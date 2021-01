Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68826b0a-3a64-4b3f-802f-2689827766cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közszféra dolgozóinak problémáit alig hallgatják meg, a béremelési javaslat pedig szinte semmire nem elég – így kommentálta négy szakszervezet a tervet.","shortLead":"A közszféra dolgozóinak problémáit alig hallgatják meg, a béremelési javaslat pedig szinte semmire nem elég –...","id":"20210126_minimalber_szakszervezet_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68826b0a-3a64-4b3f-802f-2689827766cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf65540-3a74-456f-a666-2ffb3c40389e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_minimalber_szakszervezet_fizetes","timestamp":"2021. január. 26. 15:45","title":"Megalázó a minimálbér-emelési javaslat a közszféra négy szakszervezete szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ce42f1-28ba-4354-a9bd-2dafe6489e00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zászlóshajó modell kívül és belül is alapos megújuláson megy keresztül.","shortLead":"A zászlóshajó modell kívül és belül is alapos megújuláson megy keresztül.","id":"20210126_kemfotokon_a_teljesen_uj_7es_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08ce42f1-28ba-4354-a9bd-2dafe6489e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45bcd97e-e8b6-4c94-bcaa-7648e38b49db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_kemfotokon_a_teljesen_uj_7es_bmw","timestamp":"2021. január. 26. 06:41","title":"Kémfotókon a teljesen új 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók szerint nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a koronavírus közvetlenül a tüdőbe jusson, még akkor is, ha egy fertőzött köhögését lélegzi be valaki. A belélegzett vírusok nagy része ugyanis az orrüregben, a szájüregben és a torokban tapad meg.","shortLead":"Magyar kutatók szerint nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a koronavírus közvetlenül a tüdőbe jusson, még akkor...","id":"20210127_koronavirus_tudo_legut_tudogyulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dfde4f-d00b-4b4e-94d4-a8e76c2e47dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_koronavirus_tudo_legut_tudogyulladas","timestamp":"2021. január. 27. 08:33","title":"Új dolgot fedeztek fel a koronavírusról magyar kutatók, ez is segítheti a védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a65969e-15f7-40a8-9605-fe89d45d4487","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Norén több műve magyarul is megjelent. 76 éves volt.","shortLead":"Norén több műve magyarul is megjelent. 76 éves volt.","id":"20210127_koronavirus_fertozes_dramairo_lars_noren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a65969e-15f7-40a8-9605-fe89d45d4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe72e59a-f3b7-400b-994e-d80a84c68e13","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_koronavirus_fertozes_dramairo_lars_noren","timestamp":"2021. január. 27. 06:19","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt a svéd drámaíró, Lars Norén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6270997-cf12-4955-97c3-ba34d12ede02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg ügyintézéshez kapcsolódó oldalakat támadtak meg, jellemzően külföldi IP-címekről.","shortLead":"Főleg ügyintézéshez kapcsolódó oldalakat támadtak meg, jellemzően külföldi IP-címekről.","id":"20210126_Kibetamadas_magyar_kormanyzati_portal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6270997-cf12-4955-97c3-ba34d12ede02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42cba75-be65-4b81-bc72-67d2fdb1e7c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_Kibetamadas_magyar_kormanyzati_portal","timestamp":"2021. január. 26. 18:19","title":"Összehangolt kibertámadás ért több magyar kormányzati portált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6013b722-ef6f-42e0-be10-f90a27367126","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kimaradt a Viktor, az Abszurdisztán és a Geciország is. ","shortLead":"Kimaradt a Viktor, az Abszurdisztán és a Geciország is. ","id":"20210126_Hetkoznapi_Csalodasok_raktarkoncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6013b722-ef6f-42e0-be10-f90a27367126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2609c895-0938-441b-8593-88eb8be7e7a4","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Hetkoznapi_Csalodasok_raktarkoncert","timestamp":"2021. január. 26. 11:33","title":"Kivágták a Hétköznapi Csalódások raktárkoncertjéből a kormánykritikus dalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyi tárca szerint a légügyi megállapodás újratárgyalásáról, nem új járat indításáról egyeztetett a magyar nagykövet az illetékes mongol miniszterrel.","shortLead":"A külügyi tárca szerint a légügyi megállapodás újratárgyalásáról, nem új járat indításáról egyeztetett a magyar...","id":"20210127_mongolia_magyarorszag_legitarsasag_wizz_air_kkm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce4ce71-d94f-4863-9e55-2a4f647df6f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_mongolia_magyarorszag_legitarsasag_wizz_air_kkm","timestamp":"2021. január. 27. 11:38","title":"Félrefordítás volt, hogy magyar légitársaság indítana közvetlen járatot Mongóliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steven Brandenburg összeesküvés-elméletekben hitt, a Moderna vakcinájával szemben különösen szkeptikus volt. ","shortLead":"Steven Brandenburg összeesküvés-elméletekben hitt, a Moderna vakcinájával szemben különösen szkeptikus volt. ","id":"20210127_Steven_Brandenburg_Moderna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebafe939-06bf-4831-bf76-917b6b561aff","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Steven_Brandenburg_Moderna","timestamp":"2021. január. 27. 11:31","title":"Akár húsz évet is kaphat a vakcinákat károsító amerikai gyógyszerész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]