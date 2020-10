Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A győri megyéspüspök a keresztény orvosokat megkímélné attól, hogy abortuszt végezzenek. A Magyar Hírlapnak adott interjúban beszélt arról is, hogy a járvány idején nem szeretnénk a templomokat bezárni.","shortLead":"A győri megyéspüspök a keresztény orvosokat megkímélné attól, hogy abortuszt végezzenek. A Magyar Hírlapnak adott...","id":"20201017_Veres_Andras_A_lombikprogramot_teljesen_ki_kellene_iktatni_a_gyakorlatbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e036a1-8703-4a79-939b-69a3c47d5c78","keywords":null,"link":"/elet/20201017_Veres_Andras_A_lombikprogramot_teljesen_ki_kellene_iktatni_a_gyakorlatbol","timestamp":"2020. október. 17. 09:00","title":"Veres András: A lombikprogramot teljesen ki kellene iktatni a gyakorlatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután megvédték egyetemüket az SZFE diákjai és tanárai, hétfőn ellentámadásba mennek át: az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Palkovics László tárcája előtt fognak tüntetni.","shortLead":"Miután megvédték egyetemüket az SZFE diákjai és tanárai, hétfőn ellentámadásba mennek át: az Innovációs és Technológiai...","id":"20201017_Hetfon_Palkovics_hivatala_elott_folytatjak_a_tiltakozast_az_SZFEsek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bc694b-5859-4d5f-8553-23196aa5ca24","keywords":null,"link":"/kultura/20201017_Hetfon_Palkovics_hivatala_elott_folytatjak_a_tiltakozast_az_SZFEsek","timestamp":"2020. október. 17. 20:37","title":"Hétfőn Palkovics hivatala előtt folytatják a tiltakozást a színművészetisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66be8f84-f15d-4ea8-aecf-9974a88a440d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken este hat órakor sajtótájékoztatót tartottak a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói, miután Szarka Gábor kancellár bejelentette, hogy előrébb hozták az őszi szünetet, így péntek estig mindenkinek el kell hagynia az egyetem épületeit. A hallgatók közölték: a blokádot megerősítették, és amíg az autonómiát nem garantálják, fenn is tartják. ","shortLead":"Pénteken este hat órakor sajtótájékoztatót tartottak a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói, miután Szarka Gábor...","id":"20201016_SZFE_blokad_Vas_utca_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66be8f84-f15d-4ea8-aecf-9974a88a440d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a865fd-8e70-4dda-ae9f-0c4bc5a13eac","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_SZFE_blokad_Vas_utca_percrol_percre","timestamp":"2020. október. 16. 17:45","title":"Fennmarad a blokád az SZFE-n, a hallgatók visszafoglalták az Ódry Színpadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f1098-7756-4228-ade8-b167fda2c1ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos arra figyelmeztet, hogy még legalább annyi van előttünk, mint mögöttünk.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos arra figyelmeztet, hogy még legalább annyi van előttünk, mint mögöttünk.","id":"20201018_Muller_Cecilia_nem_szabad_belefaradnunk_a_jarvanyba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931f1098-7756-4228-ade8-b167fda2c1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7ae68f-8cd3-44e2-b093-bfdda021b82e","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Muller_Cecilia_nem_szabad_belefaradnunk_a_jarvanyba","timestamp":"2020. október. 18. 08:59","title":"Müller Cecília: Nem szabad belefáradnunk a járványba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f16d2d-eabe-4563-b2b3-099038c77989","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"940 lóerővel már máshogy kell bánni, egy sima szoftver nem elég, hogy életben maradjon a motor. ","shortLead":"940 lóerővel már máshogy kell bánni, egy sima szoftver nem elég, hogy életben maradjon a motor. ","id":"20201015_Nem_nagyon_van_ennel_brutalisabb_Mercedes_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9f16d2d-eabe-4563-b2b3-099038c77989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a6f4d8-0fe2-4866-bc84-ce6c291775bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Nem_nagyon_van_ennel_brutalisabb_Mercedes_most","timestamp":"2020. október. 16. 12:20","title":"Nem nagyon van ennél brutálisabb Mercedes most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az örmény védelmi miniszter azeri rakétatámadásokról és ágyúzásokról számolt be.","shortLead":"Az örmény védelmi miniszter azeri rakétatámadásokról és ágyúzásokról számolt be.","id":"20201018_HegyiKarabah_A_felek_maris_a_tuzszunet_megsertesevel_vadoljak_egymast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbe4eae-4cfb-45c7-a1b4-97303ba1e3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_HegyiKarabah_A_felek_maris_a_tuzszunet_megsertesevel_vadoljak_egymast","timestamp":"2020. október. 18. 09:59","title":"Hegyi-Karabah: A felek máris a tűzszünet megsértésével vádolják egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit gazdaság hivatalosan is recesszióban van, és a koronavírus is megtépázta a GDP-t.","shortLead":"A brit gazdaság hivatalosan is recesszióban van, és a koronavírus is megtépázta a GDP-t.","id":"20201017_Nyogi_a_Brexitet_London_leminositette_NagyBritanniat_a_Moodys","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b76782-2e98-41dc-9805-4907bd7b7fcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201017_Nyogi_a_Brexitet_London_leminositette_NagyBritanniat_a_Moodys","timestamp":"2020. október. 17. 08:01","title":"Nyögi a Brexitet London: leminősítette Nagy-Britanniát a Moody's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93a9f5e-cef2-4422-86b2-2044d3e71f59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alexander Schallenbergnek nincsenek tünetei. Elővigyázatosságból szombaton az összes osztrák kormánytagon elvégzik a koronavírus-tesztet.

","shortLead":"Alexander Schallenbergnek nincsenek tünetei. Elővigyázatosságból szombaton az összes osztrák kormánytagon elvégzik...","id":"20201017_Feltehetoen_ott_fertozodott_meg_az_osztrak_kulugyminiszter_ahol_Szijjarto_Peter_is_jart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f93a9f5e-cef2-4422-86b2-2044d3e71f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73175768-6363-40ce-962f-75360befeaed","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Feltehetoen_ott_fertozodott_meg_az_osztrak_kulugyminiszter_ahol_Szijjarto_Peter_is_jart","timestamp":"2020. október. 17. 13:24","title":"„Feltehetően” ott fertőződött meg az osztrák külügyminiszter, ahol Szijjártó Péter is járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]