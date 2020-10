Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9581dc7-b4bb-4139-b600-f85aa66be518","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan százezrek használhatják Budapesten a Vodafone 5G szolgáltatását – közölte szerdán a vállalat, amely lefedettsége bővítésére készül, hogy a főváros teljes területén elérhető legyen az új generációs adatkapcsolat.","shortLead":"Hamarosan százezrek használhatják Budapesten a Vodafone 5G szolgáltatását – közölte szerdán a vállalat, amely...","id":"20201014_vodafone_5g_lefedettseg_budapest_bme_tesztlabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9581dc7-b4bb-4139-b600-f85aa66be518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc8c90d-13f1-49b6-995f-246449e913e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_vodafone_5g_lefedettseg_budapest_bme_tesztlabor","timestamp":"2020. október. 14. 13:08","title":"Jön a teljes 5G-lefedettség Budapesten, a Vodafone közel 200 bázisállomást kapcsol be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8a91f0-3b79-45fd-9fef-4848d1d39252","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201014_Marabu_Feknyuz_Orban_es_az_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8a91f0-3b79-45fd-9fef-4848d1d39252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf1858-f7d0-4650-aa46-f40159cfedf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_Marabu_Feknyuz_Orban_es_az_orvosok","timestamp":"2020. október. 14. 15:57","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van olyan ország, ahol 600 százalékkal nőtt a drága alkatrészek lopási statisztikája. ","shortLead":"Van olyan ország, ahol 600 százalékkal nőtt a drága alkatrészek lopási statisztikája. ","id":"20201013_Miert_lett_a_katalizatorlopas_ennyire_nepszeru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2850d6-61cb-4184-af4b-52f3b65b2bc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Miert_lett_a_katalizatorlopas_ennyire_nepszeru","timestamp":"2020. október. 15. 10:23","title":"Miért lett a katalizátorlopás ennyire népszerű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d24d6b9-4050-4715-89f1-1001709004cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A pénz nem az az egyszerű ösztönző erő, amelynek a többségünk feltételezi – mutatott rá Dan Ariely viselkedéskutató közgazdász. Amikor mások elismerik a munkára fordított erőfeszítésünket, hajlandók vagyunk még keményebben, jobban és akár kevesebb pénzért is dolgozni. Ha viszont nem érkezik pozitív visszajelzés, akkor motivációnk elpárolog.","shortLead":"A pénz nem az az egyszerű ösztönző erő, amelynek a többségünk feltételezi – mutatott rá Dan Ariely viselkedéskutató...","id":"20201014_Mennyire_motival_a_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d24d6b9-4050-4715-89f1-1001709004cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19929b81-e9ab-44c5-9175-209f7ecd12cb","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201014_Mennyire_motival_a_penz","timestamp":"2020. október. 14. 19:15","title":"Mennyire motivál a pénz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kína rendet vág az egzotikus húsok piacán.","shortLead":"Kína rendet vág az egzotikus húsok piacán.","id":"20201016_A_sundisznosultet_is_kicsinalja_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35725590-e48b-4cf3-95a0-02f28d6055be","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_A_sundisznosultet_is_kicsinalja_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 16. 11:37","title":"A sünsültet is kicsinálja a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f757bed1-807d-4a1c-baf8-7c51b746c19e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízéves rekordot döntött a PC-eladások száma, a kényszerű otthon maradás igencsak kedvezett ennek a szegmensnek – derül ki egy friss felmérésből.","shortLead":"Tízéves rekordot döntött a PC-eladások száma, a kényszerű otthon maradás igencsak kedvezett ennek a szegmensnek – derül...","id":"20201015_pc_gyartok_sorrendje_pc_piac_2020q3_canalys","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f757bed1-807d-4a1c-baf8-7c51b746c19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dd5aa4-dc05-4de2-b58e-2ad77f310126","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_pc_gyartok_sorrendje_pc_piac_2020q3_canalys","timestamp":"2020. október. 15. 09:03","title":"Melyik gyártók számítógépeit veszik most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnökének egy kollégája koronavírusos lett, így elővigyázatosságból karanténba vonult.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökének egy kollégája koronavírusos lett, így elővigyázatosságból karanténba vonult.","id":"20201015_Ursula_von_der_Leyen_eu_csucs_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad5ebd0-a38a-4f2b-bda8-f34e92138029","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Ursula_von_der_Leyen_eu_csucs_karanten","timestamp":"2020. október. 15. 17:35","title":"Ursula von der Leyen elhagyta az EU-csúcsot és karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5839a0-84eb-4f10-a5f9-6eb2e8b8cc9e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Index tartalomfejlesztési igazgatója korábban több nagyvállalatnál is részt vett a brandstratégia kialakításában, és a színművészeti egyetemen is tanított.","shortLead":"Az Index tartalomfejlesztési igazgatója korábban több nagyvállalatnál is részt vett a brandstratégia kialakításában, és...","id":"20201015_RTL_Index_Szabo_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d5839a0-84eb-4f10-a5f9-6eb2e8b8cc9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc24d8d-5503-4b80-b153-b5fb0200e9bd","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_RTL_Index_Szabo_Zoltan","timestamp":"2020. október. 15. 12:57","title":"Az RTL-nél folytatja az Indextől távozó Szabó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]