[{"available":true,"c_guid":"eadcee9f-b089-49cd-b19b-999563beec5b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Véletlenül találták meg Skóciában azokat a különleges leleteket, amelyek a gízai nagy piramis építésénél használt munkaeszközökből származnak.","shortLead":"Véletlenül találták meg Skóciában azokat a különleges leleteket, amelyek a gízai nagy piramis építésénél használt...","id":"20201216_szivardoboz_regeszet_lelet_egyiptom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eadcee9f-b089-49cd-b19b-999563beec5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c41808-a26e-434a-88b0-fd712b2b2323","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_szivardoboz_regeszet_lelet_egyiptom","timestamp":"2020. december. 16. 14:03","title":"Szivardobozban találtak meg egy ötezer éves egyiptomi fadarabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbf5e7f-d604-4f76-b53e-be83b7b4a7b6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hallott már a distresszről vagy az eustresszről? Netán a kihívásreakcióról és a gondoskodás-barátkozás reakcióról? A stressz ugyanis nem csak rossz lehet, érdemes kiaknázni a lehetőségeit.","shortLead":"Hallott már a distresszről vagy az eustresszről? Netán a kihívásreakcióról és a gondoskodás-barátkozás reakcióról...","id":"20201217_Letezik_olyan_stresszhelyzet_amelyben_megcsillan_a_remeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbf5e7f-d604-4f76-b53e-be83b7b4a7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44324e5c-16d8-42a1-be10-d0bacb6b3db2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201217_Letezik_olyan_stresszhelyzet_amelyben_megcsillan_a_remeny","timestamp":"2020. december. 17. 13:30","title":"Létezik olyan stresszhelyzet, amelyben megcsillan a remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hírcsatorna Karikó Katalin egész életútját bemutatja, kiemelve, hogy a szakembert és társát többen is Nobel-díjra esélyesnek tartják. Az általuk kidolgozott eljárást használva készülnek ugyanis a legígéretesebb koronavírus-vakcinák.","shortLead":"Az amerikai hírcsatorna Karikó Katalin egész életútját bemutatja, kiemelve, hogy a szakembert és társát többen is...","id":"20201217_kariko_katalin_vakcinafejlesztes_biokemikus_koronavirus_cnn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf3f7c1-c49c-409b-ad04-b3d4c0538aa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_kariko_katalin_vakcinafejlesztes_biokemikus_koronavirus_cnn","timestamp":"2020. december. 17. 16:39","title":"Karikó Katalinról, a koronavírus-vakcinák alapját kidolgozó magyar tudósról áradozik a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b59c622-eaff-4fe7-b090-66ad67dbab53","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Miről olvashatunk a HVG idei utolsó, dupla számában?","shortLead":"Miről olvashatunk a HVG idei utolsó, dupla számában?","id":"202051_az_eltunt_iden_nyomaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b59c622-eaff-4fe7-b090-66ad67dbab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d2c380-a320-4093-be61-5439a04827d6","keywords":null,"link":"/itthon/202051_az_eltunt_iden_nyomaban","timestamp":"2020. december. 17. 10:20","title":"Jakus Ibolya: Az eltűnt idén nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ad6712-b2b5-4b45-bcf2-5b57a89e2535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Regina Valkenborgh egyetemi hallgatóként vágott bele egy fotós projektbe, amiről évekre megfeledkezett. Most egy új rekord birtokosa lehet.","shortLead":"Regina Valkenborgh egyetemi hallgatóként vágott bele egy fotós projektbe, amiről évekre megfeledkezett. Most egy új...","id":"20201216_exponalasi_ido_fenykep_foto_sorosdoboz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42ad6712-b2b5-4b45-bcf2-5b57a89e2535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98111cd7-d54d-47a5-9bd1-8a4aba2f6d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_exponalasi_ido_fenykep_foto_sorosdoboz","timestamp":"2020. december. 16. 09:33","title":"8 éven át, egy sörösdobozzal készült a világ leghosszabb exponálási idejű fényképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3de7bc-dea5-4e78-94b6-7161bb7d9ead","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nem az a vég című szám korábban született, ám hitelesen beszél arról, amiben mindannyian benne vagyunk. A dal első alkalommal a hvg.hu-n látható.","shortLead":"A Nem az a vég című szám korábban született, ám hitelesen beszél arról, amiben mindannyian benne vagyunk. A dal első...","id":"20201216_Klippremier_Rokoko_Rose_Nem_az_a_veg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e3de7bc-dea5-4e78-94b6-7161bb7d9ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb43977-e99b-4129-8ee4-b2db73724064","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Klippremier_Rokoko_Rose_Nem_az_a_veg","timestamp":"2020. december. 16. 14:30","title":"Premier: 2020-ra rezonál a pécsi lányzenekar, a Rokokó Rosé új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9206bd9f-2205-4289-afd0-81477178a098","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Szegfűszeg és kapor is kell hozzá – két összetevő, amit nem mindenkinek jutna eszébe ugyanabba az ételbe rakni. Szalay Kristóf egészségügyi mérnök sem gondolt erre, amíg meg nem ismerkedett a borscs receptjével. És amikor ezt a példát hozza fel, már maga is sejti, hogy cikkünk ezzel fog kezdődni. Innentől már csak bonyolultabb lesz, hiszen a Turbine azzal foglalkozik, hogy emberi sejteket szimuláljon számítógépben, és így jusson el a mostaninál több és jobb rákgyógyszerhez. ","shortLead":"Szegfűszeg és kapor is kell hozzá – két összetevő, amit nem mindenkinek jutna eszébe ugyanabba az ételbe rakni. Szalay...","id":"20201216_turbine_rakgyogyszer_kutatas_fejlesztes_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9206bd9f-2205-4289-afd0-81477178a098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad88fe1-bdbc-4d10-8709-867077baa393","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_turbine_rakgyogyszer_kutatas_fejlesztes_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. december. 16. 20:00","title":"Mikor lesz ebből rákgyógyszer? A magyar Turbine felforgatná a kutatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7978447-5950-443d-a70a-d08ce5ff095a","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A nyolcadik videóban Kiss Diána Aida Erdős Virág versét mondja el. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201216_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_8_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7978447-5950-443d-a70a-d08ce5ff095a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1163071e-f7a8-4470-a01a-fde8317f1fe2","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_8_resz","timestamp":"2020. december. 16. 18:05","title":"„Ezúton is kívánok egy sokkal jobb fej világot” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]