[{"available":true,"c_guid":"a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2025 márciusára zárul majd le a dél-koreai SK Hynixszel kötött üzlet.","shortLead":"A tervek szerint 2025 márciusára zárul majd le a dél-koreai SK Hynixszel kötött üzlet.","id":"20201020_intel_nand_memoriachip_felvasarlas_sk_hynix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219311af-432f-4f56-b676-bfb3ea23deb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_intel_nand_memoriachip_felvasarlas_sk_hynix","timestamp":"2020. október. 20. 17:03","title":"Óriási üzletet jelentett be az Intel: eladja a NAND-memória részlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még ötvennégy napig érvényesek a diákigazolványok, amelyek eredetileg október 31-én vesztették volna érvényességüket.","shortLead":"Még ötvennégy napig érvényesek a diákigazolványok, amelyek eredetileg október 31-én vesztették volna érvényességüket.","id":"20201020_diakigazolvany_mav_volanbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0b7465-1a68-4d2e-89e1-979e4c6eb70c","keywords":null,"link":"/elet/20201020_diakigazolvany_mav_volanbusz","timestamp":"2020. október. 20. 17:28","title":"December 15-ig fogadják el a lejáró diákigazolványokat a MÁV-nál és a Volánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az idei második negyedévben 6,3 százalékkal lettek olcsóbbak a használt lakások – derül ki az ingatlan.com legfrissebb – saját adatokon és a hivatalos statisztikákon alapuló – elemzéséből. ","shortLead":"Az idei második negyedévben 6,3 százalékkal lettek olcsóbbak a használt lakások – derül ki az ingatlan.com legfrissebb...","id":"20201020_Ot_eve_nem_latott_trend_jelent_meg_a_lakaspiacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02d5c11-ffb5-487c-ae83-537cb99ea356","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201020_Ot_eve_nem_latott_trend_jelent_meg_a_lakaspiacon","timestamp":"2020. október. 20. 09:37","title":"Öt éve nem látott trend jelent meg a lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e5a6ae-df57-4fca-9127-663684d9d373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Margit hídtól a Lánchídig sodort a Duna vize egy fiatal férfit, a rendőrök kimentették.","shortLead":"A Margit hídtól a Lánchídig sodort a Duna vize egy fiatal férfit, a rendőrök kimentették.","id":"20201019_duna_margit_hid_ugras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91e5a6ae-df57-4fca-9127-663684d9d373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05402d69-2b9a-429e-a792-da965355d56b","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_duna_margit_hid_ugras","timestamp":"2020. október. 19. 17:44","title":"Beugrott a Dunába a Margit hídról egy 19 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai mobilozók egy része nem igazán érti, mi az az 5G, és a saját mobilja képességeivel sincs tisztában – legalábbis ez rajzolódik ki egy új, a felnőtt lakosság körében végzett kutatásból.","shortLead":"Az amerikai mobilozók egy része nem igazán érti, mi az az 5G, és a saját mobilja képességeivel sincs tisztában –...","id":"20201019_gws_felmeres_5g_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6609097f-c034-48cc-8ef0-43559322ec59","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_gws_felmeres_5g_iphone","timestamp":"2020. október. 19. 13:33","title":"Az amerikaiak fele azt hiszi, már most 5G-s iPhone-t használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f66dee-2461-4ab2-aa2e-a1b24131b5c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A városok terjeszkedése, a légszennyezés, a betolakodó fajok is súlyosbítják a problémát Európában.","shortLead":"A városok terjeszkedése, a légszennyezés, a betolakodó fajok is súlyosbítják a problémát Európában.","id":"20201019_Europa_termeszetes_elohelyek_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f66dee-2461-4ab2-aa2e-a1b24131b5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ebd6c3-fe08-4897-a69d-bfa6fc46e785","keywords":null,"link":"/zhvg/20201019_Europa_termeszetes_elohelyek_","timestamp":"2020. október. 19. 17:06","title":"A korábbinál is rosszabb állapotban vannak Európa természetes élőhelyei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez lesz a Huawei harmadik beruházása Magyarországon. Legalább 100 magyar mérnöknek adnak munkát. Legalább 100 magyar mérnöknek adnak munkát.","id":"20201020_huawei_kina_magyarorszag_kozpont_kutatas_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1a1359-b3e5-442e-b48f-031ea89eea2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_huawei_kina_magyarorszag_kozpont_kutatas_fejlesztes","timestamp":"2020. október. 20. 11:45","title":"A Huawei kutatási-fejlesztési központot nyit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az emberekre támadó cápafajok nagyon érzékenyek a víz hőmérsékletváltozására és a halakat követve olyan partokhoz is közel úsznak, ahol eddig nem nagyon fordultak elő. ","shortLead":"Az emberekre támadó cápafajok nagyon érzékenyek a víz hőmérsékletváltozására és a halakat követve olyan partokhoz is...","id":"20201021_Elsore_nem_is_gondolna_de_meg_a_capatamadasok_gyakorisagara_is_hatassal_lehet_a_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3171fe72-1fb2-40b4-ba0b-8b99f4efe345","keywords":null,"link":"/zhvg/20201021_Elsore_nem_is_gondolna_de_meg_a_capatamadasok_gyakorisagara_is_hatassal_lehet_a_klimavaltozas","timestamp":"2020. október. 21. 09:49","title":"A klímaváltozás miatt lehet több cápatámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]