Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8377cbb-8c79-467c-9363-5030d3e02f10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Oscar-díjra jelölt filmet is bemutatnak az idei Lengyel Filmtavaszon, amit a járvány miatt most rendeznek meg, de csak online. A nézők így a saját foteljeikből élvezhetik a kortárs lengyel filmművészet legújabb alkotásait.","shortLead":"Oscar-díjra jelölt filmet is bemutatnak az idei Lengyel Filmtavaszon, amit a járvány miatt most rendeznek meg, de csak...","id":"202042_film__otthoni_fotelbol_lengyel_filmtavasz__osszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8377cbb-8c79-467c-9363-5030d3e02f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ce572d-6355-4ee3-a1aa-65331e91e7d2","keywords":null,"link":"/360/202042_film__otthoni_fotelbol_lengyel_filmtavasz__osszel","timestamp":"2020. október. 17. 13:40","title":"Maszk nélkül is megnézheti a legsikeresebb lengyel filmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718044d0-ad34-4ee6-ac43-790dbbb2e17e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jacinda Ardern magabiztos győzelmet aratott.","shortLead":"Jacinda Ardern magabiztos győzelmet aratott.","id":"20201017_Ertekeltek_a_jarvanykezelest_ujravalasztottak_az_ujzelandi_miniszterelnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=718044d0-ad34-4ee6-ac43-790dbbb2e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4ff89c-ab0d-4a98-8fb5-33048c8f2b47","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Ertekeltek_a_jarvanykezelest_ujravalasztottak_az_ujzelandi_miniszterelnokot","timestamp":"2020. október. 17. 11:59","title":"Értékelték a járványkezelést: újraválasztották az új-zélandi miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színművészetis hallgatók felvonulásához időzítik a tiltakozást.","shortLead":"A színművészetis hallgatók felvonulásához időzítik a tiltakozást.","id":"20201017_Autos_blokadra_keszul_Szel_Bernadett_oktober_23an","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9fcf7b-8b31-4d92-8407-53ac22e47563","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Autos_blokadra_keszul_Szel_Bernadett_oktober_23an","timestamp":"2020. október. 17. 10:40","title":"Autós blokádra készül Szél és Hadházy október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac45fc8-afa7-46d7-9f9b-673a79a6eb32","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon mennyire eldöntött kérdés születésünkkor, hogy optimista vagy pesszimista ember lesz-e belőlünk? Jó hír, hogy ha erősen akarjuk és teszünk érte, pesszimizmusunk megszelídíthető.","shortLead":"Vajon mennyire eldöntött kérdés születésünkkor, hogy optimista vagy pesszimista ember lesz-e belőlünk? Jó hír, hogy ha...","id":"20201018_Bantja_hogy_pesszimista_Gyakorlassal_optimistabb_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ac45fc8-afa7-46d7-9f9b-673a79a6eb32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b03735-d75d-4d8e-9ee0-32cf4b19fa99","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201018_Bantja_hogy_pesszimista_Gyakorlassal_optimistabb_lehet","timestamp":"2020. október. 18. 20:15","title":"Bántja, hogy pesszimista? Ne legyen negatív, gyakorlással optimistább lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1025b817-540d-492e-b628-526f27731182","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem kétszer olyan gyorsan nőtt Kelet-Közép-Európában a digitális gazdaság a pandémia első öt hónapjában, mint az elmúlt két évben – olvasható a McKinsey legfrissebb elemzésében. A globális tanácsadó cég adatai szerint 2020 januárja és májusa között a térségben több mint 14 százalékos növekedési ütemet mutatott fel a digitális gazdaság, megközelítve a 2019-es egész éves bővülés mértékét.","shortLead":"Majdnem kétszer olyan gyorsan nőtt Kelet-Közép-Európában a digitális gazdaság a pandémia első öt hónapjában, mint...","id":"20201017_Minden_korabbinal_gyorsabban_terjed_a_digitalizacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1025b817-540d-492e-b628-526f27731182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e41a9dc-7bb2-4337-bbdb-bc29fac98a86","keywords":null,"link":"/kkv/20201017_Minden_korabbinal_gyorsabban_terjed_a_digitalizacio","timestamp":"2020. október. 17. 16:50","title":"Minden korábbinál gyorsabban terjed a digitalizáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef46c3d6-75fb-4c53-bf85-648c251fb66a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld körül keringő űrszemetet megfigyelő radart avattak fel Koblenz mellett.","shortLead":"A Föld körül keringő űrszemetet megfigyelő radart avattak fel Koblenz mellett.","id":"20201017_gestra_urszemeteszlelo_megfigyelo_radar_nemetorszag_dlr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef46c3d6-75fb-4c53-bf85-648c251fb66a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847f7137-53b8-4a76-a0ef-8fc33631750b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_gestra_urszemeteszlelo_megfigyelo_radar_nemetorszag_dlr","timestamp":"2020. október. 17. 16:03","title":"A németek 2000 km-ig (f)ellátva figyelik majd az űrbéli szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3185f37-c057-4ae5-ac54-edc36dbbe635","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magángyűjtemény három éves előkészítés után vált hivatalossá.","shortLead":"A magángyűjtemény három éves előkészítés után vált hivatalossá.","id":"202042_kali_automotor_muzeum_alombikprogram_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3185f37-c057-4ae5-ac54-edc36dbbe635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3337cb-4c23-417d-93a4-c1130265b58d","keywords":null,"link":"/360/202042_kali_automotor_muzeum_alombikprogram_utan","timestamp":"2020. október. 18. 08:30","title":"Lombikbébiprogram után autómúzeum a Balaton-felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2017f437-9010-44e1-9a6a-1de3f64bc298","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Ismét napirendre került Voltaire életművének átértékelése, miután az eddig is ismert antiszemita és kirekesztő írásai mellett most megtámadták azért is, mert a felvilágosodás filozófusa nemcsak támogatta annak idején a rabszolga-kereskedelmet, hanem még anyagi hasznot is húzott belőle.","shortLead":"Ismét napirendre került Voltaire életművének átértékelése, miután az eddig is ismert antiszemita és kirekesztő írásai...","id":"202042__voltaire_atertekelese__kereskedo_filozofus__meztelen_szobor__megall_azesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2017f437-9010-44e1-9a6a-1de3f64bc298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf7f36f-d5fb-499f-bc2d-d4c27cccaf1a","keywords":null,"link":"/360/202042__voltaire_atertekelese__kereskedo_filozofus__meztelen_szobor__megall_azesz","timestamp":"2020. október. 18. 16:00","title":"Rasszista nézetei miatt Voltaire-t ma már be sem engednék a párizsi szalonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]