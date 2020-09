Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c4c8a90-f12a-4d37-99b9-b757f558476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosan nő a koronavírusos emberek száma Magyarországon, pénteken 718 új fertőzöttet jelentettek be. Orbán Viktor miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, az emberek azt akarják, hogy az ország működjön, vagyis általános zárás nem lesz, az iskolák esetében sem. A kormány úgy döntött, hatósági árassá teszi a teszteket. Közben a Színművészeti miatt is egyre nagyobb a tiltakozás, a problémát a kormány tolja el magától. A részletek elmagyarázását Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterre bízta. Élőben a kormányinfóról.","shortLead":"Folyamatosan nő a koronavírusos emberek száma Magyarországon, pénteken 718 új fertőzöttet jelentettek be. Orbán Viktor...","id":"20200911_Gulyas_reszletezheti_Orban_haditervet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c4c8a90-f12a-4d37-99b9-b757f558476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1b2391-c135-4493-ae30-d4745a09019a","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Gulyas_reszletezheti_Orban_haditervet","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:50","title":"Gulyás: A kormány egyelőre nem tervez másik Színművészetit - élőben a kormányinfóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok közben megerősítették az orosz ellenzéki vezető védelmét, mert újabb támadástól tartanak.","shortLead":"A hatóságok közben megerősítették az orosz ellenzéki vezető védelmét, mert újabb támadástól tartanak.","id":"20200910_alekszej_navalnij_novicsok_idegmereg_mergezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081c5725-c500-4c13-9035-4850b35fa9dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_alekszej_navalnij_novicsok_idegmereg_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:27","title":"Navalnij egyre jobban van, az emlékei is visszatérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c392536-492f-464b-8bdf-c077eacd59b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok nyugati partvidékén továbbra is komoly gondot okoznak a szárazság miatt kialakuló futótüzek. Részben ezért, részben pedig az úgynevezett Rayleigh-szórás miatt Oregon államban skarlátvörös lett az ég.","shortLead":"Az Egyesült Államok nyugati partvidékén továbbra is komoly gondot okoznak a szárazság miatt kialakuló futótüzek...","id":"20200910_rayleigh_szoras_oregon_erdotuz_fenyszoras_reszecske","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c392536-492f-464b-8bdf-c077eacd59b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3456136-9c9e-4deb-bd53-f5a213454538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_rayleigh_szoras_oregon_erdotuz_fenyszoras_reszecske","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:33","title":"Mintha eljött volna a vég: Amerika egyik államában skarlátvörös lett az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","shortLead":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","id":"20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b707918-ca71-4c17-a21b-293f1806eba8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:03","title":"Vigyázzon, windowsos témákkal is lehet már jelszavakat lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84f58dd-0692-43f2-9bd4-2f1a8878bd72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyedi támogatás révén hét önkormányzat jutott pénzhez. A legtöbbet Esztergom kapta.","shortLead":"Az egyedi támogatás révén hét önkormányzat jutott pénzhez. A legtöbbet Esztergom kapta.","id":"20200911_vissza_nem_teritendo_tamogatas_esztergom_kormany_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b84f58dd-0692-43f2-9bd4-2f1a8878bd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f08b44-012a-4db2-aca5-a51eb484212f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_vissza_nem_teritendo_tamogatas_esztergom_kormany_onkormanyzat","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:41","title":"A kormány kérelem és pályázat nélkül osztott ki 354 millió forintot egyes önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős betegek többsége teljesen tünetmentes, néhányan pedig enyhe tüneteket mutatnak.","shortLead":"Az idős betegek többsége teljesen tünetmentes, néhányan pedig enyhe tüneteket mutatnak.","id":"20200911_kamaraerdei_uti_idosek_itthona_idosotthon_fertozott_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b898a1-4920-46f8-be34-7d502022354a","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_kamaraerdei_uti_idosek_itthona_idosotthon_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 11. 05:16","title":"29 fertőzött a Kamaraerdei úti idősotthonban, egy beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d134ba-0b6d-4f4a-823d-923968d8251a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemsokára bemutathatja az LG az úgynevezett Project Explorer kezdeményezés első darabját, különleges „szárnyas” telefonját, ami valóban egyedülállónak mondható a jelenlegi eszközpalettán. ","shortLead":"Nemsokára bemutathatja az LG az úgynevezett Project Explorer kezdeményezés első darabját, különleges „szárnyas”...","id":"20200910_lg_t_alaku_telefonja_lg_wing_bemutato_szeptember_14","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d134ba-0b6d-4f4a-823d-923968d8251a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c255aff0-9eee-4030-a6aa-f02ebda1f801","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_lg_t_alaku_telefonja_lg_wing_bemutato_szeptember_14","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:03","title":"Megerősítette az LG: napokon belül megérkezik különleges, szárnyas telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb60fd4f-77fd-4bac-b642-de8c939ce2c1","c_author":"T. S. ","category":"kultura","description":"A jövő év tavaszára halasztották a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) őszre tervezett tárlatát, amelyen a Seuso-kinccsel együtt láthatjuk majd több rangos európai múzeum késő római kori ezüstkészleteinek tárgyait.","shortLead":"A jövő év tavaszára halasztották a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) őszre tervezett tárlatát, amelyen a Seuso-kinccsel...","id":"20200909_Atutemeztek_a_nemzetkozi_Seusokiallitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb60fd4f-77fd-4bac-b642-de8c939ce2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570be374-71eb-41b4-8b94-264f789970d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_Atutemeztek_a_nemzetkozi_Seusokiallitast","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:47","title":"Átütemezték a 400 milliós nemzetközi Seuso-kiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]