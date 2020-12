Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A pedagógusok és a diákok letesztelésével folytatódik a járvány elleni védekezés Ausztriában.","shortLead":"A pedagógusok és a diákok letesztelésével folytatódik a járvány elleni védekezés Ausztriában.","id":"20201215_ausztria_jarvany_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a68c87-e1e8-4598-a484-4421f50286d0","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_ausztria_jarvany_karanten","timestamp":"2020. december. 15. 18:30","title":"A külföldről érkezők karanténba küldésére és hosszabb téli szünetre készülnek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e2578f-f62e-4fd0-8cd0-9af952fc86ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi operatív igazgató azt állítja, hogy szexistán bántak a női alkalmazottakkal a Pinterestnél. ","shortLead":"A korábbi operatív igazgató azt állítja, hogy szexistán bántak a női alkalmazottakkal a Pinterestnél. ","id":"20201215_Tobb_mint_22_millio_dollart_fizet_ki_a_Pinterest_egy_korabbi_igazgatojanak_aki_nemi_diszkriminacioval_vadolta_a_ceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82e2578f-f62e-4fd0-8cd0-9af952fc86ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd920ffb-039b-462d-8308-92421ad15dd5","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Tobb_mint_22_millio_dollart_fizet_ki_a_Pinterest_egy_korabbi_igazgatojanak_aki_nemi_diszkriminacioval_vadolta_a_ceget","timestamp":"2020. december. 15. 14:25","title":"22 millió dollárt fizethet a Pinterest, mert diszkriminálták egy női vezetőjüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e535d4-3539-4fe5-bbc9-e08b5ab04568","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csatorna azt ígéri, hogy a Keresztanyuban nem lesz hiány humorból, izgalomból és sztárokból.\r

","id":"20201215_rtl_klub_sorozat_keresztanyu_premier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32e535d4-3539-4fe5-bbc9-e08b5ab04568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb890413-7f73-4378-a729-99bfdd227ded","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_rtl_klub_sorozat_keresztanyu_premier","timestamp":"2020. december. 15. 13:20","title":"Január 3-án indul az RTL Klub új napi sorozata Molnár Piroskával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9848ad31-e686-416c-9a72-59f8fe5e43c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A 2021. február 28-i minőségmegőrzési idővel jelölt, 250 grammos termék etilén-oxidot tartalmaz.","shortLead":"A 2021. február 28-i minőségmegőrzési idővel jelölt, 250 grammos termék etilén-oxidot tartalmaz.","id":"20201215_Naturmind_fekete_szezammag_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9848ad31-e686-416c-9a72-59f8fe5e43c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c914d7e7-b50e-4958-8ffc-97fcaa4dedb3","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Naturmind_fekete_szezammag_Nebih","timestamp":"2020. december. 15. 18:10","title":"Szennyezett a Naturmind egyik terméke, rendszeres fogyasztása növeli a rák kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Néhány perccel az után, hogy a néppárti frakció megbüntette, de nem zárta ki Deutsch Tamást, a politikus azt mondta Brüsszelben, hogy az Európai Néppártnak minél hamarabb dönteni kellene a Fidesz párttagságáról.","shortLead":"Néhány perccel az után, hogy a néppárti frakció megbüntette, de nem zárta ki Deutsch Tamást, a politikus azt mondta...","id":"20201216_Deutsch_Europai_Neppart_Rocky_Balboa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3fc242-a7b8-42bb-a3bb-97a28c924615","keywords":null,"link":"/eurologus/20201216_Deutsch_Europai_Neppart_Rocky_Balboa","timestamp":"2020. december. 16. 23:35","title":"Deutsch Tamás: “Bírni kell a pofont, csak így lehet győzni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G mélyreható változásokat hoz a gazdaság és a társadalom minden területén, így kulcsfontosságú szerepet játszik majd a vállalkozások sikeressé tételében is – hangsúlyozza a Vodafone, amely most arra szerződött le a Delta Csoporttal, hogy az új generációs mobilhálózatokra minél több hasznos szolgáltatás épüljön.","shortLead":"Az 5G mélyreható változásokat hoz a gazdaság és a társadalom minden területén, így kulcsfontosságú szerepet játszik...","id":"20201217_vodafone_5g_delta_csoport_ipar_40_smart_city","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95969442-5299-4c88-bda5-2e1227fbd30c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_vodafone_5g_delta_csoport_ipar_40_smart_city","timestamp":"2020. december. 17. 11:33","title":"Vodafone: Átírja a magyarországi vállalatok jövőjét az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25200839-d14b-4cc3-ad46-024b2a3cc0bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Amikor a költészet közkinccsé válik, jessz!” – kommentálta Lackfi János.\r

","id":"20201217_Lackfiidezettel_talalkozhatunk_az_ujbudai_bolt_sorreszlegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25200839-d14b-4cc3-ad46-024b2a3cc0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2497af-9e6c-4001-869d-de9cddcb1535","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Lackfiidezettel_talalkozhatunk_az_ujbudai_bolt_sorreszlegen","timestamp":"2020. december. 17. 11:15","title":"Lackfi-idézettel buzdítanak maszkviselésre egy újbudai sörboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Shia LaBeouf nem is tagadta, hogy bántalmazta volt barátnőjét. Úgyhogy a Netflix gyorsan eltüntette a nevét pár helyről.","shortLead":"Shia LaBeouf nem is tagadta, hogy bántalmazta volt barátnőjét. Úgyhogy a Netflix gyorsan eltüntette a nevét pár helyről.","id":"20201217_shia_labeouf_bantalmazas_pieces_of_a_woman_netflix_eltuntette_mundruczo_kornel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa564987-24a2-4a84-bad8-4db32661eb08","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_shia_labeouf_bantalmazas_pieces_of_a_woman_netflix_eltuntette_mundruczo_kornel","timestamp":"2020. december. 17. 11:18","title":"Igyekszik elhatárolódni a Netflix a Mundruczó-film főszereplőjétől a bántalmazási vádak után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]