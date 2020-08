Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d6d27b7-0df5-434f-83ad-115c685d1358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre homályos utalások vannak a kormányzat részéről arra, hogy újabb szigorítások várhatóak az ősztől, a döntéseket a kormány a pénteki kormányülésen hozhatja meg, amely éppen a koronavírus-veszély miatt csúszott két napot. Mi azonban nem várunk tovább, olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak, ők milyen lépésekkel akadályoznák a vírus terjedését. A hvg.hu kérdőíve a koronavírus kezeléséről.","shortLead":"Egyelőre homályos utalások vannak a kormányzat részéről arra, hogy újabb szigorítások várhatóak az ősztől, a döntéseket...","id":"20200827_Itt_a_HVG_nagy_Covidkerdoive__On_hogyan_kezelne_a_masodik_hullamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d27b7-0df5-434f-83ad-115c685d1358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60bdf69-51a2-48ce-93fe-79d4d524dfc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Itt_a_HVG_nagy_Covidkerdoive__On_hogyan_kezelne_a_masodik_hullamot","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:10","title":"Ön hogyan kezelné a második hullámot? Most elmondhatja nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jóval értéktelenebb kerettel győzött a Fradi Glasgow-ban, ráadásul kapura is alig lőtt ehhez.","shortLead":"Jóval értéktelenebb kerettel győzött a Fradi Glasgow-ban, ráadásul kapura is alig lőtt ehhez.","id":"20200827_fradi_celtic_bl_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08520aa0-4efa-4bc2-a063-fd34d119d731","keywords":null,"link":"/sport/20200827_fradi_celtic_bl_selejtezo","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:36","title":"A legtöbben a skótok edzőjét hibáztatják a Fradi elleni vereségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak a kancellár ment el a minisztériumba – közölte az innovációs tárca, amely sem az egyetem tulajdoni jogait átvevő alapítvány kuratóriumába, sem annak felügyelőbizottságába nem választotta be azokat, akiket az intézmény vezetése javasolt.","shortLead":"Csak a kancellár ment el a minisztériumba – közölte az innovációs tárca, amely sem az egyetem tulajdoni jogait átvevő...","id":"20200828_szfe_itm_egyeztetes_alapitvany_vidnyanszky_attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120a0e13-780a-4d7d-9ae4-4fdcdd16a4b7","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_szfe_itm_egyeztetes_alapitvany_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:24","title":"ITM: Lemondták az egyeztetést a Színművészeti vezetői és hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5857d056-239d-4e72-9f53-7f58cd5b59ba","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Nagy vihart kavart Pap Norbert kijelentése, miszerint szeptember 8. volna a mohácsi csata évfordulója. Rosszul tette, aki emiatt kidobta a történelemkönyveket, Fodor Pál ugyanis most helyre tette kollégáját. A baki meglehetősen rosszkor jött. FRISSÍTETT","shortLead":"Nagy vihart kavart Pap Norbert kijelentése, miszerint szeptember 8. volna a mohácsi csata évfordulója. Rosszul tette...","id":"20200828_Mikor_volt_a_Mohacsi_csata__egymas_kozt_vitatkoznak_a_torteneszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5857d056-239d-4e72-9f53-7f58cd5b59ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b3d828-0cab-4004-b123-1766b0278237","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Mikor_volt_a_Mohacsi_csata__egymas_kozt_vitatkoznak_a_torteneszek","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:21","title":"Mikor volt a mohácsi csata? – 90 történész adott ki állásfoglalást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Egyes európai országokban már megkezdődött a koronavírus-járvány második hulláma, és Magyarországra is hasonló sors vár. Az egészségügyet azonban nem igazán sikerült felkészíteni.","shortLead":"Egyes európai országokban már megkezdődött a koronavírus-járvány második hulláma, és Magyarországra is hasonló sors...","id":"202035__atvilagitott_egeszsegugy__robbanas_elott__nyunyokizmus__hullamveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31feb9e-b6ed-4454-b7f5-85c3e23b13d1","keywords":null,"link":"/360/202035__atvilagitott_egeszsegugy__robbanas_elott__nyunyokizmus__hullamveres","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:00","title":"Nyakunkon a második hullám, de felkészült erre a magyar egészségügy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos elismerte, hogy nem Járóka Lívia cégébe mentek a támogatásként adott milliók, de szerinte annak egy részét a fideszes politikus férje és a testvére kapta meg fizetésként.","shortLead":"Hadházy Ákos elismerte, hogy nem Járóka Lívia cégébe mentek a támogatásként adott milliók, de szerinte annak egy részét...","id":"20200828_jaroka_livia_hadhazy_akos_labdarugas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7ea597-d589-4912-858d-58c0487f37c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_jaroka_livia_hadhazy_akos_labdarugas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:55","title":"Hadházy szerint Járóka családjához mentek egy államilag támogatott program milliói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e156f4-c5d0-4922-8c8c-0e39bbed4164","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális asszisztensek nemcsak a mobilokon hasznosíthatók, bizonyos hotelszolgáltatásokat is rájuk lehet bízni – véli a Google. Az ötlet elméletben vírusos időkben is működhet, a gép pedig csak addig tárolja a szavakat, ameddig kell.","shortLead":"A digitális asszisztensek nemcsak a mobilokon hasznosíthatók, bizonyos hotelszolgáltatásokat is rájuk lehet bízni –...","id":"20200828_Egy_kicsit_ijeszto_hogyan_tenne_biztonsagosabba_a_hoteleket_a_Google_jarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53e156f4-c5d0-4922-8c8c-0e39bbed4164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1031d91-810e-48ee-8806-c19fe84e8b5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_Egy_kicsit_ijeszto_hogyan_tenne_biztonsagosabba_a_hoteleket_a_Google_jarvany_idejen","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:36","title":"Egy kicsit ijesztő, hogyan tenné biztonságosabbá a hoteleket a Google járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523e2701-41d7-4393-9f0a-8c99f7edfc43","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindeddig csak férfiak és kitalált női figurák kaptak emlékművet.","shortLead":"Mindeddig csak férfiak és kitalált női figurák kaptak emlékművet.","id":"20200827_2020ig_kellett_varni_hogy_letezo_noi_tortenelmi_szemelyiseg_kapjon_szobrot_a_Central_Parkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=523e2701-41d7-4393-9f0a-8c99f7edfc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742b010e-cc30-4b8f-83b2-892e8ed1aa90","keywords":null,"link":"/elet/20200827_2020ig_kellett_varni_hogy_letezo_noi_tortenelmi_szemelyiseg_kapjon_szobrot_a_Central_Parkban","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:22","title":"2020-ig kellett várni, hogy létező női történelmi személyiség kapjon szobrot a Central Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]