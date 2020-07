a zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó szabályokat augusztus 15. után fenntartják

- jelentette be Gulyás, ami azt jelenti, augusztus 15 után sem lehet semmilyen fesztivált tartani. Eddig csak a tűzijátékot mondták le.

A zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó szabályokat augusztus 15-e után is fenntartják – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely. A döntés értelmében augusztus második felében sem lehet semmilyen fesztivált tartani.

A legnagyobb fesztiválokat, a Szigetet, a VOLT-ot és a Balaton Soundot már április végén lefújták, néhány kisebb azonban igyekezett átszervezni a programot, és augusztus utolsó heteire – a korlátozás remélt feloldása utánra – időzíteni az eseményt.

A mai bejelentés után sorban búcsúznak a fesztiválok a rajongóktól az idei évre, konkrétan az egész fesztiválszezon elmarad. A Szegedi Ifjúsági Napok a Facebookon közzétett bejegyzésben írt arról, hogy 51 év után 2020 lesz az első év, hogy SZIN nélkül zár a nyár.

Megértjük a helyzetet, és bízunk abban, hogy jövőre újra éled a fesztiválszezon. Hiányozni fogtok!

– írták.

Nagyon sajnáljuk…Minden eddiginél jobban vártuk az ideit. Azért nem soroljuk fel, hogy mi mindennel készültünk, mert se a Ti, se a saját szívünket nem akarjuk fájdítani. Nem vártuk, ugyanakkor a lelkünk mélyén számítottunk is erre a helyzetre, hiszen 2020-ban minden fesztivál elmarad, szerte a világon

– írta a Strand Fesztivál, szintén a Facebookon.

Az augusztus 19-22-re tervezett B My Lake is elmarad, ők azt írták, úgy gondolják, ez már csak azért is szomorú, mert idén az egyik legerősebb programot rakták össze a fesztivál történetében.

A szintén elmaradó Fishing on Orfű közölte: hatalmas veszélybe kerültek a mostani döntés miatt. Mivel ők függetlenül működnek, "szponzorok híján a Fishingnek mindösszesen két bevételi forrása van: a belépőjegyek és a vendéglátás. Ez a két forrás vált most semmivé."

"Egy évnyi szervezés után, kétszeri dátummódosítással a hátunk mögött azt érezzük, mindent megtettünk. Sajnos ez most nem rajtunk múlt. Csapaton belül korábban született egy mondásunk: addig toljuk, amíg lehet. Így is tettünk, és úgy gondoljuk, megérte a végsőkig küzdeni. Az biztos, hogy ezután nem lesz egyszerű, hiszen ez a döntés az egész szakma számára nehéz időket üzen" - írta a Kolorádó Fesztivál, amelyet szintén nem lehet idén megtartani.

A Paloznaki Jazzpiknik közleményben írt arról, hogy bárhogyan is bizakodnak, a szívük szakad meg, rengeteg munkájuk veszett kárba. "Az idén két Jazzpikniket raktunk össze Nektek és magunknak, a Ti és a mi örömünkre egyaránt. Az elsőt el tudtuk engedni, újult erővel szerveztünk egy ugyanolyan magas színvonalú, fergeteges Jazzpikniket, de hogy ezt az újat is el kell engedjük, ez nagyon nehéz" - tették hozzá.

Az EFOTT azt írta: nincsenek szavak. "Nehéz megszólalnunk, mert túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az idei évet minden eddiginél jobban vártuk, mivel idén közösen ünnepeltük volna az EFOTT 45. szülinapját..." A fesztivál szervezői hozzátették, hogy 2021-ben egy minden eddiginél nagyobb bulival térnek vissza.

A fesztiválok közölték, a jegyvisszaváltással kapcsolatos információkkal hamarosan jelentkeznek.

Gulyás Gergely a mai Kormányinfón arról is beszélt, hogy garázskoncertekkel vigasztalnák a zenészeket: azokat meg lehet tartani, a felvételeket pedig közzéteszik. Erre 5,2 milliárdos támogatást kapnak, a Magyar Turisztikai Ügynökség bonyolítja le a programokat.