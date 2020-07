A korábbinál is kisebb létszámmal, az 500 fős határ alatt maradva, de megtartják a Fekete Zajt augusztusban.

Egymás után fújják le a nyárra tervezett fesztiválokat, miután Gulyás Gergely bejelentette, hogy szeptemberig csak az 500 fő alatti rendezvényeket lehet megtartani. Egy kivétel így is akad:

a Fekete Zaj szervezői közölték, hogy az eddiginél kisebb befogadóképességgel, de így is megrendezik a fesztivált.

„A Fekete Zaj eddig is egy kicsi és családias rendezvény volt, most még inkább erre lehet majd számítani – annak ellenére, hogy idén az előző évekhez képest nagyobb volt az érdeklődés a fesztivál iránt” – írták a szervezők. Azt is hozzátették: bíznak abban, hogy az, hogy néhány underground eseményt megrendeznek a nyáron, „nem szakadékot szül majd az egyes rendezvények között, hanem szakmai párbeszédet és összetartást eredményez, az idén elmaradó fesztiválok pedig talpra állnak jövőre”.