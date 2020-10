Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rádió által használt frekvenciára kiírt pályázatot a héten elfogadta a testület.","shortLead":"A rádió által használt frekvenciára kiírt pályázatot a héten elfogadta a testület.","id":"20201012_Klubradio_frekvencia_Mediatanacs_karteritesi_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0289903-90f9-48d6-904b-91e519f402f9","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_Klubradio_frekvencia_Mediatanacs_karteritesi_per","timestamp":"2020. október. 12. 18:40","title":"Elbukta a pert a Klubrádió a Médiatanáccsal szemben, több tízmilliót fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032f43be-118d-434c-a180-5de3a3764391","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Siker koronázta egy youtuber eszement kísérletét: Equalo krumplikat kötött össze, hogy egy számológépen fusson a legendás FPS, a Doom.","shortLead":"Siker koronázta egy youtuber eszement kísérletét: Equalo krumplikat kötött össze, hogy egy számológépen fusson...","id":"20201013_doom_szamologep_krumpli_equalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=032f43be-118d-434c-a180-5de3a3764391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7eac56e-9a41-41a7-9249-13e85b48e3b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_doom_szamologep_krumpli_equalo","timestamp":"2020. október. 13. 13:03","title":"Tudja, hány krumpli kell a Doom indításához? 770","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte pontosan ugyanott tartott a magyar ipar idén augusztusban, mint egy évvel korábban, és már a járvány előtti szint sincs messze.","shortLead":"Szinte pontosan ugyanott tartott a magyar ipar idén augusztusban, mint egy évvel korábban, és már a járvány előtti...","id":"20201013_ipar_termeles_ksh_auto_gyarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100b0224-0006-46ff-a071-8f0a3532fccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_ipar_termeles_ksh_auto_gyarak","timestamp":"2020. október. 13. 09:00","title":"Munkába álltak az autógyárak dolgozói, és majdnem a februári szintre visszahozták a magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tanárok közleményben visszautasították az új vezetés által megfogalmazott vádat, miszerint a \"tanköztársaság\" rossz hatással lett volna az egyetem belső működésére.","shortLead":"A tanárok közleményben visszautasították az új vezetés által megfogalmazott vádat, miszerint a \"tanköztársaság\" rossz...","id":"20201013_SZFEoktatok_Az_uj_vezetes_sulyos_fenyegetesekkel_kommunikal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5b99fe-1526-4b16-abf5-d25468327966","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_SZFEoktatok_Az_uj_vezetes_sulyos_fenyegetesekkel_kommunikal","timestamp":"2020. október. 13. 21:21","title":"SZFE-oktatók: Az új vezetés súlyos fenyegetésekkel kommunikál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Emmi szerint vélhetően a készlet fele fog csak elfogyni.","shortLead":"Az Emmi szerint vélhetően a készlet fele fog csak elfogyni.","id":"20201012_13_millio_influenza_elleni_oltoanyag_all_rendelkezesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f48f90-ba1f-45e6-9610-c137dee9b365","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_13_millio_influenza_elleni_oltoanyag_all_rendelkezesre","timestamp":"2020. október. 12. 19:40","title":"1,3 millió influenza elleni oltóanyag áll rendelkezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39493d8e-779a-4f11-a478-4aa9aeae634e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Tóth Barnabás, Zomborácz Virág, Pacskovszki József és Eperjes Károly pályázata nyert a Nemzeti Filmintézet pályázatán. Hét nagyköltségvetésű tévéfilm kapott összesen 1,77 milliárd forintot.\r

\r

","shortLead":"Többek között Tóth Barnabás, Zomborácz Virág, Pacskovszki József és Eperjes Károly pályázata nyert a Nemzeti...","id":"20201013_Eperjes_Karoly_nyert_a_tevefilmgyartasi_tamogatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39493d8e-779a-4f11-a478-4aa9aeae634e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb827ec8-93b9-40cb-85ab-9ae28b34f413","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_Eperjes_Karoly_nyert_a_tevefilmgyartasi_tamogatast","timestamp":"2020. október. 13. 16:09","title":"Eperjes Károly is nyert pénzt tévéfilm gyártásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbb2f0e-ad49-4f41-bb02-e2479e32d52d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közel kétszer annyival eshet vissza a magyar GDP idén, mint a legutóbbi előrejelzés szerint – áll az IMF most kiadott prognózisában. A világ gazdasága a gyors és hatékony válságkezelésnek köszönhetően egyelőre úgy tűnik, hogy megúszhatja a 2008-ashoz hasonló pénzügyi katasztrófát.","shortLead":"Közel kétszer annyival eshet vissza a magyar GDP idén, mint a legutóbbi előrejelzés szerint – áll az IMF most kiadott...","id":"20201013_IMF_elorejelzes_gdp_recesszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dbb2f0e-ad49-4f41-bb02-e2479e32d52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b55fc7-45c3-44a9-b38e-aeafe32d2e67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_IMF_elorejelzes_gdp_recesszio","timestamp":"2020. október. 13. 14:37","title":"IMF: Jóval nagyobb lehet a magyar visszaesés, mint ahogy eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezd összeállni az Artemis-misszió, amely a Hold újabb meghódítását célozza. A lépés fontos: az égitestről indulhatnak majd az első űrhajósok a Mars felé. Ehhez azonban be kell tartani néhány szabályt.","shortLead":"Kezd összeállni az Artemis-misszió, amely a Hold újabb meghódítását célozza. A lépés fontos: az égitestről indulhatnak...","id":"20201014_hold_apollo_11_artemis_misszio_szemeteles_haboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791bed88-e0c5-4ae7-8c6d-72dbe456d4cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_hold_apollo_11_artemis_misszio_szemeteles_haboru","timestamp":"2020. október. 14. 12:33","title":"Kiadta a parancsot a NASA: a Holdon nincs háború, és a szemetelés is tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]