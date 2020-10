Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6c13f2c-d3fe-4eca-b4cf-b9973aaaf93d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Október 23. alkalmából a magyar érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kap az Előre budai srácok szerzője, Pier Francesco Pingitore. Az Avanti ragazzi di Buda felhangzott Orbán Viktor egyik olaszországi útján is.\r

\r

","shortLead":"Október 23. alkalmából a magyar érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kap az Előre budai srácok szerzője, Pier...","id":"20201019_Orbannak_is_elenekeltek_az_olasz_56os_dalt_a_szerzo_most_kituntetest_kap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6c13f2c-d3fe-4eca-b4cf-b9973aaaf93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef763a9e-9ae4-4f67-b540-5244d10f7984","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_Orbannak_is_elenekeltek_az_olasz_56os_dalt_a_szerzo_most_kituntetest_kap","timestamp":"2020. október. 19. 13:04","title":"Orbánnak is elénekelték az olasz 56-os dalt, a szerző most kitüntetést kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e390222b-81b6-47c8-8213-e26da5d9a25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy füzesabonyi telephelyen lőttek rá egy kutyára, fél szemére megvakult.","shortLead":"Egy füzesabonyi telephelyen lőttek rá egy kutyára, fél szemére megvakult.","id":"20201020_Puskaval_lotte_ki_egy_kutya_szemet_egy_fuzesabonyi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e390222b-81b6-47c8-8213-e26da5d9a25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1231887d-12b6-4307-9406-78642efa03ce","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Puskaval_lotte_ki_egy_kutya_szemet_egy_fuzesabonyi_ferfi","timestamp":"2020. október. 20. 12:35","title":"Puskával lőtte ki egy kutya szemét egy füzesabonyi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérdéseket tesznek fel ma a parlamenti képviselők a miniszterelnöknek.","shortLead":"Kérdéseket tesznek fel ma a parlamenti képviselők a miniszterelnöknek.","id":"20201019_jakab_peter_krumpli_orban_viktor_fidesz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b8c963-24ec-4f4c-8661-eb9e0342930d","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_jakab_peter_krumpli_orban_viktor_fidesz_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 17:28","title":"Jakab Péter egy zsák krumplit vitt Orbánnak, Kocsis Máté vette el tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8e943f-f9ec-4a17-b6fa-759f78d99889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamara szerint meg kell akadályozni, hogy tömegesen hagyják el az orvosok az állami egészségügyet, ezért változtatni kell az új törvény több pontján.","shortLead":"A kamara szerint meg kell akadályozni, hogy tömegesen hagyják el az orvosok az állami egészségügyet, ezért változtatni...","id":"20201019_Magyar_Orvosi_Kamara_kormany_kompromisszum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8e943f-f9ec-4a17-b6fa-759f78d99889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88b2fd7-1f5b-4e26-ba9a-aa8feba8370c","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Magyar_Orvosi_Kamara_kormany_kompromisszum","timestamp":"2020. október. 19. 17:38","title":"Nyolcpontos kompromisszumot ajánlott fel a Magyar Orvosi Kamara a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Akik a négykomponensű vakcinát akarták beadatni maguknak, azok pórul járnak, gyógyszertárakba sem kerül a Vaxigrip. ","shortLead":"Akik a négykomponensű vakcinát akarták beadatni maguknak, azok pórul járnak, gyógyszertárakba sem kerül a Vaxigrip. ","id":"20201019_gyogyszertar_influenza_oltas_Sanofi_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bc2b49-a26a-46ab-9d95-38255fe13ef6","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_gyogyszertar_influenza_oltas_Sanofi_felvasarlas","timestamp":"2020. október. 19. 15:18","title":"Felvásárolta az állam az egyik influenzaoltás teljes készletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyitva maradnak az iskolák, de korán be kell zárniuk a presszóknak és a bároknak Olaszországban, betiltották a nagyobb vásárokat, de a konferenciákat nem fújják le. Újabb járványügyi korlátozásokat jelentett be az olasz miniszterelnök, de a tavaszihoz hasonló lezárásokra nem készülnek. ","shortLead":"Nyitva maradnak az iskolák, de korán be kell zárniuk a presszóknak és a bároknak Olaszországban, betiltották a nagyobb...","id":"20201019_giuseppe_conte_olaszorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1e0dcc-5401-4473-b9dc-5e252c5c6c83","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_giuseppe_conte_olaszorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 19. 10:19","title":"Újabb korlátozások jönnek Olaszországban, de a lezárásokat mindenképpen elkerülnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42a4a6b-f940-4b81-bbf8-f93201f89c8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak nyomós indokkal hagyhatják el a lakosok az otthonukat.","shortLead":"Csak nyomós indokkal hagyhatják el a lakosok az otthonukat.","id":"20201019_zarlat_bajororszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42a4a6b-f940-4b81-bbf8-f93201f89c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f75960-2b53-4b31-ba87-db9b0bfa312a","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_zarlat_bajororszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 21:59","title":"Zárlatot rendeltek el egy bajor járásban a koronavírus ellenőrizhetetlen terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévéstúdióhoz és a mozgásteremhez tartozó kulcsokat munkáltatói utasításra hivatkozva nem adták át a dolgozók a hallgatóknak.","shortLead":"A tévéstúdióhoz és a mozgásteremhez tartozó kulcsokat munkáltatói utasításra hivatkozva nem adták át a dolgozók...","id":"20201020_szfe_filmes_kepzes_tuntetes_freeszfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4092f40-ce38-4455-9776-54defaa92c2f","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_szfe_filmes_kepzes_tuntetes_freeszfe","timestamp":"2020. október. 20. 17:59","title":"Újabb két teremből zárták ki az SZFE hallgatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]