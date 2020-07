Cikkünk frissül

A járványügyi helyzet elemzésével kezdett a kormány szerdán - kezdte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Magyarország egyike azoknak, amely a legsikeresebben kezelte a vírust, de ez csak részsiker, közeledik a második hullám, sok helyen már el is indult.

Itthon a helyzet stagnál, de a legtöbb környező országban a helyzet kézzelfoghatóan romlott. Szerbiát, Romániát, Koszovót, Albániát, Montenegrót emelte ki, ahol jelentősen ugrott a friss fertőzöttek száma. Nyugat-Európában is romlik a helyzet, Svédországban, Egyesült Királyságban, Olaszországban is nőttek az esetszámok. A jó hír, hogy Horvátországban is nőtt az esetszám sokáig, ám az elmúlt 9 napban csökkent.

Ebből az következik, hogy a jelenlegi keretek között tudjuk tartani a fertőzésszámok stagnálását itthon, az operatív törzs véleménye alapján a kormány úgy ítéli meg, a szabályváltoztatás kockázatos lenne. A cél, hogy szeptember 1-el megfékezzék a járvány második hullámát, és el tudják kezdeni a tanévet. Éppen ezért

a zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó szabályokat augusztus 15. után fenntartják

- jelentette be Gulyás, ami azt jelenti, augusztus 15 után sem lehet semmilyen fesztivált tartani. Eddig csak a tűzijátékot mondták le.

A védekezés csak akkor eredményes, ha az emberek többsége betartja a szabályokat, a maszkviselés és védőtávolság megtartása fontos - tette hozzá.

A zenészek garázskoncerteket tarthatnak, a felvételeket közzéteszik - jelentette be még Gulyás. Erre 5,2 milliárdos támogatást kapnak, a Magyar Turisztikai Ügynökség bonyolítja le a programokat.

A Magyar Postánál csak akkor lehet béremelés, ha az Európai Bizottság ehhez hozzájárul, ezért a kormány levélben fordul az Európai Bizottsághoz, hogy engedélyezze ezt. Ha Brüsszel jóváhagyja, emelnek.

A Hajógyári szigeten semmilyen beruházást nem támogat a kormány. A kormány nem akar olyan beruházást Budapesten, amit a helyi önkormányzat nem támogat, az árvízvédelmi tervezés zajlik, de tudomásul veszik, hogy nem lakott szigetről van szó, az árvízvédelem ott nem fontos, a Kovács Katalin Sportközpontnak új helyszínt keresnek. A Velencei tó az egyik lehetséges új helyszín.

Az épülő Fradi pálya melletti kézicsarnokot a kormány Ferencváros tulajdonába adja.

Jönnek a kérdések:

Az M1 az MSZP Balatonnal kapcsolatos aláírásgyűjtésére kérdez rá, mire Gulyás azt mondja, évente sok népszavazási kérdésre gyűjtenek aláírást, a kormány nem kommentálja ezt, ráadásul nem is érintett ebben a kérdésben.

A Magyar Nemzet jön, az a kérdés, hol tart az ITM és a Főváros tárgyalása az M3-as metró felújításáról. Gulyás azt mondja, a szerződésmódosításokért a BKV felel, a cég egyelőre nem tudott megállapodni a felújításra szerződött Swietelsky-vel. A kormányzati támogatást a korábbiak szerint biztosítják.

Az Indexre is rákérdez, "kabátlopási ügybe akarja keverni a kormányt a baloldal" - fogalmaz az újságíró a kérdésben. Gulyás szerint addig van sajtószabadság, míg a kormány ebbe nem szól bele. Gulyás szerint volt pár érdekes hír, - a Centrálos Varga Zoltánt hozza példaként, aki magas osztalékot vett ki, miközben a munkatársak fizetése csökkent.

