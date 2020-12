A 2017-ben megújult formáció Keep My Calm című új videóját első alkalommal a hvg.hu-n lehet megtekinteni.

A szokatlan hangzású Bin-Jip 2010 óta szereplője a magyar zenei életnek. Enter című bemutatkozó lemezük 2011-ben az év alternatív albumának járó díjat nyerte el, második nagylemezük Heavy címmel pedig 2014 decemberében látott napvilágot. A fomáció 2017-ben megújult és a Thievery Corporation előtt mutatkozott be a Budapest Parkban. Azóta új lemezanyagon dolgoznak, annak lesz része a Keep My Calm című szám is.

A számot Andrew J és Szabó Márton írta, Eszes Viki énekel, a szöveget pedig Medvigy Rozi írta. A dal egy Debussy zongora-samplingre épül, hangzása és stílusa pedig, ha létezik ilyen: progressive-triphop, és erősen érződik rajta a zenekar Nine Inch Nails-kötődése. Az alapot egyébként 5 éve készítette Andrew, melyet Lantos Zoltán hegedűművésszel közös Violectrik duójukban már hallhatott a közönség. A dalt tavaly Szabó Marcival gondolták újra és hangszerelték át.

Andrew J egy 3 hete megvásárolt kamerával maga készítette el a klipet, ez az első saját rendezésű videója, szinte mindent csak mostanában tanult meg hozzá.

„A dal a lány szerelméről és ezáltal saját magáról is szól. A világban lévő és az információdömping okozta káoszról, amely a kapcsolatainkra is kivetül. Az elvesző határokról, amikor nem tudjuk hol kezdődik, és hol fejeződik be az én és a mi. Megéljük az érzelmeinket, amelyeket nem tudunk a külvilág felé kommunikálni” – mesélik a dalról Eszes Viki és Medvigy Rozi.

És akkor íme a videó: