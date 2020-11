Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja a beruházást.","shortLead":"A kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja a beruházást.","id":"20201123_budapest_diligent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ae1b77-98f6-409c-aa4f-e83aba437243","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_budapest_diligent","timestamp":"2020. november. 23. 16:27","title":"Szijjártó: Budapesten lesz a Diligent új termékfejlesztő központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0555fb-4d34-4a69-8e0a-6e9391ae7807","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"Jellemzően az ország határain kívüli körülmények alakítják a magyar gazdaság legnagyobb szereplőinek nyereségességét, de az okok között akadnak belpolitikai természetűek is.\r

","shortLead":"Jellemzően az ország határain kívüli körülmények alakítják a magyar gazdaság legnagyobb szereplőinek nyereségességét...","id":"202047__a_legnagyobb_eredmenyu_hazai_cegek__hvgtoplista__novekedesi_bajnokok__ugroiskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d0555fb-4d34-4a69-8e0a-6e9391ae7807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def31b16-15a6-4193-83e0-4b560b114fc0","keywords":null,"link":"/360/202047__a_legnagyobb_eredmenyu_hazai_cegek__hvgtoplista__novekedesi_bajnokok__ugroiskola","timestamp":"2020. november. 23. 15:00","title":"Igazi hungarikumoktól is függ a magyar cégek profitja – HVG Top 500 rangsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A tavaszitól eltérő módon, de újra vásárlási idősávok bevezetését kérte az Idősek Tanácsa, a javaslatot a családügyi miniszter ismertette.","shortLead":"A tavaszitól eltérő módon, de újra vásárlási idősávok bevezetését kérte az Idősek Tanácsa, a javaslatot a családügyi...","id":"20201123_Novak_Katalin_vasarlas_idosav_idosek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5e79e0-c817-4128-9118-a8bb4842d844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Novak_Katalin_vasarlas_idosav_idosek","timestamp":"2020. november. 23. 10:29","title":"Új tervet mutatott be Novák Katalin: Az idősek bármikor mehetnének boltba, a fiatalabbakat nem engednék be a védett idősávban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az első fagyokkal megkezdődött a madáretetési szezon, amiben sokan aktívan részt vesznek. A Magyar Madártani Egyesület abban segít, mivel, illetve mivel ne etessük a madarakat. ","shortLead":"Az első fagyokkal megkezdődött a madáretetési szezon, amiben sokan aktívan részt vesznek. A Magyar Madártani Egyesület...","id":"20201123_Semmikepp_ne_adjon_vizi_madaraknak_kenyeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2dd4a7-9046-458c-b2f4-e3812679c4cc","keywords":null,"link":"/zhvg/20201123_Semmikepp_ne_adjon_vizi_madaraknak_kenyeret","timestamp":"2020. november. 23. 14:15","title":"Ami a cinkéknek jó, az a vízi madarakra veszélyes – itt a téli etetési útmutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b368cf-45aa-4ef7-a16e-b156a9d0f945","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elnökként legalábbis. Trump elnöksége utolsó hálaadását tölti a Fehér Házban, a hatalomátadásról még mindig nem akar beszélni.","shortLead":"Elnökként legalábbis. Trump elnöksége utolsó hálaadását tölti a Fehér Házban, a hatalomátadásról még mindig nem akar...","id":"20201125_Donald_Trump_utoljara_kegyelmezett_meg_ket_pulykanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9b368cf-45aa-4ef7-a16e-b156a9d0f945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f296b0-0f86-4e1d-81cc-4db1bdf4d3c4","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Donald_Trump_utoljara_kegyelmezett_meg_ket_pulykanak","timestamp":"2020. november. 25. 09:07","title":"Donald Trump utoljára kegyelmezett meg két pulykának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d0478a-56ad-435f-b66d-09466fc74a37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hírek szerint a Xev Yoyo kisautót már idén decemberben meg lehet vásárolni.","shortLead":"A hírek szerint a Xev Yoyo kisautót már idén decemberben meg lehet vásárolni.","id":"20201123_Piacra_dobjak_a_21_millio_forintos_elektromos_miniautot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d0478a-56ad-435f-b66d-09466fc74a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50b2543-67fa-4430-81c5-d5abf92736eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Piacra_dobjak_a_21_millio_forintos_elektromos_miniautot","timestamp":"2020. november. 23. 10:23","title":"Piacra dobják az olaszok a 2,1 millió forintos elektromos miniautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter állítása szerint nagyra értékeli a színészt, aki szerinte csak azért ment neki Orbánnak, mert a mainstream médiából informálódik.

","shortLead":"A külügyminiszter állítása szerint nagyra értékeli a színészt, aki szerinte csak azért ment neki Orbánnak, mert...","id":"20201124_Szijjarto_Peter_George_Clooney","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19fd9717-75e1-41a6-9456-6398300d3cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Szijjarto_Peter_George_Clooney","timestamp":"2020. november. 24. 18:05","title":"Szijjártó: George Clooney politikai ismeretei korlátosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a975cc-fc80-4043-8b81-2d45bca02a28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Poco M3 a gyártó szerint normál használat mellett 3 napig bírja egyetlen feltöltéssel.","shortLead":"A Poco M3 a gyártó szerint normál használat mellett 3 napig bírja egyetlen feltöltéssel.","id":"20201124_xiaomi_poco_m3_mobil_6000_mah_akkumulator_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33a975cc-fc80-4043-8b81-2d45bca02a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17d15c5-e02d-4565-8420-fda5024dac2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_xiaomi_poco_m3_mobil_6000_mah_akkumulator_specifikacio","timestamp":"2020. november. 24. 16:03","title":"3 napos üzemidőt ígér a Xiaomiból kivált Poco új mobilja, 6000 mAh-s akkumulátor van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]