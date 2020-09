Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt a kórház is megerősítette, de szerintük kizárt, hogy a dolgozók átadták volna a betegeknek a fertőzést.","shortLead":"A hírt a kórház is megerősítette, de szerintük kizárt, hogy a dolgozók átadták volna a betegeknek a fertőzést.","id":"20200916_koronavirus_magyar_onkologiai_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d00b34-d797-47cb-81e8-ccc106526913","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koronavirus_magyar_onkologiai_intezet","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:08","title":"15 egészségügyi dolgozó koronavírusos az Országos Onkológiai Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791f4265-2cdd-4910-b186-d0941f554ee3","c_author":"Csányi Nikolett-Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nemcsak a tatárjárás borzalmait, hanem az Árpád-kori Magyarországról alkotott képünket is újraírják azok a régészeti leletek, amelyekre tíz évvel ezelőtt, szinte véletlenül bukkantak a bugaci pusztában. Az erdő egyik sarka lemeztelenített, kivégzett gyermekek csontvázait, a másik egy hihetetlenül gazdag középkori monostor és a köré épült város nyomait rejti. Az ő sorsukról, a település virágkoráról és az ásatásról Rosta Szabolcs, a kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója beszélt a hvg.hu-nak.","shortLead":"Nemcsak a tatárjárás borzalmait, hanem az Árpád-kori Magyarországról alkotott képünket is újraírják azok a régészeti...","id":"20200915_kozepkor_tatarjaras_monostor_bugac_regeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=791f4265-2cdd-4910-b186-d0941f554ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454a41ba-a0fe-4234-9427-1c05df07a8e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_kozepkor_tatarjaras_monostor_bugac_regeszet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:00","title":"Középkori gyilkosságok és egy elfeledett monostor nyomait rejti a bugaci puszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff4a947-acf2-4853-930f-d0160936c5e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lelkes ufóhívő a Google Earth-öt használva furcsa objektumra lett figyelmes Grönland nehezen megközelíthető részén. A szkeptikusok nem hisznek neki.","shortLead":"Egy lelkes ufóhívő a Google Earth-öt használva furcsa objektumra lett figyelmes Grönland nehezen megközelíthető részén...","id":"20200916_ufokutatas_ufohivo_gronland_kemrepulo_elon_musk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cff4a947-acf2-4853-930f-d0160936c5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9743325c-27f7-4089-92df-45f6c2729150","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_ufokutatas_ufohivo_gronland_kemrepulo_elon_musk","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:03","title":"Valami különösre bukkantak a NASA grönlandi felvételein, Elon Muskkal nézetnék meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9b30e0-0cbb-4a5d-ab4e-8735b8557234","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványos videón mutatták meg az autó egyik legérdekesebb képességét.","shortLead":"Látványos videón mutatták meg az autó egyik legérdekesebb képességét.","id":"20200915_A_rakjarast_is_tudni_fogja_az_elektromos_autokent_visszatero_Hummer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9b30e0-0cbb-4a5d-ab4e-8735b8557234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f43dd33-d37c-4813-9ca4-f37c08c6a731","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_A_rakjarast_is_tudni_fogja_az_elektromos_autokent_visszatero_Hummer","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:45","title":"A rákjárást is tudni fogja az elektromos autóként visszatérő Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Akár 33 fok is lehet.","shortLead":"Akár 33 fok is lehet.","id":"20200916_idojaras_meteorologia_meleg_fordulat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d3bf5b-367e-4e55-adaf-85c2ccecaae3","keywords":null,"link":"/idojaras/20200916_idojaras_meteorologia_meleg_fordulat","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:15","title":"Újabb kánikulai nap vár ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hosszú évek óta már Budapesten sem használják azokat a gyaloglást és kerékpározást egyszerre lehetetlenné tévő megoldásokat, amelyekkel a városvezetés most visszaállítja a 2x2 sávos gépjárműforgalmat a pesti Nagykörút déli részén. Ez nem véletlen.","shortLead":"Hosszú évek óta már Budapesten sem használják azokat a gyaloglást és kerékpározást egyszerre lehetetlenné tévő...","id":"20200916_Kerekparosbarat_Nagykorut_itt_ver_fog_folyni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b89735-ef79-4ed0-a07d-ec64a038bb65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Kerekparosbarat_Nagykorut_itt_ver_fog_folyni","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:30","title":"Az új nagykörúti rend nem kerékpárosbarát, nem is gyalogosbarát, viszont balesetveszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c505bfdf-4e08-41eb-9383-1675962edcb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem dolgozói a jövő hétfőn lépnek sztrájkba, ha addig nem teljesülnek a követeléseik. ","shortLead":"Az egyetem dolgozói a jövő hétfőn lépnek sztrájkba, ha addig nem teljesülnek a követeléseik. ","id":"20200915_pdsz_szfe_sztrajk_kovetelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c505bfdf-4e08-41eb-9383-1675962edcb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fd50a5-0929-405a-9a05-32a1dee95b6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_pdsz_szfe_sztrajk_kovetelesek","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:18","title":"Csatlakozik a színművészetisek sztrájkjához a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával indított nyomozást.","shortLead":"A rendőrség közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával indított nyomozást.","id":"20200915_tanuskodnia_kell_a_budakeszi_3ds_zebra_keszitojenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aecb40-b524-4a91-b141-23d63cc3863b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_tanuskodnia_kell_a_budakeszi_3ds_zebra_keszitojenek","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:59","title":"Tanúskodnia kell a budakeszi 3D-s zebra készítőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]