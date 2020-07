Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3033c9fd-2968-4e76-a13c-ad18bb9db7a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült a Thunderbolt interfész negyedik generációja. A technológiát kidolgozó Intel szerint a csatlakozó az előd által kitaposott utat követi, de azért akad néhány meglepetés.","shortLead":"Elkészült a Thunderbolt interfész negyedik generációja. A technológiát kidolgozó Intel szerint a csatlakozó az előd...","id":"20200710_thunderbolt_4_csatlakozo_sebesseg_intel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3033c9fd-2968-4e76-a13c-ad18bb9db7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46347c8-ebc4-426c-be71-abdc137dbfe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_thunderbolt_4_csatlakozo_sebesseg_intel","timestamp":"2020. július. 10. 09:03","title":"Idén már ezt szerelik a jobb gépekbe – mit tud a Thunderbolt 4 csatlakozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4052848b-8e43-4d43-a6ad-074b66d203f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elemző szerint annak ellenére emelheti az iPhone 12 árát az iPhone 11-énél is magasabbra az Apple, hogy a dobozból kivehetik a töltőt és a fülhallgatót is.","shortLead":"Egy elemző szerint annak ellenére emelheti az iPhone 12 árát az iPhone 11-énél is magasabbra az Apple, hogy a dobozból...","id":"20200709_apple_iphone_12_ara_kalkulacio_jeff_pu_elemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4052848b-8e43-4d43-a6ad-074b66d203f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8847c9fa-0a2d-49a7-917c-93e404ac5660","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_apple_iphone_12_ara_kalkulacio_jeff_pu_elemzes","timestamp":"2020. július. 09. 16:03","title":"Az iPhone 12 még fülhallgató és mobiltöltő nélkül is drágább lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fa6fd6-e8b3-4089-95f3-1ed3f2dd5b9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szerződésmódosításban előre nem látható körülményekre hivatkoznak. ","shortLead":"A szerződésmódosításban előre nem látható körülményekre hivatkoznak. ","id":"20200709_neprajzi_muzeum_epites_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58fa6fd6-e8b3-4089-95f3-1ed3f2dd5b9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c792bd6f-5f25-490c-b5d3-45637ec6256a","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_neprajzi_muzeum_epites_dragulas","timestamp":"2020. július. 09. 20:22","title":"6,1 milliárddal drágul a Néprajzi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök szerint enyhe ítélet született, de a történetnek nincs vége.","shortLead":"A miniszterelnök szerint enyhe ítélet született, de a történetnek nincs vége.","id":"20200710_Orban_a_Kaletaugyrol_Semmilyen_buntetes_nem_tunik_sulyosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6221a76d-e019-4dbb-be20-c056e440e1c3","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Orban_a_Kaletaugyrol_Semmilyen_buntetes_nem_tunik_sulyosnak","timestamp":"2020. július. 10. 08:07","title":"Orbán a Kaleta-ügyről: Semmilyen büntetés nem tűnik súlyosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5098a7-3712-4bce-bc24-bf4e958a99e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új konzolgeneráció játékaiból is léteznek majd dobozos verziók. A PlayStation 5-ös címeknél kisebb változás áll be ezen a téren.","shortLead":"Az új konzolgeneráció játékaiból is léteznek majd dobozos verziók. A PlayStation 5-ös címeknél kisebb változás áll be...","id":"20200710_sony_playstation_5_jatekok_spider_man_miles_morales","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed5098a7-3712-4bce-bc24-bf4e958a99e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16af3af9-0935-4d6f-bfa1-fa44d003b970","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_sony_playstation_5_jatekok_spider_man_miles_morales","timestamp":"2020. július. 10. 19:03","title":"A Sony megmutatta, miről lesznek felismerhetők a PlayStation 5 játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Koronavírusos lett az Audi egyik dolgozója. A cég szerint a kollégájuk karanténban van, más dolgozójuk nem fertőződött meg.","shortLead":"Koronavírusos lett az Audi egyik dolgozója. A cég szerint a kollégájuk karanténban van, más dolgozójuk nem fertőződött...","id":"20200709_koronavirus_gyor_audi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c430ca-31a5-4dd6-8cc5-4dac3a2be7cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_koronavirus_gyor_audi","timestamp":"2020. július. 09. 20:14","title":"Koronavírusos lett a győri Audi-gyár egyik dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83195154-7230-4c34-8047-d5798d0024bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kétüléses roadstert terveztek a cseh autógyártó gyakornokai házi feladatként.","shortLead":"Egy kétüléses roadstert terveztek a cseh autógyártó gyakornokai házi feladatként.","id":"20200709_A_legizgalmasabb_Skoda_lenne_a_Slavia_de_nem_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83195154-7230-4c34-8047-d5798d0024bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2df9c5-b992-47e4-ade0-33cfa5de6f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_A_legizgalmasabb_Skoda_lenne_a_Slavia_de_nem_lesz","timestamp":"2020. július. 10. 09:18","title":"A legizgalmasabb új Skoda lenne a Slavia, de nem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2d6ab9-5fb3-478d-ad2c-4d5e824c8b50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bajorországi Kirchdorf an der Amper falu lakói 5 év után végre átvehették a kerékpárútjukat, viszont kaptak a kivitelezőktől némi nehezítést: 500 méteren 5 dombra kell feltekerni. A hatóságok szerint direkt így akarták megcsinálni.","shortLead":"A bajorországi Kirchdorf an der Amper falu lakói 5 év után végre átvehették a kerékpárútjukat, viszont kaptak...","id":"20200709_Ot_dombot_is_beleepitettek_egy_kerekparutba_Bajororszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e2d6ab9-5fb3-478d-ad2c-4d5e824c8b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ca4e0d-e96f-49aa-bb84-d5f75328be7e","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Ot_dombot_is_beleepitettek_egy_kerekparutba_Bajororszagban","timestamp":"2020. július. 09. 21:01","title":"Öt dombot is beleépítettek egy kerékpárútba Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]