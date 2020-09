Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdfaac62-0620-4a06-baf2-319879edd649","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nemrég pártot is alapító Marija Kalesznyikavát egy kisbusszal vitték el. ","shortLead":"A nemrég pártot is alapító Marija Kalesznyikavát egy kisbusszal vitték el. ","id":"20200907_elrabolt_ellenzeki_vezeto_feheroroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdfaac62-0620-4a06-baf2-319879edd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7f40c4-6183-4e30-88a5-605195a22245","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_elrabolt_ellenzeki_vezeto_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:01","title":"Álarcosok raboltak el reggel egy fehérorosz ellenzéki vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Tényleg nem akarjuk ellenőrizni, hogy mi történik a gyermekeinkkel? Tényleg nincsen közünk ahhoz, hogy független szellem éljen az egyetemeken és a kutatóintézetekben? Tényleg nem fontos a szabad sajtó és a független bíróság?



","shortLead":"Tényleg nem akarjuk ellenőrizni, hogy mi történik a gyermekeinkkel? Tényleg nincsen közünk ahhoz, hogy független...","id":"20200907_Gyarmathy_Eva_A_rosszindulatu_daganattal_nem_szabad_targyalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89879750-59e3-4716-a5b0-c5e59a142097","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Gyarmathy_Eva_A_rosszindulatu_daganattal_nem_szabad_targyalni","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:50","title":"Gyarmathy Éva: A rosszindulatú daganattal nem szabad tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Mégsem közelíti meg Magyarország gazdasági fejlettsége és életszínvonala 2030-ra Ausztriáét – vett vissza korábbi vágyaiból a jegybank elnöke, aki még a minap is abban reménykedett, hogy a járványt visszaesés nélkül át lehet vészelni. ","shortLead":"Mégsem közelíti meg Magyarország gazdasági fejlettsége és életszínvonala 2030-ra Ausztriáét – vett vissza korábbi...","id":"202036__melypont__elszallo_koltsegvetes__pango_beruhazasok__csapasok_es_csapkodasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c288cec0-8108-4767-8118-1761ddef8ea2","keywords":null,"link":"/360/202036__melypont__elszallo_koltsegvetes__pango_beruhazasok__csapasok_es_csapkodasok","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:00","title":"Elszálló költségvetés, pangó beruházások: mélyponton a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy felnőtt és egy ifjúsági sportoló fertőződött meg, egy harmadik versenyző pedig rosszul érezte magát.","shortLead":"Egy felnőtt és egy ifjúsági sportoló fertőződött meg, egy harmadik versenyző pedig rosszul érezte magát.","id":"20200908_ottusa_koronavirus_edzotabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9bf04f-025c-4fb6-9498-9059bea0f407","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_ottusa_koronavirus_edzotabor","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:35","title":"Két válogatott öttusázó is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hiába olasz a szövetségi kapitányunk, a vereség megmagyarázásánál már átvette a legjobb magyar szokásokat.","shortLead":"Hiába olasz a szövetségi kapitányunk, a vereség megmagyarázásánál már átvette a legjobb magyar szokásokat.","id":"20200906_Rossi_magyar_orosz_foci_sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad0c738-77ca-4a23-9c60-665bbd81de9e","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Rossi_magyar_orosz_foci_sport","timestamp":"2020. szeptember. 06. 21:38","title":"Rossi: Majdnem mindenben felülmúltuk az oroszokat, csak gólt ők rúgtak többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4f5c5-06ad-436f-ad4e-353bcd81c2fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötödikeseknek és az idősebbeknek folyamatosan kötelező lesz maszkot viselni.","shortLead":"Az ötödikeseknek és az idősebbeknek folyamatosan kötelező lesz maszkot viselni.","id":"20200907_elte_radnoti_miklos_gyakorloiskola_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f4f5c5-06ad-436f-ad4e-353bcd81c2fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b85bec8-0b37-4d62-8631-00693e845685","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_elte_radnoti_miklos_gyakorloiskola_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:51","title":"A Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b25901-91b5-46b1-807a-1980edfd5eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A programozóként dolgozó Neal Agarwal bedobta a 100 milliárd dolláros kérdést: ki tudja Bill Gates teljes vagyonát egy összegben elkölteni úgy, hogy csak meghatározott dolgokat vásárolhat?","shortLead":"A programozóként dolgozó Neal Agarwal bedobta a 100 milliárd dolláros kérdést: ki tudja Bill Gates teljes vagyonát...","id":"20200907_bill_gates_vagyona_neal_agarwal_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b25901-91b5-46b1-807a-1980edfd5eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f980ff6-0a5c-4eee-aa90-e5f16d10070a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_bill_gates_vagyona_neal_agarwal_jatek","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:03","title":"El tudná költeni Bill Gates összes pénzét? Most kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Kivétel nélkül mind egy olyan iskolában tanultatok, ami már soha többé nem lesz” – mondta a rektori feladatokat ellátó Upor László diplomaosztójukon a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős hallgatóinak.","shortLead":"„Kivétel nélkül mind egy olyan iskolában tanultatok, ami már soha többé nem lesz” – mondta a rektori feladatokat ellátó...","id":"20200907_szfe_diplomaoszto_vigszinhaz_upor_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1127add-c527-40bc-a9df-6109f6069e81","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_szfe_diplomaoszto_vigszinhaz_upor_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:44","title":"Upor László: „A diplomátokat nem én adom át, hanem maga a történelem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]