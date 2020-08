Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da478ade-189f-4d92-a411-f9dbc3007fe7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy embert ejtett túszul egy fegyveres egy Le Havre-i bankfiókban.","shortLead":"Négy embert ejtett túszul egy fegyveres egy Le Havre-i bankfiókban.","id":"20200806_Le_Havre_bank_tuszejtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da478ade-189f-4d92-a411-f9dbc3007fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fbfc9c-d236-4177-80b1-2b3a6939c63f","keywords":null,"link":"/vilag/20200806_Le_Havre_bank_tuszejtes","timestamp":"2020. augusztus. 06. 20:29","title":"Túszokat ejtett egy férfi Le Havre-ban egy bankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Sanofi francia gyógyszergyártónál kötött le 300 millió adag koronavírus elleni vakcinát az Európai Bizottság, ebből juthat az Orbán Viktor által említett 5 millió Magyarországnak. A tervek szerint az oltóanyagot szeptemberben kezdik tesztelni, a cég becslése szerint jövő nyáron hozhatják forgalomba. A stratégiával Brüsszel komoly kockázatot vállalt: a gyártók költségeinek egy részét is állja, cserébe jogot kap a vásárlásra, ám kérdés, hogy valóban a Sanofi vakcinája lesz-e a befutó. ","shortLead":"A Sanofi francia gyógyszergyártónál kötött le 300 millió adag koronavírus elleni vakcinát az Európai Bizottság, ebből...","id":"20200808_Europai_Bizottsag_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fc318e-efa9-4dc5-a7b5-a3767459137a","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Europai_Bizottsag_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. augusztus. 08. 07:00","title":"Így juthat Brüsszel segítségével ötmillió adag koronavírus-vakcinához Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Videóra vett farkaskölyök és medvebocsok, rendszeres medveészlelések, sőt medvehajsza is jelzi, hogy visszatelepedtek Magyarországra a nagyragadozók. A három faj közül kettő még szaporodik is északi erdeinkben. Bár elméleti esélye van annak, hogy találkozzunk velük, ők nem keresik a társaságunkat, de azért nem árt tudatosítani, hogy a medve a főnök.","shortLead":"Videóra vett farkaskölyök és medvebocsok, rendszeres medveészlelések, sőt medvehajsza is jelzi, hogy visszatelepedtek...","id":"20200807_medve_farkas_hiuz_nagyragadozok_magyarorszagon_felelmek_kockazatok_tenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea426d8-0690-49af-bbb6-e19323efaf91","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_medve_farkas_hiuz_nagyragadozok_magyarorszagon_felelmek_kockazatok_tenyek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:00","title":"Miért jöttek vissza Magyarországra a medvék, farkasok, hiúzok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Kanye Westnek az elmúlt hetekben felbukkanó furcsa víziói és sértő bejegyzései eleinte egy jól kidolgozott médiakampány elemeinek tűnhettek, de hamar megjelentek azok a rajongók és támogatók, akik arra figyelmeztettek, hogy a rapperen valószínűleg eluralkodott korábban felvállalt bipoláris zavara. Ha ismerjük és értjük a betegség tüneteit, West ámokfutásnak tűnő megnyilvánulásai is egészen más megvilágításba kerülnek. De mit kell tudni és hogyan érdemes beszélni a bipoláris zavarról? Dr. Belső Nóra pszichiátert kérdeztük.","shortLead":"Kanye Westnek az elmúlt hetekben felbukkanó furcsa víziói és sértő bejegyzései eleinte egy jól kidolgozott médiakampány...","id":"20200806_kanye_west_belso_nora_bipolaris_zavar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfca58d-6e4a-4a93-a0c5-6a4ae2a4ca57","keywords":null,"link":"/elet/20200806_kanye_west_belso_nora_bipolaris_zavar","timestamp":"2020. augusztus. 06. 20:00","title":"Ne az legyen a reakció, hogy ez egy félőrült pszichopata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület a bányanyitás miatt kialakult helyzettel indokolta lemondását. A polgármester már korábban felállt.","shortLead":"A testület a bányanyitás miatt kialakult helyzettel indokolta lemondását. A polgármester már korábban felállt.","id":"20200806_kavicsbanya_banya_pilismarot_kepviselo_testulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929bcc20-c4ae-4976-8c83-a392023107e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_kavicsbanya_banya_pilismarot_kepviselo_testulet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:54","title":"Lemondott Pilismarót képviselő-testülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárga, illetve piros besorolású országokból hazatérőknek mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha nem akarnak két hétig karanténban lenni, de szokás szerint van kiskapu a rendszeren.","shortLead":"A sárga, illetve piros besorolású országokból hazatérőknek mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha nem akarnak két hétig...","id":"20200806_karanten_koronavirus_teszt_beutazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47a3fa2-ff23-4458-b5be-e65864668bba","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_karanten_koronavirus_teszt_beutazas","timestamp":"2020. augusztus. 06. 17:58","title":"Hetvenezer forintba is kerülhet a szabadulás a karanténból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4421709f-7461-4b8f-943c-92eebf042bd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modell azoknak készül, akik még a 245 lovas GTI-t is gyengének találják.","shortLead":"A modell azoknak készül, akik még a 245 lovas GTI-t is gyengének találják.","id":"20200806_333_loerovel_tamadhat_az_uj_vw_golf_r","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4421709f-7461-4b8f-943c-92eebf042bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ea06c4-ff1f-46c7-b34c-1d6ee53cab53","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_333_loerovel_tamadhat_az_uj_vw_golf_r","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:01","title":"333 lóerővel érkezhet az új VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Befolyásolhatja az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta Covid-19 betegség lefolyását a más koronavírusok miatti korábbi nátha egy új kutatás szerint.","shortLead":"Befolyásolhatja az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta Covid-19 betegség lefolyását a más koronavírusok miatti korábbi...","id":"20200806_covid_19_koronavirus_natha_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cdc5dd-1029-4899-b7de-43723ce02b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_covid_19_koronavirus_natha_betegseg","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:03","title":"A korábbi nátháktól is függ, milyen lefolyású valakinél a Covid-19","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]