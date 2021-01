Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Bírósághoz fordul a Labrisz Egyesület a Fővárosi Kormányhivatal által hozott, szerintük diszkriminatív döntés miatt. A Meseország mindenkié című könyv elleni fogyasztóvédelmi határozat érthetetlen, annak értelmében akár Shakespeare-re, a Grimm-mesékre, a Dekameronra és a világirodalom 70 százalékára címkéket kellene ragasztani – mondják a lapunk által megkérdezett szakértők.","shortLead":"Bírósághoz fordul a Labrisz Egyesület a Fővárosi Kormányhivatal által hozott, szerintük diszkriminatív döntés miatt...","id":"20210120_Meseorszagugy_Ilyen_erovel_vicces_kedvu_fiatalok_feljelenthetnek_a_Macbethet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c59cb2-50ef-4cc2-a5ce-57a758b2d9cb","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Meseorszagugy_Ilyen_erovel_vicces_kedvu_fiatalok_feljelenthetnek_a_Macbethet","timestamp":"2021. január. 20. 06:30","title":"Meseország-ügy: Ilyen erővel vicces fiatalok feljelenthetnék a Macbethet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0088aa6f-b6f7-4609-92c4-d1ba7a8b606a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zentének Magyarországon támogatók adták össze a pénzt, Kanadában ez máshogy megy. ","shortLead":"Zentének Magyarországon támogatók adták össze a pénzt, Kanadában ez máshogy megy. ","id":"20210119_A_kormany_allja_Kanadaban_egy_SMAs_gyerek_kezelesi_koltsegeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0088aa6f-b6f7-4609-92c4-d1ba7a8b606a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a10dcc1-3530-4d9f-95bb-cb4542a4e0e8","keywords":null,"link":"/elet/20210119_A_kormany_allja_Kanadaban_egy_SMAs_gyerek_kezelesi_koltsegeit","timestamp":"2021. január. 19. 16:40","title":"A kormány állja Kanadában egy SMA-s gyermek kezelési költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3160fd34-f4cf-446d-8a4f-1a7f54cba693","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína a furcsa ötletek és szokások hazája, amelyre most a Xiaomi is ráerősített egy különleges reklámmal: darabokra szedik az újabb mobiljukat, hogy valami mást építsenek belőle.","shortLead":"Kína a furcsa ötletek és szokások hazája, amelyre most a Xiaomi is ráerősített egy különleges reklámmal: darabokra...","id":"20210120_xiaomi_mi_11_robot_sarkany_megunt_mobiltelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3160fd34-f4cf-446d-8a4f-1a7f54cba693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c51c55-afab-496c-8bd9-70628c4dc782","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_xiaomi_mi_11_robot_sarkany_megunt_mobiltelefon","timestamp":"2021. január. 20. 17:03","title":"A Xiaomi mobiljából egy robotsárkány is legyártható – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beeddbcb-e9d2-42ee-8e6a-ffecde9791ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azután döntött így, hogy Hankó-Faragó Miklós a Czeglédy-per egyik tanúját képviselte korábban. ","shortLead":"A bíróság azután döntött így, hogy Hankó-Faragó Miklós a Czeglédy-per egyik tanúját képviselte korábban. ","id":"20210120_Kizartak_az_eljarasbol_Czegledy_Csaba_ugyvedjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beeddbcb-e9d2-42ee-8e6a-ffecde9791ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f89dfa-74f5-4043-9186-8909b2a14bb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Kizartak_az_eljarasbol_Czegledy_Csaba_ugyvedjet","timestamp":"2021. január. 20. 10:31","title":"Kizárták az eljárásból Czeglédy Csaba ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc59e35-ae38-4d88-a2f4-5e731d31297e","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20210121_Marabu_Feknyuz_Szeretem_aki_szofogado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc59e35-ae38-4d88-a2f4-5e731d31297e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4928182-8391-44a0-9013-adc45ce346e4","keywords":null,"link":"/kultura/20210121_Marabu_Feknyuz_Szeretem_aki_szofogado","timestamp":"2021. január. 21. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szeretem, aki szófogadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Momentum szerint az egyetem vezetése korlátozta a szenátusi ülés nyilvánosságát, ezért az Oktatási Jogok és az Adatvédelmi biztosnál is panaszt tesz a párt szegedi elnökségi tagja.","shortLead":"A Momentum szerint az egyetem vezetése korlátozta a szenátusi ülés nyilvánosságát, ezért az Oktatási Jogok és...","id":"20210119_Szegedi_egyetemi_modellvaltasOmbudsmanhoz_fordul_a_szegedi_Momentum_a_hetfoi_szenatusi_ules_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dacadc-4740-4a12-b43f-f43acbea4fd1","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_Szegedi_egyetemi_modellvaltasOmbudsmanhoz_fordul_a_szegedi_Momentum_a_hetfoi_szenatusi_ules_miatt","timestamp":"2021. január. 19. 17:19","title":"Szegedi egyetemi modellváltás: Ombudsmanhoz fordul a szegedi Momentum a hétfői szenátusi ülés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6aebfc-89bc-446b-a156-9ae874869653","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid legendája nem lehet ott a Castilla Getafe elleni mérkőzésén.\r

","shortLead":"A Real Madrid legendája nem lehet ott a Castilla Getafe elleni mérkőzésén.\r

","id":"20210119_Raul_is_koronavirusos_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c6aebfc-89bc-446b-a156-9ae874869653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315bc24e-4da9-43f7-b03f-d286ae563b63","keywords":null,"link":"/sport/20210119_Raul_is_koronavirusos_lett","timestamp":"2021. január. 19. 21:21","title":"Raúl is koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ulánbátori nagykövet szerint egy cég vizsgálja a lehetőséget.","shortLead":"Az ulánbátori nagykövet szerint egy cég vizsgálja a lehetőséget.","id":"20210119_mongolia_kozvetlen_jarat_legitarsasag_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a0655e-63ff-4041-9ec9-3ea45562ed10","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_mongolia_kozvetlen_jarat_legitarsasag_nagykovet","timestamp":"2021. január. 19. 18:01","title":"Mongóliába indítana közvetlen járatot egy magyar légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]