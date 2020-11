Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója szerint a sokat vitatott adókönnyítés azért nem jó megoldás, mert nem rászorultsági alapon történne.","shortLead":"Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója szerint a sokat vitatott adókönnyítés azért nem jó megoldás, mert nem...","id":"20201119_sinko_otto_iparuzesi_ado_videoton_koronavirus_gazdasagi_segelyprogram_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35089d4-7479-4b89-9b3d-b9f092295cc8","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_sinko_otto_iparuzesi_ado_videoton_koronavirus_gazdasagi_segelyprogram_","timestamp":"2020. november. 19. 17:23","title":"Van egy nyomós érve a Videoton-vezérnek az iparűzési adó könnyítése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb095487-ded7-4684-8b8a-dfbf9c668790","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 121 ezer felett van. 7532 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 121 ezer felett van. 7532 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20201119_koronavirus_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb095487-ded7-4684-8b8a-dfbf9c668790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0975c6ef-3f42-4e83-9b45-e89b7827f566","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_fertozottek_szama","timestamp":"2020. november. 19. 09:17","title":"92 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2be8f59-67e6-4834-85ca-2df29a2290bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havaseső-zápor és a hózápor is előfordulhat az ország egyes területein pénteken.","shortLead":"Havaseső-zápor és a hózápor is előfordulhat az ország egyes területein pénteken.","id":"20201120_Orszagszerte_fagyok_jonnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2be8f59-67e6-4834-85ca-2df29a2290bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01653c46-cb1c-4ac8-861f-0c89224291f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Orszagszerte_fagyok_jonnek","timestamp":"2020. november. 20. 08:20","title":"Országszerte fagyok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6498bfd-55fe-4fbe-924d-8f6580dec9b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A \"Minden élet számít\" névre hallgató kampány az intézkedésekre hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A \"Minden élet számít\" névre hallgató kampány az intézkedésekre hívja fel a figyelmet.","id":"20201118_tajekoztato_kampany_minden_elet_szamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6498bfd-55fe-4fbe-924d-8f6580dec9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5e9e03-9593-4252-a042-741b9b85f9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_tajekoztato_kampany_minden_elet_szamit","timestamp":"2020. november. 18. 16:24","title":"Kormányzati tájékoztató indul Orbán napok óta ismételgetett mondatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16db005a-9fa8-4859-b306-5c972b3e2f64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a bank ügyfelei kaptak a hamisított leveléből, amihez egy vírusos fájlt csatoltak.","shortLead":"Nem csak a bank ügyfelei kaptak a hamisított leveléből, amihez egy vírusos fájlt csatoltak.","id":"20201119_otp_bank_adathalasz_kiserletre_figyelmeztet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16db005a-9fa8-4859-b306-5c972b3e2f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1820e630-4cee-4f23-b56c-27941fd54015","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_otp_bank_adathalasz_kiserletre_figyelmeztet","timestamp":"2020. november. 19. 11:12","title":"Csalókra figyelmeztet az OTP: vírusos üzeneteket küldenek a nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e95e9c-a394-4563-807c-1471befea29d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Holland forgalomfigyelő kamerához fejlesztettek ki egy szoftvert, amely éjjel-nappal azt elemzi, hogy mobilozik-e az alatta elhaladó autós vezetés közben.","shortLead":"Holland forgalomfigyelő kamerához fejlesztettek ki egy szoftvert, amely éjjel-nappal azt elemzi, hogy mobilozik-e...","id":"20201120_Okoskamerakkal_kezdik_szurni_a_mobilozo_autosokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e95e9c-a394-4563-807c-1471befea29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8f69d3-84fd-4ef6-86de-6f743b32b42f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_Okoskamerakkal_kezdik_szurni_a_mobilozo_autosokat","timestamp":"2020. november. 20. 10:44","title":"Automatikusan szűri egy kamera a mobilozó autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745f731f-40ad-4180-9223-3143b04ec453","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szarmata népcsoporthoz köthető épületeket és tárgyi emlékeket, egyebek mellett kerámiatöredékeket, üvegedényeket és -gyöngyöket, valamint játékkorongokat találtak a régészek a készülő kiskunhalasi napelempark területén – tájékoztatott a Kecskeméti Katona József Múzeum és a feltárást finanszírozó SolServices Kft.","shortLead":"A szarmata népcsoporthoz köthető épületeket és tárgyi emlékeket, egyebek mellett kerámiatöredékeket, üvegedényeket és...","id":"20201118_szarmata_leleteket_kiskunhalasi_napelempark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=745f731f-40ad-4180-9223-3143b04ec453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fdc01-8cb9-4fa9-8e39-b496fc501b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_szarmata_leleteket_kiskunhalasi_napelempark","timestamp":"2020. november. 18. 18:03","title":"1800 éves szarmata leleteket találtak a kiskunhalasi napelempark területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negatív lett a második tesztje is, nem írja tovább a karanténnaplót.\r

","shortLead":"Negatív lett a második tesztje is, nem írja tovább a karanténnaplót.\r

","id":"20201119_koronavirus_szijjarto_peter_gyogyulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e35c089-3a90-4791-b679-9ff988d61f64","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_szijjarto_peter_gyogyulas","timestamp":"2020. november. 19. 19:25","title":"17 nap után megszabadult a koronavírustól Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]