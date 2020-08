Elmarad a Vígszínházban a Pál utcai fiúk ma esti előadása – jelentették be a színház vezetői, s hozzátették, a darabot járványügyi okok miatt nem játsszák. A közlemény szerint a Vígszínházban és a Pesti Színházban szeptember 4-éig nem lehet előadást tartani.

A második hullámra készül a világ, miután számos országban újra megemelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. A 2019 végén kitört világjárvány már eddig is több százezer beteg halálát okozta, a gazdasági károk pedig felbecsülhetetlenek. Igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat, tartsanak velünk, olvassák cikksorozatunkat.

„A Vígszínház sajnálattal tájékoztatja nézőit, hogy a ma tudomásunkra jutott információk alapján, az esti A Pál utcai fiúk című előadás járványügyi okok miatt elmarad. Továbbá a járványügyi hatóságok döntése alapján a Vígszínházban és a Pesti Színházban szeptember 4-ig meghirdetett előadásainkat is kénytelenek vagyunk elhalasztani” – áll a hivatalos közleményben.

AA közlemény szerint A Pál utcai fiúk szereplőit és technikai stábját leteszteltették és a teszt során az 56 mintavételből egy külsős, jelenleg tünetmentes, fiatal művész PCR tesztje pozitív lett.

„Nagyon vártuk a kezdést, éreztük a közönség várakozását is, hiszen fél éves szünet után a mai napon indítottuk volna az évadot. De a legfontosabb a biztonság! A Vígszínház és a Pesti Színház nagy befogadóképessége miatt nagyobb rajtunk a felelősség is, ennek értelmében dolgoztuk ki biztonsági protokollunkat” – hangsúlyozták a színház vezetői.

.

Az előadások pótlásának időpontját a későbbiekben hozzák nyilvánosságra, a nézők pedig eldönthetik, hogy megfelel-e számukra az új időpont, átcserélik azt, vagy a jegyek árának visszatérítését kérik.

A jegykezelésre online is lehetőséget biztosítanak, ha elküldik jegyüket a [email protected] e-mail címre szeptember 30-ig.