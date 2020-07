A Simon Taylor által rendezett fekete-fehér klipben korabeli fotók tűnnek fel Iggyről és a 70-es évekbeli Berlinről.

Ebben az időben Iggy Pop David Bowie-val átköltözött Nyugat-Berlinbe, és miközben megpróbált leállni a drogokról, barátja segítségével a legkreatívabb korszakát élte. Szerződést kötött az RCA-jel, Bowie segített megírni és szponzorálni a The Idiot és a Lust for Life című albumokat. Utóbbira került a most klipet kapott dal is. (Mellesleg Bowie életművében is kiemeleten fontos volt a berlini korszak.)

A Passenger klipjét maga a szerző is úgy harangozta be, hogy „Nehéz elhinni, hogy ennek a dalnak eddig nem volt klipje. Eddig.”

