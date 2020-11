Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rahimkulov fivérek cégének a vagyona 540 milliárd forint körül lehet.","shortLead":"A Rahimkulov fivérek cégének a vagyona 540 milliárd forint körül lehet.","id":"20201126_rahimkulov_testverpar_leggazdagabb_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682d5583-e7e3-4390-b945-c952713166bd","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_rahimkulov_testverpar_leggazdagabb_magyarok","timestamp":"2020. november. 26. 12:20","title":"G7: Mészáros Lőrincével felérő vagyona van egy magyarországi testvérpárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa601f4-6867-4380-b65a-1a084e90e25a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A megválasztott amerikai elnök egy interjúban mondta el, mik lesznek az első intézkedései elnökként.","shortLead":"A megválasztott amerikai elnök egy interjúban mondta el, mik lesznek az első intézkedései elnökként.","id":"20201125_joe_biden_amerikai_elnok_bevandorlas_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fa601f4-6867-4380-b65a-1a084e90e25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fe83b9-f61f-4d22-97fe-2a7692a293de","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_joe_biden_amerikai_elnok_bevandorlas_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. november. 25. 06:04","title":"Bevándorlási reformot és Trump egyes rendeleteinek eltörlését ígéri Joe Biden elnöksége első száz napjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417eaec3-d9dd-4af7-aecf-b0f779c338df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spotlight néven mutatta be a legújabb funkcióját a Snapchat, ami olyan, mintha beépítették volna a TikTokot az alkalmazásba.","shortLead":"Spotlight néven mutatta be a legújabb funkcióját a Snapchat, ami olyan, mintha beépítették volna a TikTokot...","id":"20201124_snapchat_spotlight_tiktok_rovid_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=417eaec3-d9dd-4af7-aecf-b0f779c338df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fd6e5f-88c3-413b-9287-6d6ef73e6413","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_snapchat_spotlight_tiktok_rovid_video","timestamp":"2020. november. 24. 17:03","title":"Lemásolta a TikTokot a Snapchat, és akár pénzt is kereshetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdett terjedni a neten, hogy az ivermektint tartalmazó gyógyszer jó a koronavírus ellen, a Nébih erre válaszul adott ki egy figyelmeztetést. Azt írták, a szer akár mérgezést is okozhat. ","shortLead":"Elkezdett terjedni a neten, hogy az ivermektint tartalmazó gyógyszer jó a koronavírus ellen, a Nébih erre válaszul...","id":"20201125_nebih_koronavirus_ivermektin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25795164-8338-4afd-a0bd-02ac218a0c47","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_nebih_koronavirus_ivermektin","timestamp":"2020. november. 25. 17:54","title":"Figyelmeztet a Nébih: Ne vegyen be senki állatgyógyszert a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc1ab2d-97cd-430b-b35a-5809decf2b15","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Alvaro Morata 92. percben szerzett góljával nyert 2-1-re a Juventus a vendég Ferencváros ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában. A magyar csapat kapusa, Dibusz Dénes azt mondta a meccs után: az, hogy a hosszabbításban kaptak ki, rosszabbul érinti, mintha tíz perccel a vége előtt dőlt volna el a meccs.","shortLead":"Alvaro Morata 92. percben szerzett góljával nyert 2-1-re a Juventus a vendég Ferencváros ellen a labdarúgó Bajnokok...","id":"20201125_juventus_ferencvaros_bajnokok_ligaja_dibusz_denes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fc1ab2d-97cd-430b-b35a-5809decf2b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be395319-6c5e-451a-8d50-3205dba5267e","keywords":null,"link":"/sport/20201125_juventus_ferencvaros_bajnokok_ligaja_dibusz_denes","timestamp":"2020. november. 25. 05:15","title":"Dibusz a Juventus elleni vereségről: Ez egy minitragédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2","c_author":"Schiffer András","category":"360","description":"A kérdés változatlan: elvesztette közpénzjellegét? Vélemény. ","shortLead":"A kérdés változatlan: elvesztette közpénzjellegét? Vélemény. ","id":"20201125_Schiffer_Andras_Maganallam_kozpenzbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf6f5a5-5293-4d14-b535-4dbce3d9e4df","keywords":null,"link":"/360/20201125_Schiffer_Andras_Maganallam_kozpenzbol","timestamp":"2020. november. 25. 14:30","title":"Schiffer András: Magánállam közpénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa94caa-78bc-44ac-b98c-09af5a19bcdf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vashiány bárkit érinthet, az emberek azonban többnyire sajnos nem észlelik időben testük jelzéseit, későn tesznek ellene vagy fordulnak orvoshoz, gyakran csak akkor, amikor már az egészségük megromlott. Ezért annak ellenére, hogy súlyos következményekkel járó globális probléma, a vashiány jelentősen aluldiagnosztizált állapot. November 26-a a vashiány napja. ","shortLead":"A vashiány bárkit érinthet, az emberek azonban többnyire sajnos nem észlelik időben testük jelzéseit, későn tesznek...","id":"20201126_A_vashiany_napja_tunetek_kezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aa94caa-78bc-44ac-b98c-09af5a19bcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a4b15b-ae84-490a-83e3-c3c965411df1","keywords":null,"link":"/elet/20201126_A_vashiany_napja_tunetek_kezeles","timestamp":"2020. november. 26. 14:45","title":"A tartós fáradtság és a sápadtság a vashiány tünete is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány végzetes próbára teszi az egészségügyi rendszert egész Lengyelországban.","shortLead":"A koronavírus-járvány végzetes próbára teszi az egészségügyi rendszert egész Lengyelországban.","id":"20201125_A_koronavirus_a_Lengyelorszagot_is_letarolja_Csak_10_ora_alatt_talaltunk_egy_korhazi_agyat_a_koronavirusos_betegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208b8ac6-5bde-4a67-abe2-add44dad8b4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_A_koronavirus_a_Lengyelorszagot_is_letarolja_Csak_10_ora_alatt_talaltunk_egy_korhazi_agyat_a_koronavirusos_betegnek","timestamp":"2020. november. 25. 10:10","title":"A koronavírus Lengyelországban is súlyos gondokat okoz: \"Csak 10 óra alatt találtunk egy kórházi ágyat a koronavírusos betegnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]