shortLead":"A tender nyertesével már a második szerződését köti a Várkapitányság. Az eredeti keretösszeg itt 8,65 milliard volt.","id":"20200407_budai_var_felujitas_tender_18_milliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b52779a-0ace-49e1-80b9-bd535439d226","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_budai_var_felujitas_tender_18_milliard","timestamp":"2020. április. 07. 13:50","title":"1,8 milliárdból újítják fel a Budai Vár falait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Mit tehetünk egy gyorsan változó világban vezetőként? Milyen elvekhez ragaszkodjunk, és mit érdemes elengedni? - útmutató Ernest Shackleton Antarktisz-kutató felfedező emlékezetes expedíciójának tanulságai alapján. ","shortLead":"Mit tehetünk egy gyorsan változó világban vezetőként? Milyen elvekhez ragaszkodjunk, és mit érdemes elengedni?","id":"20200408_Hogyan_valjunk_igazi_vezetove","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393bfbbe-983c-4bd2-af13-87276bfaacaa","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200408_Hogyan_valjunk_igazi_vezetove","timestamp":"2020. április. 08. 15:32","title":"Hogyan váljunk igazi vezetővé nehéz helyzetekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb85497-e1c1-478d-8234-3ba11852d8d4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnököt továbbra is intenzív osztályon ápolják.\r

","shortLead":"A brit miniszterelnököt továbbra is intenzív osztályon ápolják.\r

","id":"20200407_koronavirus_fertozes_boris_johnson_intenziv_osztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abb85497-e1c1-478d-8234-3ba11852d8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a00c2d-626a-4ec0-b0f9-122c38fd8dcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_fertozes_boris_johnson_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. április. 07. 11:57","title":"Nem kell lélegeztetni Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"\"Az entrópia csökkentése örömforrás\" - Pléh Csaba pszichológus szerint ezért is érdemes rendet rakni otthonunkban a kijárási korlátozások idején. Az akadémikus a keleti nyitást politikai flörtnek, a CEU elüldözését és a NAT „nemzetiesítését” aggasztónak tartja. Portré.","shortLead":"\"Az entrópia csökkentése örömforrás\" - Pléh Csaba pszichológus szerint ezért is érdemes rendet rakni otthonunkban...","id":"202014_pleh_csaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dea7a9-de29-49da-9d68-6664306443a1","keywords":null,"link":"/360/202014_pleh_csaba","timestamp":"2020. április. 08. 19:30","title":"Pléh Csaba: A tudomány feladata az, hogy a Nyugat felé húzzuk ezt a kompot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"New Yorkban egyre súlyosabb a helyzet, de Olaszországban már kezd lefelé ívelni a görbe. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"New Yorkban egyre súlyosabb a helyzet, de Olaszországban már kezd lefelé ívelni a görbe. A hvg360 reggeli...","id":"20200408_Radar360_megoszto_a_13_havi_nyugdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ec34ea-7436-43f8-ad58-d96f8ec3423b","keywords":null,"link":"/360/20200408_Radar360_megoszto_a_13_havi_nyugdij","timestamp":"2020. április. 08. 08:00","title":"Radar360: Megosztó a 13. havi nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dc3dcc-d62c-484e-b048-5e6b2d7a7d97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben Michelisz Norberték támogatásával egy átfogó digitális tananyagot tartalmazó szoftvert vásárolnak.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben Michelisz Norberték támogatásával egy átfogó digitális tananyagot...","id":"20200408_2_millio_forinttal_segitik_Micheliszek_a_digitalis_tavoktatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35dc3dcc-d62c-484e-b048-5e6b2d7a7d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a30461b-91a0-44bb-af7b-4148e858d11a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_2_millio_forinttal_segitik_Micheliszek_a_digitalis_tavoktatast","timestamp":"2020. április. 08. 10:31","title":"Kétmillió forinttal segítik Micheliszék a digitális távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]