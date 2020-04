Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cserháti Péter megbizatását vasárnap szüntette meg az emberi erőforrások minisztere.\r

","shortLead":"Cserháti Péter megbizatását vasárnap szüntette meg az emberi erőforrások minisztere.\r

","id":"20200413_koronavirus_jarvany_oori_foigazgato_bucsuztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35303171-6b09-4877-b13a-ec86d99b30f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_jarvany_oori_foigazgato_bucsuztatas","timestamp":"2020. április. 13. 13:51","title":"Index: Tapsoltak, énekeltek az OORI leváltott igazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy neve elhallgatását kérő forrás szerint az új Windows 10X operációs rendszer és a Surface Neo nevű készülék premierje is jóval később lesz, mint eredetileg tervezte azt a Microsoft.","shortLead":"Egy neve elhallgatását kérő forrás szerint az új Windows 10X operációs rendszer és a Surface Neo nevű készülék...","id":"20200413_microsoft_windows_10x_surface_neo_kekes_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd57d636-4a00-421d-b749-9c88228187fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_microsoft_windows_10x_surface_neo_kekes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 13. 17:03","title":"Késve jöhet az új Windows 10X, mert a Microsoftot is elérte a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e3b449-124a-40cc-8161-17ba21031a58","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Plasztikus képet fest a legelesettebbek helyzetéről és a krízissel kapcsolatos problémáiról a szegény családokat segítő Igazgyöngy Alapítvány vezetője. A Prima Primissima díjas pedagógus végzetes problémának látja, hogy széles réteg nem tud a valós és az álhírek között különbséget tenni, s az agresszió felkorbácsolásától is tart.","shortLead":"Plasztikus képet fest a legelesettebbek helyzetéről és a krízissel kapcsolatos problémáiról a szegény családokat segítő...","id":"20200413_L_Ritok_Nora_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6e3b449-124a-40cc-8161-17ba21031a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cbca5b-d24c-4f6d-be57-ef06405fd662","keywords":null,"link":"/360/20200413_L_Ritok_Nora_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 13. 17:30","title":"L. Ritók Nóra a Home office-ban: \"Most fog minden a nyakunkba borulni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vírusjárvány miatt bevezetett utazási korlátozások szinte teljes egészében leállították a német repülőterek utasforgalmát a német Der Spiegel lap jelentése szerint.","shortLead":"A vírusjárvány miatt bevezetett utazási korlátozások szinte teljes egészében leállították a német repülőterek...","id":"20200412_Kiszamoltak_mennyire_esett_vissza_a_nemetorszagi_repterek_forgalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6dc1c1f-a6d6-4c84-b852-6dc7391236cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200412_Kiszamoltak_mennyire_esett_vissza_a_nemetorszagi_repterek_forgalma","timestamp":"2020. április. 12. 17:41","title":"Kiszámolták, mennyire esett vissza a németországi repterek forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9919523-5db0-431f-8473-66fad4c42e04","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Mostanság igen sokan home office-ból dolgoznak, ezért még többet ülünk a laptopunk és a televízió előtt, vagy a gyerekkel együtt tanulva kényszerülünk az íróasztal mellé. Összegyűjtöttünk pár tanácsot, melyekkel megelőzhető, hogy a #maradjotthon kampány érzékelhető nyomot hagyjon az egészségünkben. ","shortLead":"Mostanság igen sokan home office-ból dolgoznak, ezért még többet ülünk a laptopunk és a televízió előtt, vagy...","id":"proktis_20200414_5_tipp_otthonra_aranyer_homeoffice","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9919523-5db0-431f-8473-66fad4c42e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dfecd-0374-4f82-a7d7-8658a42f4591","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20200414_5_tipp_otthonra_aranyer_homeoffice","timestamp":"2020. április. 14. 07:30","title":"5 tipp otthonra, hogy elkerüljük az aranyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) engedélyezheti egy harmadik átigazolási időszak bevezetését, keresve a rugalmas megoldási lehetőséget a koronavírus-járvány miatt jelenleg álló futballélet egyik kulcskérdésére.","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) engedélyezheti egy harmadik átigazolási időszak bevezetését, keresve a rugalmas...","id":"20200412_Akar_egy_uj_atigazolasi_idoszakot_is_hozhat_a_fociban_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad08079e-336e-483f-8d8b-f5648ecde0fa","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Akar_egy_uj_atigazolasi_idoszakot_is_hozhat_a_fociban_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 18:12","title":"Akár egy új átigazolási időszakot is hozhat a fociban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5755ee-eeec-4871-8043-6bb8246685ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltozik egy arc, amennyiben csaknem a felét szájmaszk borítja. Ez viszont azt is jelenti, hogy nem használható az arcazonosítós zárolásoldás. Vagy mégis?","shortLead":"Megváltozik egy arc, amennyiben csaknem a felét szájmaszk borítja. Ez viszont azt is jelenti, hogy nem használható...","id":"20200413_apple_faceid_kicselezese_arcfelismeres_szajmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb5755ee-eeec-4871-8043-6bb8246685ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdc0c34-eb6f-409d-abf2-4c1a12923c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_apple_faceid_kicselezese_arcfelismeres_szajmaszk","timestamp":"2020. április. 13. 15:03","title":"Az Apple vitatja, többen állítják: szájmaszkkal is használható a FaceID","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec527aa-d6a4-4bf4-965f-16ffe373639b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte nem igaz, hogy nem reagált idejében a járványhelyzetre. ","shortLead":"Szerinte nem igaz, hogy nem reagált idejében a járványhelyzetre. ","id":"20200413_Donald_Trump_megint_osszecsapott_Anthony_Fauci_immunologussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ec527aa-d6a4-4bf4-965f-16ffe373639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23360562-bdc4-48b7-a5df-70b7e557c9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Donald_Trump_megint_osszecsapott_Anthony_Fauci_immunologussal","timestamp":"2020. április. 13. 17:36","title":"Donald Trump megint összecsapott Anthony Fauci immunológussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]