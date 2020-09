Sztrájkköveteléseket nyújtottak be a kormánynak a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) dolgozói szerdán – jelentették be csütörtöki sajtótájékoztatójukon. Álláspontjuk szerint az új alapítványi fenntartó alapítói okirata, illetve szervezeti és működési szabályzata a munkavállalók érdekeit is sérti, ezért a dolgozók munkabeszüntetéssel csatlakoznak a tiltakozáshoz.

Követeléseiket öt pontban foglalták össze:

Garantálják az alkotás, az oktatás és az egyetem szabadságát!

Állítsák vissza a szenátus modellváltás előtti jogköreit!

Az egyetem belső működését önrendelkező, demokratikus úton, a szenátuson keresztül az egyetemi közösség határozhassa meg!

Az egyetem rektorát, intézetvezetőit, osztályvezetőit demokratikus úton, a szenátusi képviseleten keresztül az egyetemi közösség választhassa meg!

Garantálják, hogy nem csökkentik az egyetem pénzügyi forrásait!

Elhangzott az is, hogy már az első napon 85-en csatlakoztak a kezdeményezéshez. A kormánnyal való tárgyalásokra sztrájkbizottságot delegálnak, és mennyiben nem járnak eredménnyel,

szeptember 21-től határozatlan ideig sztrájkba lépnek.

Az SZFE egyetemfoglaló hallgatói ezzel párhuzamosan az Innovációs és Technológiai Minisztériumot vezető Palkovics Lászlónak küldtek levelet. Ebben a minisztertől, mint a Színház- és Filmművészeti Alapítvány fenntartói jogainak gyakorlójától kérik, hogy szólítsa fel lemondásra az alapítvány kuratóriumát, amelyet Vidnyánszky Attila vezet.