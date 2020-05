Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bangóné Borbély Ildikó hívta fel a figyelmet az esztergomi nő halálára, a kormánypárt szerint a baloldal akadályozza a védekezést.","shortLead":"Bangóné Borbély Ildikó hívta fel a figyelmet az esztergomi nő halálára, a kormánypárt szerint a baloldal akadályozza...","id":"20200522_Dudalgatas_hatbatamadas_Brusszel__reagalt_a_Fidesz_a_korhazban_elhunyt_33_eves_no_ugyere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0d7644-423f-4e5c-97e4-90bf2eada6b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Dudalgatas_hatbatamadas_Brusszel__reagalt_a_Fidesz_a_korhazban_elhunyt_33_eves_no_ugyere","timestamp":"2020. május. 22. 16:30","title":"Dudálgatás, hátbatámadás, Brüsszel – reagált a Fidesz a kórházban elhunyt 33 éves nő ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc43d9-0738-4b00-8797-842d2034da5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány tagjai végül úgy döntöttek, hogy máshogy adnak választ az esetleges orosz és kínai fenyegetettségre. ","shortLead":"A kormány tagjai végül úgy döntöttek, hogy máshogy adnak választ az esetleges orosz és kínai fenyegetettségre. ","id":"20200523_The_Washington_Post_egy_atomfegyverkiserlet_vegrehajtasarol_tanacskozott_az_amerikai_kormany_tagjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=debc43d9-0738-4b00-8797-842d2034da5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b6c5c1-798f-42b7-9dee-f9c6bf59f50b","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_The_Washington_Post_egy_atomfegyverkiserlet_vegrehajtasarol_tanacskozott_az_amerikai_kormany_tagjai","timestamp":"2020. május. 23. 10:30","title":"The Washington Post: atomfegyver-kísérlet végrehajtásáról tanácskoztak az amerikai kormány tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724e7d83-7e7c-46ab-b37b-d3f7e3589653","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy az esélye a katasztrófának Sebastiao Salgado, az Unicef jószolgálati nagykövete szerint, és ebben komoly szerepe van Jair Bolsonaro elnöknek.","shortLead":"Nagy az esélye a katasztrófának Sebastiao Salgado, az Unicef jószolgálati nagykövete szerint, és ebben komoly szerepe...","id":"20200521_Nepirtas_fenyegeti_az_amazonasi_oslakosokat_egy_neves_aktivista_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=724e7d83-7e7c-46ab-b37b-d3f7e3589653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a320eff-5128-4c87-a6a3-b7404170dcec","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_Nepirtas_fenyegeti_az_amazonasi_oslakosokat_egy_neves_aktivista_szerint","timestamp":"2020. május. 21. 19:50","title":"Népirtás fenyegeti az amazonasi őslakosokat egy neves aktivista szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4affeeb-a193-4cb8-a014-ca6f9687c610","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apple, Qualcomm, Cisco – csak pár név, amely felkerülhet a Kína által megbízhatatlannak ítélt vállalatok nevét tartalmazó listára. Nem véletlen az időzítés, mint ahogy az sem, hogy olyan cégekről van szó, amelyek több szálon is kötődnek az ázsiai nagyhatalomhoz.","shortLead":"Apple, Qualcomm, Cisco – csak pár név, amely felkerülhet a Kína által megbízhatatlannak ítélt vállalatok nevét...","id":"20200523_kinai_megbizhatatlansagi_lista_apple_cisco_qualcomm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4affeeb-a193-4cb8-a014-ca6f9687c610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad967f0-3d5a-4d22-bcab-96ad2bb3be95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_kinai_megbizhatatlansagi_lista_apple_cisco_qualcomm","timestamp":"2020. május. 23. 11:03","title":"Kína fenyeget: blokkolja az Apple-t, a Qualcommot, a Boeinget, a Ciscót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7e4738-25b4-4594-bac0-b416c48bb1a3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus miatt most fokozott figyelem irányul a 65 fölötti korosztályra, a Duma Aktuál is tartja magát ehhez. Kovács András Péter összeszedte, a hírességek közül kik járnak a veszélyeztetett korban, de az is kiderül, hogy miért veszélyes maszkot viselni egy humoros műsorban. ","shortLead":"A koronavírus miatt most fokozott figyelem irányul a 65 fölötti korosztályra, a Duma Aktuál is tartja magát ehhez...","id":"20200522_Duma_Aktual_Hajtovadaszat_az_oregekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f7e4738-25b4-4594-bac0-b416c48bb1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18d1aae-ba10-46a9-b261-667a76020e6f","keywords":null,"link":"/360/20200522_Duma_Aktual_Hajtovadaszat_az_oregekre","timestamp":"2020. május. 22. 19:00","title":"Duma Aktuál: Orbán a maszk alatt is \"knightriderezik\", csak nem látjuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dc9738-150e-44df-af3e-c6d1259bdb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Linuxos programokat is futtatni lehet majd a Windows 10 rendszeren.","shortLead":"Linuxos programokat is futtatni lehet majd a Windows 10 rendszeren.","id":"20200522_microsoft_windows_10_linux_gui_alkalamzas_futtatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60dc9738-150e-44df-af3e-c6d1259bdb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb581885-fc9e-471f-a0cd-0b27bc1e8f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_microsoft_windows_10_linux_gui_alkalamzas_futtatasa","timestamp":"2020. május. 22. 10:33","title":"\"Rákos daganatnak\" tartotta a Microsoft a Linuxot, de óriásit fordult a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc276e1-a693-479b-9bf0-6f5e7138e2de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap azt állítja, egy ápoltat három negatív teszttel sem engedtek ki, a negyedik pozitív lett.","shortLead":"A lap azt állítja, egy ápoltat három negatív teszttel sem engedtek ki, a negyedik pozitív lett.","id":"20200523_Nepszava_igy_lettek_gocpontok_a_zalai_szocialis_otthonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dc276e1-a693-479b-9bf0-6f5e7138e2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bf56dd-7ed5-4040-ad31-46d57bbe1391","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Nepszava_igy_lettek_gocpontok_a_zalai_szocialis_otthonok","timestamp":"2020. május. 23. 12:23","title":"Népszava: így lettek gócpontok a zalai szociális otthonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg a legtöbben az erdőirtásokra gondolnak a pálmaolaj kapcsán, az is fontos szempont, hogy az olajpálmák révén több ázsiai ország vidéki részén csökkent a szegénység. ","shortLead":"Míg a legtöbben az erdőirtásokra gondolnak a pálmaolaj kapcsán, az is fontos szempont, hogy az olajpálmák révén több...","id":"20200523_fenntarthatosag_palmaolaj_azsia_indonezia_szegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1fd887-b713-426a-9d63-d15810acf6f6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200523_fenntarthatosag_palmaolaj_azsia_indonezia_szegenyseg","timestamp":"2020. május. 23. 07:51","title":"Lehet-e fenntartható a pálmaolaj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]