Az orvosok szeptember 17-től nem írhat fel telefonos kérésre e-receptet, de a kormány célja, hogy az egyszerűsített receptkiváltás megmaradjon a járvány után is. Azok az intézkedéseket, amiket rendkívüli intézkedésként hoztak, de beváltak, maradjanak. Az Emmi azt tervezi, hogy a receptkiírás, felírás könnyítése hatályban marad szeptember 17 után is.

A színházakat, szervezőket is érinti a járvány, kapnak-e ők is segítséget - kérdezi utolsónak a Nemzet. Gulyás azt mondja, a bértámogatási szabályozás folyamatban van, a Kisfaludy szállásfejlesztési koncepció is azt szolgálja, most lehessen fejleszteni a szállásokat, vannak versenyképességnövelő támogatások, a hitelfelvétel lehetőségét is számtalan formában könnyítették meg - mondja.

Az ATV következik. Az első kérdés, hogy mikorra várható a járvány 2. hulláma, ha jön. Gulyás szerint a járvány második hulláma itt van, Európa számtalan országában olyan felívelés van, ami második hullámnak tekinthető.

Mindenki őszre prognosztizálta a második hullámot, de augusztusban is van jelentős felfutás, több országban szigorítottak. A kérdés, hogy meg tudjuk-e előzni a második hullámot, a kulcskérdés, hogy a határon belüli biztonsági szabályokat tartsuk be, határon kívülről pedig ne hurcoljuk be a vírust.

Azt nem tudta megmondani, hogy meddig marad a fesztiváltiltás, szeptemberben kerül újra napirendre a kérdés.

Nem világosak a külföldről hazatérők tesztelésére vonatkozó szabályok - veti fel az újságíró. A tesztet ugyanúgy kell megcsinálni, mint eddig is - mondta Gulyás. Tesztvétel miatt el lehet hagyni a karantént, de a tesztelést az eddigiek szerint lehet lebonyolítani, csak fizetni kell érte augusztus 1 után.

2 oka lehet a tesztelésnek: a WHO előírásainak megfelelően akkor tesztelnek, ha valaki gyanús. Egy másik eljárás, ha valaki külföldről hazajön, és teszteltetnie kell magát. Ezt állami és magánszolgáltatónál is el lehet végeztetni.

Merkely felvetette a tanárok tesztelését, mire Gulyás azt mondta, az Emmi tesz majd javaslatot a kormánynak, a cél, hogy minimális legyen a fertőzésveszély az iskolákban. Ha benne lesz a javaslatban, támogatni fogják - mondta Gulyás.

A rendőrség már most is bírságolhat, ha valaki megszegi a maszkviselésre vonatkozó előírást, de inkább együttműködést kér Gulyás.

Az Indexről az általános gyakorlat miatt írtak levelet fideszes EP-képviselők a Néppárt tagjainak, hogy "ne hazugságokat" halljanak. Az Index ügyben "figyeli a fejleményeket", az Indexben csak olyan szereplők merültek fel, akik mindig is oda tartoztak. Soha olyan állítás senki részéről el nem hangzott, hogy bárki bármilyen nyomást gyakorolt volna, mi jelenjen meg.

Júniusban 240 ezren voltak munkanélküliek, ez rekord, erről is kérdi Gulyás véleményét. Mérlegeli-e a kormány, hogy emeli a járadék időtartamát? A kormány megnézte a foglalkoztatási adatokat is, nehézség, hogy az Eurostat szerinti számítás 3 havi adatot tükröz, ami most nem pontos. A foglalkoztatotti létszámot kell figyelembe venni Gulyás szerint, mi 4,457 millióan dolgoznak Magyarországon, ami azt jelenti, hogy az egy évvel ezelőttihez képest 38 ezerrel kevesebb, de 100 ezernél is több, mint a válság idején.

Azt reméli, a tavalyit sikerül elérniük a foglalkoztatotti létszámmal. Azt az ígéretet a kormány tudja tartani, hogy ahány állást a járvány megszüntet, annyit tudnak teremteni.

