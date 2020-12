A két zenekar kivételes párosításból született meg a Gone To You című szám új, különleges élő produkciója, melynek mozgóképes felvételét először a hvg.hu-n tekintheti meg.

Bár 2020 kétségkívül nem a fellépésekről szólt, idén nyáron két, nemzetközileg is számos elismerést kivívó hazai zenekar, a Mörk és a Qualitons egyesítette erőit egy (pontosabban két) koncerten. Az itt készült felvétel most látható először, és amellett, hogy felidézi számunkra ezt az izgalmas zenei együttműködést, pár percre megidézi egy igazi nyár emlékét is.

Az először tavaszra meghirdetett, majd végül augusztusban megrendezett műsor a hatalmas érdeklődésre való tekintettel két este szórakoztatta a Qualitons és a Mörk rajongóit. A két zenekart a 70-es évek pszichedelikus hangzásvilága és az erősen improvizatív hozzáállás kapcsolja össze. Tulajdonképpen nem is meglepő, hogy a két zenekar közös koncertet adott.

© sinco

Szeifert Jason Bálint, a Mörk basszusgitárosa így emlékszik vissza: „A hangulat a backstage-ben leginkább egy nagy családi ünnephez volt hasonló, ahol a rég nem látott rokonok végre újra találkoznak, együtt vannak, beszélgetnek, jól érzik magukat egymás társaságában. Azzal a különbséggel, hogy itt végül az összejövetel koncertté alakult.”

A nem mindennapi alkalomra a zenekarok különleges műsorral is készültek, és bár a járványhelyzet a közös próbáknak sem kedvezett, három dal erejéig mégis együtt zenéltek. Az este egyik csúcspontja a Qualitons 2014-ben megjelent Gone To You című dala volt, amit a teljes Mörkkel kiegészülve egy több mint tízperces változatban adtak elő. Most az erről készült videóval kedveskednek a rajongóknak és kívánnak nekik sok-sok kitartást, remélve, hamarosan újra találkozhatnak a közönséggel. A képfelvételeket Bánáti Tamás és Bánhegyi Tamás készítette, a hangot Dobrányi Máté (Emi sound) rögzítette, a hangkeverés pedig Zwickl Ábel munkája.