A Magyar Hírlap a Lánchíd felújítására kérdez rá, a pályázatot kiírja a BKK. Gulyás azt mondta, drukkoltak, hogy sikerüljön kiírni egy közbeszerzést 7 hónap múlva, ez sikerült. Nem tudni, mikor ülésezik legközelebb a Közfejlesztések Tanácsa, azt legutóbb a főváros vezetése halasztotta el, várják, hogy szóljanak, mikor akarnak tárgyalni.

Demeter Szilárd 25 milliárdos támogatási javaslatát ismerik, a kormány majd tárgyalja, de most a zenészek azonnali segítségéről döntöttek.

A Pesti Srácok arra kíváncsi, miért kell a postások béremelését jóváhagyni, mire Gulyás azt mondja, tiltott állami támogatásnak minősül. Rákérdez arra is, hol tart a kommunista utcanevek cseréje, mire Gulyás azt mondja, ősszel nyújtanak be javaslatot arról, ami eredményesebbé teszi a cserét. Részletesebben erről szeptemberben beszél.

Az RTL jön. Az utazási szabályoknál a háziorvos nem köteles kiírni a tesztet augusztus 1 után? Az Emmi ad majd ki utasítást erről, aki sárga, vagy piros országból érkezik, annál kell csak tesztet végezni. A listát minden héten keddig vizsgálja át az operatív törzs, péntekenként közlik az új listát - ígérte Gulyás. Néhány napot ezután is hagynak majd a változást.

A zenészekre visszatérve: azt a tervezetet fogadott el a kormány, amit Demeter Szilárd 5 milliárdos mentőcsomagként benyújtott? Vagy csak garázskoncert lesz? A részleteket az MTÜ közli részletesen, több ötletből készítenek részletes koncepciót. Olyan fizetéseket fog az állam adni, ami egy koncert megbízási díjának megfelel. Azt próbálták felmérni, mi a kézzelfogható segítség az ágazatnak az előttünk álló néhány hétben-hónapban, hogy a zenekaroknak ne kelljen feloszlani. A német szabályozást is átnéztek.

500 fő alatti koncertet továbbra is lehet tartani - mondta Gulyás.

A fesztiválszervezők kárpótlása egyedi egyeztetések kérdése. A stadionokban nem lesz koncert - mondja Gulyás. Koncertet fedett téren, ültetéssel lehet tartani, az segítséget jelent, mert fertőzés esetén is követhetővé teszi, ki ki mellett ült.

A miniszterelnök megy szabadságra, de hogy hova, arról nem beszél. "A jogszabályokat a miniszterelnök is betartja", a magánélet védelme mindenkit megillet. Gulyás nem tartaná szerencsésnek, hogy arról beszéljenek, ki hova megy nyaralni. A legbiztonságosabb itthon, de azért osztották be kategóriák szerint az országot, hogy lássa mindenki, hol vállal nagyobb kockázatot mint itthon.

Gulyás eddig itthon nyaralt egy hetet, Tihany-Sajkodon. Azt nem erősítette meg, hogy Orbán Tiborc nyaralójában töltött pár napot.

A tihanyi és egyéb beépítésekre is rákérdez (gazdasági épületre kérnek engedélyt, majd nyaralót építenek), mire Gulyás azt mondja, jogszabályok kijátszása elfogadhatlan, ha hatóság tudomására jut, intézkednie kell.

Az iskolaőri rendszerrel kapcsolatban azt mondja, a rendőrség alapos munkát végez, lesz egy képzés, ez egy helyes és jó kormányzati döntés, amit a rendőrség megfelelően készít elő.

A HírTv a gyöngyöspatai romáknak megítélt kártérítésre kérdez rá, fizetik-e a kamatot is. A kormány az ítélet szerint jár el - mondta Gulyás, majd hozzátette, kár bekövetkeztétől számítják ilyen esetben a kamatot.

A kormánynak nincs, maximum az MTI-nek van dolga azzal, hogy ne jelenjenek meg a miniszterelnök fogyókúráját szorgalmazó közlemények - mondta késbőbb Gulyás, a Honfoglalás 2000 közleményére vonatkozó kérdésre.